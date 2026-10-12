아동학대 신고 사안 담당자가 본 학교의 민낯

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교육청에서 2년 동안 아동학대로 신고된 교원에 대한 사안을 담당해 왔습니다. 여러 기록을 넘기며 분명해진 것이 하나 있습니다. 대부분의 사안은 교원이든 학부모든 어느 한쪽의 과도하고 비상식적인 태도만으로는 설명되지 않는다는 사실입니다.고경력 교원들은 생활지도의 상당 부분을 사실상 교사 개인의 성향과 판단에 맡겨 두던 시절을 지나왔습니다. 학부모가 묵묵히 동의하거나, 학교의 권위를 따르거나 혹은 그냥 지나쳐 주던 때의 방식은 더 이상 통하지 않습니다. 그런데도 익숙한 대로 지도하다가, 예전과는 전혀 다른 반응 앞에서 당황하는 경우가 있는 것 같습니다.저경력 교원을 비롯한 많은 교원은 또 다른 어려움을 안고 있습니다. 수업 역량을 위한 연수와 컨설팅에 비해 생활지도에 대한 지원은 여전히 부족한 편이고, 그 몫은 대개 개인의 재량으로 남아 있습니다. 적극적으로 나선 지도가 민원이나 수사, 소송의 대상이 될 수 있다는 현실 앞에서 교원은 점점 소극적이고 방어적으로 변해가는 추세입니다. 그 결과 생활지도는 교실마다 들쭉날쭉해지고, 학교의 대응은 학부모의 실망과 불신으로 되돌아옵니다.학부모의 자리에서 보는 학교의 풍경은 조금 달라집니다. 자녀의 일반적인 학교생활 문제로 교사를 경찰에 일방적으로 신고하는 일은 선택의 정당성과 별개로 방식의 적절성에 쉽게 수긍하거나 현명한 해결 방안으로 보기 어려울 수 있습니다. 그러나 그 선택의 뒤에는 대개 답답했던 소통, 좀처럼 나아지지 않는 상황, 그리고 무엇보다 내 아이가 겪는 부적응과 불이익에 대한 학부모의 절박함이 있습니다.언론이나 드라마 등 미디어 콘텐츠에서 비치는 악성 민원인은 극히 소수였습니다. 대부분의 학부모는 학교를 신고한다는 사실 자체에 부담을 느끼며, 나름의 고심 끝에 그 길을 택합니다. 물론 신고를 하나의 정당한 권리로 여기는 인식이 예전보다 넓어진 것도 사실인 것 같습니다.'교원의 학생생활지도에 관한 고시'는 이러한 현실 속에서 마련되었습니다. 고시는 새로운 권한을 만들어 낸 것이라기보다, 학교와 교원이 마땅히 할 수 있고 또 해야 하는 생활지도를 사회가 수긍할 수 있는 상식의 언어로 정리해 둔 것에 가깝습니다. 이에 근거한 지도는 '정당한 생활지도'로서 아동학대로 보지 않습니다.이를 다시 생각해보면, 교원을 지키는 가장 확실한 길이 생활지도라는 본연의 역할을 제대로 해내는 데 있다는 뜻이기도 합니다. 교원이 부당하게 감수해야 하는 일이라면 반드시 줄여 나가야 합니다. 그러나 사회가 학교의 어려움에 공감하고 보호에 힘을 보태게 하려면, 학교가 먼저 생활지도의 자리에 당당히 서야 합니다. 회피와 망설임은 악순환을 키울 뿐입니다.그렇더라도 학부모의 신고로 인해 학생 생활지도를 사법적 잣대로 판단받는 상당 기간의 과정을 온전히 감수해야 하는 것도 교원의 입장입니다. 이것이 교원의 현실적 두려움이라면, 이에 대해 그 누구도 쉽게 말할 수 없습니다. 돌아보면 학교에서 벌어지는 학생 문제의 밑바닥에는 늘 각자의 두려움이 있었습니다.교장(감)의, 담임교사의, 업무 담당자의, 그리고 학부모의 두려움. 저마다의 두려움이 얽히고 섞여 하나의 덩어리가 되고, 다들 무력하게 바라보며 움츠러들 수밖에 없습니다. 박상진 작가는 <단테 신곡 인문학>에서 "두려움이란 그 대상이 자신을 해칠 힘이 있다고 믿을 때 생겨나며, 용감한 사람은 마땅히 두려워할 것을 마땅한 때에 두려워하며 견디는 사람"이라고 말합니다. 버려야 할 것은 비겁함이지, 두려움 자체가 아닙니다.마땅히 두려워할 일 앞에서 두려움을 느끼는 것은 자연스럽습니다. 그러나 두려워하지 않아도 될 것을 두려워하다 마땅히 가져야 할 용기마저 잃는다면, 그것은 자기 자리와 역할 앞에서 비겁해지는 일일 것입니다. 아이들은 학교에서 관계를 맺고 규칙을 지키며 함께 사는 법을 배웁니다. 그 당연한 배움의 기회가 어른들의 두려움 때문에 그르쳐져서는 안 됩니다. 쓰리고 버겁더라도 두려움의 다른 이름들을 하나씩 불러 보며, 우리가 되찾아야 할 당연한 용기에 대해 숙의해야 할 시점입니다.