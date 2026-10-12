노벨문학상 카슨의 "중간에서 시작하라", 여기 중학생들은 이미 그랬다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲가장 자주 들은 말은 "뭘 써야 할지 모르겠어요"였다. 아이들이 멈추는 자리는 늘 맨 처음이었다. ⓒ nurullokh on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도의 부잣집 형제의 대화. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"오랜만이다. 10년 만에 보는구나. 근데 어쩐 일이냐?"

"10년 만인데 형은 더 젊어진 것 같수. 집도 전보다 넓어진 것 같고."

큰사진보기 ▲처음을 완벽하게 만들려다 멈춰 서지 말고, 마음이 가는 장면 하나를 찾아 거기서 시작하라. ⓒ lilartsy on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 역사소설 쓰기 전자책 표지2024년 역사소설 쓰기 활동이 끝나고 만든 전자책입니다. ⓒ 정태윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 역사소설 쓰기 표지2025년 역사소설 쓰기 활동이 끝나고 만든 전자책입니다. ⓒ 정태윤 관련사진보기