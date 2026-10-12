변호사 100명 채용하면 경찰 수사 달라질까

큰사진보기 ▲김종철 경찰청장 직무대행과 전종민 중대범죄수사청장 직무대행이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. 2026.10.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 정영훈 변호사는 헌법학 박사로, 제2기 진실·화해를위한과거사정리위원회 조사2국장을 지냈다. 현재 법무법인 정세에서 국가폭력·과거사 및 형사사건을 주로 수행하고 있으며, 경찰 수사개혁위원회 위원으로 활동하고 있다. 이 글은 위원회의 제2차 권고인 '수사공정성과 수사역량 강화 권고안'을 바탕으로 그 의미와 향후 과제에 대한 필자 개인의 견해를 담은 것이다.

지난 10월 2일 검찰청이 폐지되고 공소청과 중대범죄수사청(이하 중수청)이 출범했다. 수사와 기소가 분리되는 새로운 형사사법체계가 시작된 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처), 중수청과 함께 대부분의 일반 범죄수사를 담당하는 경찰의 역할과 책임도 더욱 중요해졌다. 그러나 수사기관의 권한이 달라진다고 수사의 공정성과 품질까지 저절로 높아지는 것은 아니다.경찰 수사개혁위원회는 지난 10월 6일 수사 공정성 강화 9개 사항과 수사 역량 강화 3개 사항을 담은 제2차 권고안을 발표했다. 언론의 관심은 그중 향후 5년간 매년 100명 이상의 변호사 자격자를 경찰공무원으로 채용하라는 권고에 집중되었다. 변호사 자격이 있다고 수사를 잘하는 것은 아니며, 현재도 모집 인원을 다 채우지 못하는데 연간 100명 이상을 채용할 수 있겠느냐는 비판이다. 이 지적을 출발점으로 경찰의 수사 역량과 공정성을 어떻게 높일 것인지 살펴볼 필요가 있다.수사는 법률 지식만으로 할 수 있는 일이 아니다. 현장에서 증거를 수집하고 사건 관계인을 조사하며 엇갈리는 진술의 신빙성을 판단하는 능력은 경험을 통해 축적된다. 변호사 자격이 곧 유능한 수사관을 뜻하지 않는다는 비판은 타당하다.그러나 수사에는 법률적 판단도 필수적이다. 어떤 사실이 범죄의 구성 요건에 해당하는지, 어떤 증거가 필요한지, 피의자와 피해자의 권리를 어떻게 보장할지 판단하려면 형사법에 대한 깊은 이해가 필요하다. 위원회 자료에 따르면 수사 경찰은 약 3만 8천 명인데 경찰 내 변호사 자격을 가진 법률 전문가는 311명이다. 전체 수사 경찰의 1%에도 미치지 못한다.형사법 지식을 갖춘 변호사가 체계적인 교육과 1~2년의 현장 경험을 쌓는다면 법률 역량과 실무 능력을 겸비한 수사 전문가로 성장할 가능성이 있다. 채용 첫 해의 성과만이 아니라 2~3년 후를 내다볼 필요가 있다. 현장 경험이 풍부한 수사관과 법률 전문가가 서로의 강점을 결합하는 것이 관건이다.경찰은 최근 매년 50명 안팎의 변호사 자격 소지자를 모집해 왔다. 2024년 59명, 2025년 46명을 모집했고 올해에도 53명 채용을 추진하고 있다. 이번 권고는 내년부터 모집 규모를 연간 100명 이상으로 확대하자는 것이다.하지만 실제 임용은 최근 모집 인원의 절반 가량에 그쳤다. 체력 시험 등 선발 과정의 탈락 문제도 있는 만큼, 경찰관에게 필요한 기본 자격을 유지하면서 법률 전문가 채용에 적합하도록 시험 제도를 정교하게 다듬어야 한다. 채용된 변호사 출신 경찰관이 조직을 떠나는 원인 역시 살펴야 한다. 모집 숫자를 늘리는 것만으로는 목표를 달성하기 어렵다.현재 경찰은 변호사 자격자를 경감으로 임용한다. 중수청의 변호사 출신 수사관 채용기준이 구체화되면 경찰도 이를 참고하여 법조 경력과 전문성에 따른 임용 계급의 단계화를 검토할 필요가 있다. 승진·보직·수사활동비 등 실질적인 유인책도 중요하다.위원회 전체 위원 11명 중 4명이 변호사 출신 법조인이라는 점에서 특정 직역의 이익을 위한 권고가 아니냐는 비판도 제기되었다. 그러나 위원회 심의 과정에서는 경찰 수사의 법률 역량을 어떻게 강화할 것인가에만 초점을 맞추었다. 이번 권고 역시 경찰의 수사 역량 강화와 국민의 권익 보호에 얼마나 기여하는지에 따라 평가받아야 할 것이다.