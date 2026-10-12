노벨문학상 카슨의 "중간에서 시작하라", 여기 중학생들은 이미 그랬다

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지난 8일, 스웨덴 한림원은 캐나다 시인 앤 카슨을 2026년 노벨문학상 수상자로 발표했다. 발표 직후 노벨재단과 나눈 전화 인터뷰에서 카슨은 소식을 들었을 때 "크래커를 먹으며 차를 마시고 있었다"고 했다. 인터뷰어가 그의 작품을 처음 읽으려는 사람은 어디서 시작하면 좋겠느냐고 물었다. 카슨의 답은 짧았다. "늘 하는 말인데, 중간에서 시작하세요(Start in the middle, I always say)."
다음 질문은 새 책을 쓸 때 어떻게 시작하느냐였다. 대답은 같았다. "중간에서 시작합니다." 그게 무슨 뜻이냐는 물음에 카슨은 이렇게 덧붙였다. "그걸 어떤 뜻으로 받아들이든, 중간을 찾아서 거기서 시작하세요."(노벨재단 공식 인터뷰
) 이 문답을 읽다가 웃음이 났다. 중학교 2학년 학생들과 역사소설을 쓰며 내가 붙들고 있던 원칙이 바로 그것이었기 때문이다.
"뭘 써야 할지 모르겠어요"
중학교 2학년 역사 수업에서 학생들에게 여러 글쓰기 과제를 내준다. 그중 가장 공을 들이는 것이 '독립운동가의 삶을 발견하는 역사소설 쓰기'다. 잘 알려지지 않은 독립운동가의 삶을 조사하고, 그들의 삶을 복원하는 글쓰기를 통해 독립운동사를 능동적으로 공부하는 활동이다.
그런데 소설은 주제를 주고 쓰라고 한다고 뚝딱 나오지 않는다. 소설의 '소'자도 접해보지 않은 중학생들이 절반을 넘는다. 좋은 소설을 추천하면 "저는 긴 글을 못 읽어요", "소설은 정말 따분해요"라는 말이 먼저 나왔다.
경험을 토대로 과감하게 단언하면 중학생들에게 소설을 읽히기 위해서 가장 중요한 것은 소설의 '길이'다. 김동식의 초단편 소설, 창비의 <소설의 첫 만남> 시리즈를 거쳐 청소년 역사소설로 넘어가자, 투덜대던 아이들이 "더 재밌는 소설 없어요?"라고 묻기 시작했다.
2학기에는 일주일에 한 번은 소설을 썼다. 읽는 근육은 붙었지만 쓰는 일은 또 달랐다. 가장 자주 들은 말은 "뭘 써야 할지 모르겠어요"였다. 아이들이 멈추는 자리는 늘 맨 처음이었다. 독립운동가의 일생을 처음부터 끝까지 담아야 할 것 같고, 첫 문장은 멋있어야 할 것 같다. 그 무게가 손을 붙잡는다.
나도 그랬다. 처음 소설을 쓸 때 '좋은 소설을 쓰겠어'라고 다짐하자 한 줄도 나아가지 못했다. '아이들에게 들려줄 재미있는 이야기를 만들어 보자'고 마음을 바꾸고 나서야 쓸 수 있었다.
인생 전체가 아니라, 한 장면
역사소설 쓰기는 여섯 단계로 진행했다. 독립운동가 조사, 주인공 선정, 소설 서술 기법 익히기, 대화문 만들기, 창작 계획서, 그리고 역사소설 작성이다. 마지막 단계를 앞두고 아이들에게 건넨 첫 번째 비법은 이것이었다. "태어날 때부터 죽을 때까지 쓰지 말고, 한 장면만 골라서 쓰세요."
분량은 500~1000자. 다음 장면이 쓰고 싶으면 나중에 스스로 이어 쓰면 된다고 했다. 카슨의 말로 바꾸면 인생의 '중간'을 찾아 거기서 시작하라는 주문이다. 나 역시 그렇게 썼다.
학생들에게 보여줄 예시 소설의 주인공은 김준엽(일본군 부대를 탈출하여 장준하와 함께 충칭 임시정부를 찾아간 독립운동가)을 바탕으로 만든 가상 인물 '김상엽'이다. 그가 태어난 장면이 아니라 일본군 부대를 탈출하는 새벽부터 시작했다. "김상엽은 철조망 앞에 섰다. 여기를 넘으면 새로운 길이 열린다." 앞의 사연은 그 장면 안에서 조금씩 드러나게 두었다.
제목은 일부러 창작 계획서 맨 끝에 두었다. 아이들이 가장 어려워하는 것이 제목 짓기다. 처음에 제목부터 정하라고 하면 글 쓰는 손을 움직이지 못한다. 계획서를 다 쓴 뒤 무엇이 주제인지 돌아보고 핵심어로 제목을 만들게 했다.
