다섯 예술가들이 만든 '자기만의 극장'

큰사진보기 ▲오손도손다섯 손과 돕는 손 ⓒ 오손도손 극장여행 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김소리 돈워리씨 비해피 ⓒ 오손도손 극장여행 관련사진보기

큰사진보기 ▲박영주 엄마두부 ⓒ 오손도손 극장여행 관련사진보기

큰사진보기 ▲허시라 보따리에 뭐가 들었을까 ⓒ 오손도손 극장여행 관련사진보기

큰사진보기 ▲조혜연(인디어니언 따울) 별이 빛나는 밤 ⓒ 오손도손 극장여행 조혜연(인디어니언 따울) 별이 빛나는 밤 ⓒ 오손도손 극장여행 관련사진보기

큰사진보기 ▲김수아 마음숲으로 ⓒ 오손도손 극장여행 관련사진보기

덧붙이는 글 | <오손도손 극장여행>의 공연 기획자로 이 프로젝트에 참여했습니다.

햇볕이 드는 곳에서는 따뜻하고, 그늘 아래에서는 시원했다. 춥지도 덥지도 않은 가을 날, 홍천의 숲속마당 곳곳에 작은 극장 다섯 개가 문을 열었다. 관객들은 목공소와 툇마루, 도서관과 작은 데크, 숲속을 오가며 저마다 하나의 세계를 품은 극장들을 만났다. 한두 사람이 가까이 다가가 들여다볼 때 비로소 열리는 세계였다. <오손도손 극장여행>. 작은 극장들을 찾아 걷는 동안, 공간 전체가 하나의 커다란 극장이 되었다.객석과 무대가 마주하고 그 사이에서 배우가 연기하는 장소만을 극장이라고 생각하지는 않는다. 우리는 이미 다양한 공간과 형식으로 펼쳐지는 공연을 경험하고 있다. 그럼에도 이번에 홍천에서 만난 <오손도손 극장여행>은 유난히 특별하고 아름다웠다. 작은 극장에 담긴 이야기 만큼, 그 극장을 함께 만들고 관객에게 건넨 사람들의 마음이 곳곳에 배어 있었기 때문이다.'오손도손'은 홍천, 제천, 춘천, 화천, 서울에 사는 다섯 여성 예술가가 각자의 이야기를 작은 극장에 담아낸 프로젝트다. 브라질의 람베람베 극장, 작은 구멍으로 안을 들여다보는 공연 형식에서 영감을 얻었다.다섯 예술가는 한 달에 한두 번, 동료 예술가 따울의 작업 공간이 있는 춘천에 모였다. 서로의 이야기를 나누고, 인형극과 무대 제작에 관한 워크숍을 진행하며 자기만의 극장을 만들어갔다.각자의 공연을 위한 각자의 극장이었지만, 그 과정은 혼자만의 작업이 아니었다. 함께하지 않았다면 끝까지 가기 어려웠을 여정을 서로 손잡고 걷고 있다는 감각. 춘천에서의 만남을 마치고 각자의 자리로 돌아갈 때면, 그 연대감이 다시 작업을 이어갈 힘이 되었다.그렇게 쌓인 열정과 몰입, 응원과 고민이 홍천에서 마침내 불꽃놀이처럼 터져 나왔다. 준비와 공연으로 함께한 지난 10월 3일부터 5일까지 2박 3일 동안, 숲속마당은 커다란 오로라 빛 풍선에 감싸인 듯한 동화 속 공간이 되었다.다섯 예술가를 모으고 람베람베 공연 형식을 제안한 김소리 배우의 <돈 워리씨, 비 해피>는 숲속마당의 목공소에 자리 잡았다. 나무로 만든 무대가 목공소 안에 놓이니, 마치 재료가 제자리를 찾아 돌아온 듯 자연스럽게 어우러졌다.1인극과 람베람베 형식을 접목한 이 작품은 걱정 많은 '워리씨'를 통해 눈에 보이지 않는 걱정의 무게를 유쾌하게 보여준다. 