이 문제는 변호사 출신에게만 혜택을 주자는 뜻이 아니다. 기존 수사관 역시 과중한 사건 부담 속에서 전문성을 쌓고 장기간 일할 수 있어야 한다. 위원회가 여성·청소년·장애인 등 사회적 약자 상대 범죄 수사부서에 우수 수사관을 우선 배치하고, 특별승진 등 처우 개선을 권고한 이유도 여기에 있다. 변호사 채용 확대와 현장 수사관 육성은 함께 추진해야 할 과제다.아무리 수사 능력이 뛰어나도 부당한 청탁이나 외압, 사건 관계인과의 유착이 있다면 국민의 신뢰를 얻기 어렵다. 이번 제2차 권고에는 이러한 부당한 개입을 차단하고 이해 충돌을 예방하기 위한 방안이 담겼다.위원회는 사건 담당자나 지휘관이 아닌 사람의 수사 관련 문의·청탁을 금지하고, 이를 받은 수사관에게 신고 의무를 부과하도록 했다. 상급자의 수사지휘도 형사사법정보시스템(KICS)을 통해 전자문서로 남겨 지휘 내용과 책임을 명확히 하도록 했다.장윤기 사건을 계기로 실시한 전수조사에서는 경찰관 가족 관련 사건 117건이 확인되고, 이 중 44건이 다른 관서로 이관됐다. 위원회는 경찰공무원 가족 사건을 다른 수사관서가 담당하도록 하고, 중대한 범죄는 장기적으로 중수청 등 다른 수사기관이 맡는 방안도 검토하도록 했다. 수사기관 내부의 인적 관계가 수사의 공정성에 영향을 미치지 않도록 하자는 취지다.수사의 신뢰는 사건을 정확하게 접수하고 기록하며 그 처리 과정을 확인할 수 있는 데서도 출발한다.제주 실종 신고 허위 종결 사건에서는 담당 경찰관이 처리한 298건 중 63건이 실종 관련 시스템에 입력되지 않거나 삭제된 것으로 조사됐다. 다만 63건 모두가 허위 종결된 것은 아니다. 이 사건은 사건 처리에 대한 기록과 점검·통제가 얼마나 중요한지 보여준다.위원회는 고소인·고발인이 사건 진행 현황과 증거자료 접수 여부를 온라인으로 확인할 수 있도록 하고, 사건·문서의 접수와 등록은 일반행정공무원이 전담하도록 권고했다. 아울러 경찰수사심의위원회의 설치 근거를 법률로 정하고 위원 전원을 외부위원으로 구성하며, 변호사 자격을 가진 수사심사관을 각 경찰서에 배치하도록 제안했다. 사건관리의 투명성과 수사의 법률적 적정성을 함께 높이기 위한 방안이다.수사의 공정성과 투명성은 궁극적으로 사건 관계인의 권리 보호와 충실한 수사로 이어져야 한다.위원회는 제1차 권고에서 범죄 피해자의 형사절차상 지위 강화, 피해자 보호·지원 수사역량 강화, 전담조직 확대, 지원단체와의 연계, 피해자 국선 변호사 제도 확대와 법률 조력 강화 등을 권고했다. 제2차 권고에서는 국가수사본부가 매년 2회 이상 범죄 피해자 단체 등과 공식적으로 면담하고 이를 정례화하도록 했다. 피해자의 목소리를 수사 정책에 반영하자는 취지다.수사·기소 분리 이후에는 보완수사요구의 실효성 확보도 중요하다. 개정 형사소송법은 검사가 요구 이유와 내용을 구체적으로 적은 서면으로 보완 수사를 요구하도록 하고, 경찰이 원칙적으로 1개월 이내에 충실히 이행하도록 했다. 사건의 특성을 고려한 이행 기간의 탄력적 운영도 논의되고 있다.최근 경찰은 보완수사요구 전담조직 설치 방안을 발표했다. 위원회는 더 나아가 요구 사유와 이행 여부, 소요 기간과 지연 사유, 이행의 완성도 등을 정기적으로 점검·분석하고 개선하도록 권고했다. 중요한 것은 조직이나 처리 기간 자체가 아니라 보완 수사가 실제로 신속하고 충실하게 이루어지는가 하는 점이다. 점검 결과와 개선 성과를 매년 국민에게 공개하는 것도 신뢰를 높이는 방안이 될 것이다.경찰은 위원회의 제2차 권고를 수용하고 이행 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 그러나 권고를 수용하는 것과 수사 현장에서 제도가 작동하는 것은 별개다. 변호사 채용 확대에는 인사·예산과 처우 개선이, 수사 공정성 확보에는 규정 개정과 철저한 준수가 뒤따라야 한다. 정부와 국회의 입법·재정 지원도 필요하다.경찰 수사 개혁의 성패는 변호사 500명을 채용했느냐로 결정되지 않는다. 억울한 피의자가 줄어들고, 범죄 피해자의 권리가 제대로 보호되며, 수사의 공정성과 품질이 높아졌는지가 진정한 평가기준이다.수사·기소 분리라는 제도 개혁은 수사기관 사이의 권한을 옮기는 데서 완성되지 않는다. 국민이 실제로 경험하는 수사가 달라질 때 비로소 개혁은 완성된다.