또 하나의 장치는 '조각 모으기'다. 서술 기법 단계에서 아이들은 자기 소설에 들어갈 문장을 설명, 묘사, 서사, 논증 기법으로 하나씩 써 보았다. 대화문 단계에서도 자기 소설의 대화 장면을 미리 썼다. 그리고 이 조각들을 최종본에 그대로 옮겨 써도 된다고 강조했다.
김상옥의 종로경찰서 폭탄 투척 사건을 소재로 삼은 학생이 있었다. 그는 설명 기법으로 폭탄 투척을, 논증 기법으로 동료들이 배신자를 의심하는 대화를, 묘사 기법으로 일본 경찰과의 총격전을, 서사 기법으로 김상옥의 마지막을 썼다. 처음부터 순서대로 쓴 것이 아니라 여러 지점에서 조각을 만들어 이어 붙이자 한 편의 이야기가 되었다. 생각보다 빨리 소설에 빠져드는 학생들을 보며 가르치는 나조차 놀랐다.
끝을 서두르지 않아도 된다
대화문 과제는 아예 중간에서 시작하도록 만들었다. 전라남도의 부잣집 형제가 있다. 장남인 형은 집안을 지키려 친일파가 되었고, 동생은 만주로 가 독립운동을 하다 자금을 구하러 몰래 고향에 돌아왔다. 10년 만에 마주앉은 저녁, 대화의 첫 두 줄만 주었다.
"오랜만이다. 10년 만에 보는구나. 근데 어쩐 일이냐?"
"10년 만인데 형은 더 젊어진 것 같수. 집도 전보다 넓어진 것 같고."
학생들은 이야기의 한가운데로 바로 들어갔다. 문제는 끝이었다. 처음 이야기를 만드는 학생들은 결말을 서둘렀고, 그 방법은 대개 누군가를 죽이는 것이었다. 형을 죽이고, 동생을 죽이고, 동료를 죽였다. 생명을 경시하는 풍조가 소설에까지 영향을 준 것이 아닌지 모르겠다. 사람의 생명이 소중하듯 캐릭터의 생명도 소중하다. 그래서 대화문을 쓸 때 캐릭터를 죽이지 말라고 꼭 말한다.
또 하나, 성급하게 결론을 내지 않아도 된다고 했다. 형제가 왜 다른 선택을 했는지, 서로 반대의 삶을 산 10년 동안 무슨 일이 있었는지 상상하며 대화를 이어 가라고 했다. 그러자 한 학생이 상황을 비틀었다. 형이 그동안 모은 돈을 이름 없는 후원자로 동생의 독립운동 단체에 보내 왔다는 고백이었다. 동생은 눈물을 흘리며 형을 껴안았다.
또 외국인 독립운동가 롤랜드 클린턴 베이컨을 주인공으로 삼은 학생은 한국광복군 인면전구공작대에서 활동하다 전사한 그를 아들의 꿈속에 불러냈다. 정치적인 결말 대신 아버지와 아들의 그리움으로 장면을 맺었다. 중간에서 시작하면 결말이 미리 정해져 있지 않다. 인물을 따라가다 보면 끝은 그 인물이 데려다준다.
지금 쓸 수 있는 장면부터
처음 글쓰기를 두려워하던 나에게 용기를 준 것은 이오덕 선생님의 책(이오덕, <글쓰기 어떻게 가르칠까>)이었다. 그 가르침을 나름대로 풀어 "내가 지금 쓸 수 있는 글이 나에게 가장 좋은 글이다"라는 생각으로 글을 쓴다. 완벽한 첫 문장을 기다리지 않고, 지금 쓸 수 있는 장면부터 쓰는 것이다. 카슨의 "중간에서 시작하라"와 같은 이야기라고 생각한다.
평가도 그 원칙에 맞췄다. 창의성이나 문학성 같은 어려운 잣대 대신 역사적 사실을 하나 이상 담았는지, 서술 기법을 세 가지 이상 썼는지, 인물이 두 명 이상 나오는지, 500자 이상 썼는지를 보았다. 재능 대신 노력하면 대부분 좋은 점수를 받아 쓰는 즐거움을 잃지 않게 하려는 의도다.
수행평가가 끝나도 소설쓰기는 끝나지 않았다. 학년 말에 아이들은 인공지능의 조언을 참고해 자기 소설을 고쳐 썼고, 그중 네댓 편은 전자책으로 묶여 '작가'의 이름을 달아서 우리만의 책으로 발행한다. 한 장면에서 시작한 이야기가 다음 장면으로 자라는 것을 지켜보는 일은 즐거웠다.
카슨은 "그걸 어떤 뜻으로 받아들이든"이라고 했다. 나는 이렇게 받아들인다. 처음을 완벽하게 만들려다 멈춰 서지 말고, 마음이 가는 장면 하나를 찾아 거기서 시작하라. 끝은 쓰다 보면 찾아온다. 백지 앞에서 망설이는 학생들에게, 그리고 나 자신에게 계속 들려주고 싶은 말이다.