관객은 워리씨를 바라보다가 어느새 자신이 짊어진 걱정도 조금 다른 시선으로 들여다보게 된다.워리씨의 탄생에는 김소리 배우 자신의 이야기가 담겨 있다. 장소와 인력을 섭외하고 지원사업을 신청하는 일부터 자신의 작품을 만드는 일까지, <오손도손 극장여행>을 위해 그가 짊어져야 했던 수많은 걱정과 책임이 작품의 바탕이 되었다.걱정의 무게를 다루는 공연인데, 극장을 나오는 관객의 입가에는 웃음이 걸렸다. 짊어지고 있던 걱정이 조금은 가벼워졌다는 이야기도 들려왔다. 워리씨의 "비 해피"가 관객에게도 가닿는 순간이었다.다섯 예술가 중 막내인 박영주 배우의 <엄마 두부>는 그의 어머니에 관한 이야기다. 극장은 숲 속마당 공유 주방 뒤편의 툇마루에 마련되었다. 이 공간을 더욱 특별하게 만든 것은 툇마루에 놓인 가마솥이었다. 공연을 보고 나면 그 뚜껑 아래 두부가 둥둥 떠 있을 것만 같았다.아주 작은 부엌에서 두부가 만들어지는 과정을 들여다보고 있자니, 나도 모르게 우리 엄마가 해주던 음식이 떠올랐다. 누군가의 어머니 이야기로 시작한 공연이 관객 각자의 기억 속 부엌으로 이어졌다.<엄마 두부>는 박영주 배우가 자신의 딸과 함께 만든 작품이기도 하다. 딸은 어린 시절의 엄마를 대신하는 목소리가 되어 이야기를 들려준다. 어머니의 기억을 딸이 극장으로 만들고, 그 딸의 목소리가 다시 이야기에 생명을 불어넣는다. 작은 공간 안에서 세 세대의 시간을 보고 듣고 느끼는 공연이었다.허시라 배우의 <보따리에 뭐가 들었을까?>는 작은 입체파 미술관을 들여다보는 듯했다. 숲속마당의 도서관으로, 그 안에 마련된 작은 텐트로, 다시 그 안의 보따리 속으로. 관객은 겹겹의 공간을 지나 작품과 만났다.허시라 배우가 작곡한 피아노 선율을 따라 보따리 안을 들여다보면, 어리둥절하면서도 신기한 세상이 펼쳐진다. 꿈처럼 몽실몽실한 이야기를 보고 있으면 잠시 현실을 떠나 환상의 세계에 다녀온 듯한 기분이 든다.해금을 켜던 손으로 자신의 마음을 들여다보며 그린 그림들이 작은 극장을 이루었다. 관객은 그 극장을 통해 허시라 배우의 마음속 보따리를 슬며시 엿본다. 그러다 문득, 내 마음속 보따리에는 무엇이 들어 있는지도 궁금해진다.<오손도손 극장여행>의 여정에서 조혜연(따울)배우가 있는 인디어니언은 중요한 길잡이였다. 먼저 걸어본 과정과 경험을 아낌없이 나눠준 덕분에, 다섯 예술가도 저마다의 작은 극장을 펼쳐놓을 수 있었다. 이번 프로젝트 곳곳에는 그 나눔의 흔적이 스며 있었다.건물 창문 앞 작은 데크에 마련된 <별이 빛나는 밤>에서 관객은 고흐의 집을 들여다본다. 이곳의 고흐는 말 그대로 '작품을 찢고 나온 남자'다. 그림에서 툭 튀어나온 고흐는 따울의 손길을 따라 별을 바라보고, 걷고, 춤춘다.고흐의 고단했던 삶을 떠올리며 그 움직임을 보고 있으면 눈시울이 붉어진다. 