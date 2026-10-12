춤추듯 선을 긋고, 기쁨을 그리는 화가

큰사진보기 ▲임현진작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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"선을 그린다는 게 저에게는 아주 깊이 다가왔어요. 그러다 형태 자체를 없애고 싶어졌죠. 어느 순간 아무 생각 없이 선을 긋고 있는데, 그 안에서 새로운 영감을 주는 것들이 나오더라고요."

큰사진보기 ▲무심히바라보다 2117×91 cm mixed media 2026년 ⓒ 임현진 작가 관련사진보기

"구상 작업을 할 때는 명암도 넣고 앞뒤 간격도 계산해야 하잖아요. 저에게는 쉽지 않았어요. 그런데 이 작업으로 넘어오면서 날개를 달았습니다. 춤추듯 그림을 그리게 된 거죠."

"처음에는 온갖 생각이 오고 가요. 그러다 어느 순간 생각이 사라져요. 그때 정말 편안해져요."

큰사진보기 ▲일반적인 전시와다르게 작품 제목이 가려져 있다. ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"무심히 바라보라고 하는 것 자체가 어떻게 보면 강요잖아요. 편하게 보고 싶지 않은 분들은 가려놓은 제목을 들춰보셔도 돼요. 그것도 나름의 방식이죠."

"나비를 그려도 기쁘고, 조개를 잡아도 기뻐요. 저는 삶 자체를 기쁨에 맞추고 싶어요. 그림을 그릴 때도 기쁨을 향해 가는 거죠."

"춤도 기본기가 중요하잖아요. 그림도 마찬가지예요. 기본을 충실히 해야겠다고 생각했어요. 지금은 선 작업에 집중하고 있지만, 앞으로 어떤 작업을 하게 될지는 저도 모르겠어요."

큰사진보기 ▲춤추는 화가임현진 ⓒ 작가 제공 관련사진보기

"처음에는 절대로 작품에 뼈를 갈아 넣지 말자고 생각했어요. 그러면 오래 작업할 수 없잖아요. 그래서 나의 영광을 위해 작업하자고 마음먹었죠. 매일 아름답고 기쁘고 즐겁게 작업하자는 거였어요."

"저는 기쁨을 향해 가는 사람이에요."

