이 대통령의 '박원순' 언급... "명백한 2차 가해"

큰사진보기 ▲이처럼 이 대통령의 게시글은 SNS 소통에서 폭언·욕설을 하는 이들은 배제해야 한다는 취지의 글이었지만 대법원에서 부하직원을 성희롱했다고 인정한 박 전 시장을 '소통의 달인'으로 추켜세운 점에 대해 야권에서 문제가 제기됐다. ⓒ 이재명 대통령 X 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정의당에서도 이 대통령의 박 전 시장 언급에 대해 비판의 목소리가 나왔다. 11일 김나율 정의당 대변인은 "성폭력 가해자 박원순을 미화한 이재명 대통령, 사과하십시오"라는 제목의 논평에서 "대통령께 묻는다. 박원순을 추억하는 동안, 그의 권력형 성폭력 사건 피해자는 생각나지 않으셨나"라고 따져 물었다. ⓒ 정의당 관련사진보기

이재명 대통령이 X(옛 트위터)에서 박원순 전 서울시장을 언급한 데 대해 야권에서 "성폭력 피해자에 대한 2차 가해"라는 비판이 나왔다.11일 이 대통령은 "고 박원순 시장님이 생각난다. 뛰어난 아이디어 맨이셨고 언제나 시민과의 소통을 강조하시며 즐기시던 분이었다. 제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워 주신 분"이라며 과거 박 전 시장과의 일화를 공개했다.이 대통령은 생전 박 전 시장이 자신의 SNS 댓글 창이 폭언과 욕설로 도배됨을 호소하자 '소통의 장에 폭언과 욕설을 하는 것은 소통을 방해하는 행위'라고 조언하며 그런 계정들을 차단할 것을 권유했다고 밝혔다.그러면서 "오물을 끼얹으며 공론의 장을 어지럽히는 계정은 차단해야 건전한 공론의 장이 유지된다. 남의 집 마당에 들어와 폭언 욕설하는 무뢰배는 문밖으로 내치는 것이 당연하다"라며 "우아하게든 좌아하게든 품격과 예의를 갖춘 의견은 언제든 환영"이라고 덧붙였다.이처럼 이 대통령의 게시글은 SNS 소통에서 폭언·욕설을 하는 이들은 배제해야 한다는 취지의 글이었지만 대법원에서 부하직원을 성희롱했다고 인정한 박 전 시장을 '소통의 달인'으로 추켜세운 점에 대해 야권에서 문제가 제기됐다.11일 안철수 국민의힘 의원은 "보완수사권 폐지에 이어 박원순 소환까지, 이재명은 범죄자들의 대통령입니까?"라는 제목의 페이스북 게시글에서 "이재명 대통령, 당신이 박원순과 만난 그 공관에서 성범죄가 벌어졌다. SNS로 담소를 나누었다는 그 장소에서 박원순은 청년비서에게 음란문자와 저질사진을 보내고 성희롱을 시도했다"라고 꼬집었다.이어 "저는 피해자가 쓴 책을 읽어 봤다. 수년을 고통받고 이제서야 회복의 발걸음을 딛고 있다"라며 "그런데 성범죄자를 그리워한다니. 보완수사권 폐지에 이어 박원순 복권까지, 범죄자들의 대통령이 되고자 하는가"라고 힐난했다.또한 "당시 민주당 의원들이 '피해 호소인'이라며 가했던 행태를 잊었나. 드루킹 김경수에 이어 동류 성범죄자 오거돈, 안희정까지 복권시킬 생각인가"라며 "대통령의 메시지는 무게가 다르다. 한낱 성범죄자의 SNS로부터 일깨움을 받을 만큼 가벼워서는 안 된다"라면서 이 대통령의 X 게시글이 "명백한 2차 가해"라고 규정하고 게시글 삭제와 사과를 요구했다.한동훈 무소속 의원 또한 같은 날 페이스북에 "이재명 대통령. '권력형 성범죄를 범하고 피해자에게 사과도 안 하고 극단적 선택한 박원순 전 서울시장'을 대한민국 대통령이 공개적으로 추앙하면 안 된다"며 "미국 국정감사를 위해 떠나는 비행기 안이지만, 이건 정말 아니라는 생각에 정신차리라는 말씀드린다"고 쏘아붙였다.정의당에서도 이 대통령의 박 전 시장 언급에 대해 비판의 목소리가 나왔다. 11일 김나율 정의당 대변인은 "성폭력 가해자 박원순을 미화한 이재명 대통령, 사과하십시오"라는 제목의 논평에서 "대통령께 묻는다. 박원순을 추억하는 동안, 그의 권력형 성폭력 사건 피해자는 생각나지 않으셨나"라고 따져 물었다.김 대변인은 "박원순 전 시장의 권력형 성범죄는 국가인권위원회 조사와 법원의 판단을 통해 확인된 사안"이라며 "그런데도 피해자의 고통은 외면받았고, 가해자의 업적과 인간적인 면모만을 기억하려는 시도가 끊이지 않았다. 피해자는 자신의 피해 사실을 인정받기 위해 싸워야만 했고, 그 이후에도 계속되는 2차 가해를 견뎌야 했다"고 지적했다.이어 "그리고 오늘, 자신의 SNS 소통방식을 정당화하기 위해 권력형 성폭력 가해자까지 미화하는 대통령의 모습을 전 국민이 목격했다. 대한민국 최고 권력자가 공개적으로 가해자를 기리는 명백한 2차 가해에 분노가 치민다"라고 강하게 비판했다.아울러 "이재명 대통령은 본인의 소통방식을 변호하는 데에 성폭력 피해자의 존엄을 희생시키지 말라"며 "해당 발언을 철회하고 본인이 저지른 2차 가해에 대해 피해자에게 고개 숙여 사과하라"고 촉구했다.장혜영 전 정의당 의원도 자신의 페이스북을 통해 이 대통령을 비판했다. 장 전 의원은 "이재명 대통령이 박 전 시장을 개인적으로 어떻게 평가할지는 본인의 자유이나, 대통령의 공개적 발언으로 그를 미화하는 것은 전혀 다른 문제"라며 "이재명 대통령에게 권력형 성폭력은 대체 무엇인가. 자기 SNS 활동을 변호하느라 깜박 잊어버릴 수 있는 일인가"라고 질타했다.장 전 의원은 "대한민국의 대통령은 사실의 편에서 권력형 성폭력 피해자의 고통을 줄여야 할 책임이 있는 사람이지, 그 반대가 아니다"라며 "이재명 대통령은 대통령의 손으로 다시 피해자를 2차피해의 늪으로 밀어 넣는 본인의 경솔한 발언을 즉각 철회하고 피해자에게 사과하라. 그러지 않는다면, 대통령이 나서서 다른 모든 사람에게 '그래도 된다'는 신호를 보내는 것과 다름없다"라고 규탄했다.