작은 극장에서 다시 살아난 그가 관객을 만나 행복해 하는 것처럼 느껴지기 때문이다. 고흐에게 바치는 이 헌정 작품 앞에서 눈물을 훔치는 관객을 여러 번 보았다.숲속마당의 가장 깊은 곳에 자리한 <마음숲으로>를 만나려면 실제로 숲에 들어가야 했다. 오르락내리락 이어지는 산길을 따라가면, 숲의 요정이 살 것 같은 공간에서 김수아 배우가 관객을 맞았다.김수아 배우는 이 공연을 위해 뜨개질을 하고 또 했다. 그렇게 만들어진 작품들이 입구부터 관객을 안내하며 가을 숲을 따뜻하게 감쌌다. 한 코 한 코 손으로 엮은 것들이 나무와 풀 사이에 놓이니, 숲에도 누군가의 온기가 깃든 듯했다.공연을 보고 내려오는 길에는 정성껏 뜬 목도리 하나를 선물 받은 것처럼 마음이 따뜻해졌다. 멀찍이서 바라본 공연 장면도 오래 기억에 남는다. 배우와 관객이 마주한 모습은 마치 사람이 숲의 정령과 이야기를 나누는 것 같았다.이 프로젝트는 '나만의 극장을 혼자가 아닌 함께 만들어보자'는 마음에서 출발했다. 그리고 그 여정이 무사히 관객에게 닿도록 도운 것도 사람들이었다. 김소리 배우가 터를 잡고 있는 홍천 영귀미면, 그곳의 마을교육공동체인 사회적협동조합 새끼줄 식구들이 보여준 따뜻한 환대와 섬세한 배려가 없었다면 이 공연을 어떻게 마쳤을까 싶다.작품마다 한 분씩 진행을 도와주었는데, 이들은 공연의 앞뒤를 함께 채우는 '제2의 배우'와도 같았다. 기다리는 관객에게 말동무가 되어주고, 산길을 오르내릴 때면 손을 내밀었다. 관객을 안내하는 틈틈이 배우들의 상태까지 살피며 공연이 이어질 수 있도록 힘을 보탰다.대여섯 시간을 서서 관객을 맞이하는 일은 결코 쉽지 않다. 그런데도 이들은 내내 웃으며 서로를 북돋웠다. 숲속마당에서 함께 펼치는 <오손도손 극장여행>에 애정을 표현하고 마음을 나눴다. 그 따뜻함은 배우에게, 다시 관객에게 물 흐르듯 전해졌다.공연을 떠올리면 작은 극장 안의 장면들과 함께 그 앞에서 기다리던 사람들, 길을 안내하던 손길, 오가며 나누던 웃음이 생각난다. 그 모든 것이 이번 극장 여행의 일부였다.꿈같았던 홍천에서의 2박 3일을 마치고 돌아오는 길에는 허전함과 아쉬움이 밀려왔다. 이렇게 까르르 웃고 노래하며 이야기를 나눈 것이 얼마 만인지 생각했다. 누군가는 행복으로 충만했다고 했고, 누군가는 이 만남이 우주의 조화 같다고 했다. 또 누군가는 이 프로젝트가 삶의 선물 같다고 말했다. 함께 만들며 느낀 배우들의 행복이 관객에게도 고스란히 전해졌으리라 생각한다.다섯 개의 작은 극장은 저마다 다른 이야기를 품었지만, 그 극장들을 이어준 것은 사람의 손과 마음이었다. 각자의 세계를 만들면서도 혼자가 아니었던 시간, 그리고 그 세계를 기꺼이 들여다봐 준 관객들이 있었다.홍천에서 시작된 이 여행이 다른 곳에서도 이어지기를 바란다. 작은 극장들이 다시 문을 열고, 그 앞에 누군가 가까이 다가앉고, 이야기를 마친 뒤 서로 웃으며 눈을 맞추는 순간들이 더 많아지기를. 오손도손, 그렇게 함께 여행할 수 있기를.