"그림을 그릴 때도 신나고 좋았는데, 춤을 추니 또 다른 에너지가 나오더라고요. 그러다 어느 순간 그림을 그리는 선과 춤의 움직임이 연결된다는 걸 느꼈어요."화가 임현진에게 춤과 그림은 서로 다른 예술이 아니다. 건강을 위해 시작한 춤은 새로운 표현의 가능성을 열었고, 몸에서 나온 에너지는 화면 위 선으로 이어졌다. 음악에 맞춰 몸을 움직이듯 그는 물감을 묻힌 가느다란 실로 화면을 가른다. 선을 반복하고 색을 쌓는 과정에서 예상하지 못한 형상이 나타난다.부평 빈아트스페이스에서 열린 개인전 '무심히 바라보다'(10월 11~17일) 11일 오프닝에서 작가와 만나 춤추는 화가 임현진에 대한 얘기를 들어봤다.구상에서 점으로, 점에서 선으로. 임 작가는 자신에게 맞는 표현을 찾아가는 과정에서 형태의 제약을 벗어나 자유로운 작업 세계를 만들어왔다.임현진 작가의 초기 작업은 구상 회화였다. 하지만 작은 캔버스에 깊이와 밀도를 담는 데 어려움을 느꼈다. 오랜 시간 쌓아야 얻을 수 있는 밀도를 표현하기 위해 점을 찍기 시작했고, 점으로 형태를 만들고 색을 쌓던 작업은 점차 선으로 발전했다.선에 집중하면서 관심은 우주와 별로 확장됐다. 우주망원경이 포착한 장면을 찾아보고, 별의 움직임과 빛의 흐름을 살폈다. 몽골을 찾아 은하수와 별똥별을 직접 관찰하기도 했다.형태를 재현하는 대신 선을 반복하고 겹치면서 화면을 완성하는 방식은 그에게 새로운 자유를 안겼다. 명암과 공간을 계산하며 대상을 표현해야 했던 구상 작업에서 벗어나, 선 자체의 움직임과 색의 조화를 탐색하게 된 것이다.그가 말하는 무심은 감정이 없는 상태가 아니다. 작업을 시작하면 여러 생각이 떠오르지만, 선을 긋는 데 집중하다 보면 어느 순간 생각이 사라지고 마음이 편안해진다. 작가에게 무심은 그렇게 작업에 몰입하며 도달하는 상태다.전시에서는 관람객이 작품의 의미를 미리 판단하지 않도록 제목을 가려놓았다. 작품을 먼저 바라보고 각자의 감각으로 받아들이길 바랐기 때문이다. 그렇다고 관람 방식까지 정해놓은 것은 아니다.작품을 설명하면서 "그냥 그렸어요"라고 말하는 것도 같은 이유다. 미리 정한 의미에 작품을 끼워 맞추기보다, 작업 과정에서 자연스럽게 생겨나는 감각을 받아들이려는 태도다.추상적인 화면을 자세히 들여다보면 나비와 조개 같은 형상이 눈에 들어온다. 특별한 상징을 앞세우기보다 작가가 일상에서 경험한 즐거움을 작품에 담은 것이다.나비는 자유롭게 나는 모습이 좋아 그리기 시작했다. 지난해에는 한 작품에 나비를 100마리 넘게 그려 넣기도 했다. 조개는 바닷가에서의 경험에서 비롯됐다. 낮에는 작업하고 밤에는 바다로 나가 해루질로 조개를 잡으며 자연의 변화를 관찰했고, 직접 잡은 조개를 그림에도 담고 싶었다.함께 작업실을 사용하는 김병주 작가는 임 작가의 작업에 대해 "반복해서 선을 쌓는 모습에서 수행하는 듯한 느낌을 받는다"라며 "색이 겹치며 만들어내는 조화에는 작가의 마음이 무의식적으로 드러나는 것 같다"라고 말했다.어린 시절 임 작가는 발표하려고 일어서면 눈물이 날 정도로 내성적이었다. 혼자 집에서 책을 읽으며 시간을 보내던 그에게 변화의 계기가 된 책은 헤르만 헤세의 소설 <데미안>이었다.알을 깨고 나오는 장면을 통해 자신을 돌아본 그는 중학교 1학년 무렵부터 달라지기로 마음먹었다. 이후 조금씩 밝고 적극적인 성격으로 변해갔다.그림을 시작한 뒤에도 화려한 수상 경력보다 자신의 작업을 이어가는 데 집중했다. 초등학교 1학년 때 어머니를 그린 그림이 선생님의 칭찬을 받아 교실 벽에 걸렸던 기억이 오래 남아 있다.10년 전 춤을 배우면서는 예술에서 기본기의 중요성을 새롭게 깨달았다. 춤의 동작과 자세에 기초가 필요하듯, 회화 역시 점·선·면에 대한 이해와 꾸준한 연습이 바탕이 돼야 한다는 것이다.자신만의 표현 방식을 찾았다고 해서 한곳에 머무를 생각은 없다. 지금의 작업에 충실하면서도 새로운 가능성을 열어두고 있다.임 작가는 매년 한 차례 개인전을 열겠다는 목표를 세웠다. 전시를 이어가며 작업을 발전시키고, 더 큰 공간에서 관객과 만날 기회도 모색하고 있다.그가 중요하게 생각하는 것은 작업을 지속할 수 있는 삶의 방식이다. 모든 것을 쏟아붓고 자신을 소진하기보다 매일 즐겁게 창작하며 예술을 이어가겠다는 생각이다.물론 더 큰 전시를 준비하려면 작품을 더 많이 만들고 작업에 힘을 쏟아야 할 때도 있다. 하지만 그 역시 자신을 소진하는 방식이 아니라 작업을 지속하기 위한 과정으로 받아들이려 한다.춤추듯 선을 긋고, 그 선들 사이에서 자신만의 세계를 발견하는 임현진. 그에게 그림은 정해진 답이나 거창한 의미를 증명하는 일이 아니다. 좋아하는 것을 발견하고, 그 과정에서 기쁨을 느끼며, 자신에게 맞는 표현을 조금씩 넓혀가는 일이다.임현진의 그림에는 그렇게 살아가려는 작가의 마음이 선과 색으로 쌓여간다.