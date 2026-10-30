로봇 청소기 처음 써 본 80대 남편의 반응

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"아빠, 엄마 힘드시니까 새로 나온 로봇 청소기 사드릴게요."

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"내가 운동 삼아 청소기 돌리면 되지, 왜 돈 주고 그걸 사니."

큰사진보기 ▲청소기청소기가 청소하고 있는 모습 ⓒ 이숙자 관련사진보기

"걸레를 세척하는 중입니다."

"세상 별일도 다 있다."

"그러게요. 세상이 이렇게 변하고 살기 좋아졌으니 당신 건강하게 오래 사세요."

"엄마, 아빠 로봇 청소기 하나 사드리는 데 5년이란 시간이 걸렸네요. 이젠 힘든 일 하지 마시고 건강한 모습으로 우리 곁에 오래 계셔주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인 브런치에도 실립니다.

10월 초, 갑자기 커다란 택배 상자가 집 현관문 앞에 배달되었다. 무엇인지 몰라 궁금해 남편을 불러 현관으로 옮겨 상자를 뜯고 보니 '로봇 청소기'였다. 나는 남편의 눈치부터 살폈다. 남편은 오래전부터 청소기 사는 일을 거부했기 때문이다.그런데 웬일인지 물건을 꺼내면서 별다른 반응이 없다. 그저 "무엇이 이리 크고 요란한 거야" 하고 말았다. 화를 내지 않는 것만으로도 얼마나 다행인지. 남편은 자기주장이 확고해 한번 아니라고 하면 누구도 말을 더하지 못할 정도다. 나이는 어쩔 수 없나 보다. 이젠 자기 마음을 내려놓고 가족들 말도 들어 주려 노력한다. 둘째 딸이 오래전부터 말해 왔다.그럴 때마다 남편의 대답은 한결같았다.그렇게 몇 번이고 거절하는 남편을 아무도 이길 재간이 없었다. 결국 로봇 청소기 이야기는 흐지부지되었고, 우리는 그저 세월만 보냈다. 무엇보다 우리 아파트는 입주한 지 오래되어 방마다 문턱이 높았다. 기존 청소기로는 문턱을 넘을 수가 없었다. 그런 연유에서 딸도 마땅한 제품이 나오기를 기다렸던 모양이다. 그런 제품이 나왔다는 소식을 듣고 딸이 로봇 청소기를 사서 보냈던 것이다.반가운 마음이 앞섰지만, 한편으로는 걱정도 되었다. 기계에 익숙하지 못한 우리가 과연 잘 사용할 수 있을까. 알면 쉬운데 모르면 무슨 일이든 두렵다. 새로운 청소기를 바라보며 기대와 걱정이 뒤섞였다. 지난 연휴 군산에 내려온 딸과 사위는 설명서를 펼쳐 놓고 한동안 읽어보고 로봇 청소기를 조립한 뒤 내게 설명해 주었다.딸은 휴대폰에 로봇 청소기 앱을 깔고 청소기 사용 방법도 설명해 주었다. 휴대폰을 제대로 사용하지 못한다면 아무리 좋고 편리한 물건도 무용지물이 되지 않을까 싶었다. 살짝 염려가 되었다. 그러면서도 '할 수 있겠지' 하고 스스로에게 체면을 걸었다. 이처럼 노인이란 새로운 일에는 두려움이 앞선다.딸이 떠난 뒤, 궁금한 마음에 딸이 알려 준 대로 휴대폰을 켜고 앱에서 시작 버튼을 눌렀다. 그러자 곧바로 사람 목소리가 들려온다.남편과 나는 깜짝 놀랐다. 몇 분 뒤 청소기는 본체에서 분리되어 거실로 나와 청소를 시작했다. 문턱도 안간힘을 다해 문제없이 넘나들었다. 딸은 핸드폰에 앱을 설치하면서 우리 집 방 지도를 인식하도록 설정해 두었다. 덕분에 청소기는 자동으로 온 집안을 돌아다니며 청소를 마친 뒤 자기 본체 도크으로 들어갔다. 남편은 청소기 말을 하고 혼자 돌아다니는 것이 신기한 듯 말했다.그 말 끝에 나도 한 마디 거들었다.예전 같으면 도무지 상상할 수 없는 놀라운 세상이다. 인간 삶의 편리함은 어디까지 진화할 것인가. 사람은 무엇을 하며 살아야 할까. 사람이 해야 할 노동을 기계가 대신해 주고 있으니 반가움과 두려움이 함께 교차한다. 기계가 청소하는 세상에 살면서도 인간만이 할 수 있는 일이 있을 것이다. 그 일을 찾아 도전하는 것 또한 우리가 해내야 할 몫이다.딸은 말한다.그 말 한 마디에 마음속 깊은 곳에서 울컥하고 올라온다.