송전탑 들어선 그 후... 여전히 마을을 지키는 사람들

대규모 전력을 수도권으로 공급하기 위한 초고압 송전선로 건설계획이 발표되면서 전남·전북·충북·충남·경기 등 전국 각지에서 반대 움직임이 확산되고 있다. 특히 국내 송전선로 입지와 노선 결정 권한이 사업자인 한국전력 중심으로 운영돼 계획 수립 과정에서 정보 공개와 주민참여가 제한적이라는 지적이 지속적으로 제기돼왔다.



송전선로 경과지역 주민 대다수는 사업 추진 이후 뒤늦게 계획을 인지하거나 노선 선정 과정에 대해 충분히 설명을 듣지 못하고 의견을 내지 못하는 사례가 반복되면서 사회적 갈등 또한 커지고 있다.



이에 주간함양·진안신문·충북일보는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 전북특별자치도를 비롯해 충북, 경남 등 광역을 넘는 지역언론 협력 기획취재를 진행하고 있다. '주민 동의 없는 초고압 송전선로 갈등, 지역 언론이 해법을 묻다' 기획 시리즈를 통해 주민 참여를 기반으로 한 전력망 구축 모델을 검토하고, 지역 분산형 전력 시스템 전환 정책 방향을 모색해 본다.

큰사진보기 ▲센프텐휘테 마을을 지나는 고압 송전선로 아래에서 설명을 하고 있는 주민 린드너씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲독일 브란덴부르크주 센프텐휘테 마을의 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"이 지역에는 다양한 새들이 살고 있습니다. 사라질 위험에 놓인 종들도 있습니다."

큰사진보기 ▲마을로 380kV 송전선로가 지나고 있다는 표식을 주민들이 만들어 붙였다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲집집마다 주민들이 직접 만든 도예 작품이 문패처럼 걸려 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

독일 브란덴부르크주 센프텐휘테(Senftenhutte) 지역에 살고 있는 하르트무트 린드너(Hartmut Lindner)씨를 따라 마을 안길을 걸었다. 낮은 지붕의 집과 오래된 목조 창고, 작은 정원이 이어졌다. 담장과 건물 외벽에는 도예 조형물이 붙어 있었다. 주민들이 직접 만들고 내건 작품들이다. 마을 전체가 삶의 공간이면서 작은 전시장인 셈이다.그러다 골목 끝에서 고개를 들자 전혀 다른 풍경이 겹쳐졌다. 집 지붕 너머로 거대한 철탑이 솟아 있었다. 여러 줄의 고압 송전선은 집과 들판, 숲 위를 가로질렀다. 린드너씨가 손을 들어 철탑을 가리켰다.이 작은 마을은 한때 저 송전선을 막기 위해 오랜 싸움을 벌였다. 주민들은 결국 송전선을 막지 못했다. 하지만 마을을 떠나지 않았다.린드너씨는 독일 남부 뉘른베르크에서 자라 베를린에서 공부했고, 30여 년간 교사로 일했다. 1993년부터 주말마다 센프텐휘테를 찾다가 퇴직 뒤에는 아예 이 마을에 정착했다. 왜 하필 이 마을이었느냐고 물자 그는 "이 풍경의 아름다움 때문"이라고 말했다.그가 반한 숲과 들판에 380kV 송전선 건설계획이 들어온 것은 2000년대 후반이었다. 독일 송전망 운영사 50Hertz가 추진한 베르티코프-노이엔하겐 간 이른바 '우커마르크 송전선(Uckermarkleitung)'이다. 기존 220kV 송전선을 대체하는 약 115km의 380kV 노선으로, 계획 노선이 생물권보전구역과 조류보호구역 등을 지나면서 갈등이 시작됐다. 린드너씨와 주민들이 전기나 송전망 자체를 부정한 것은 아니었다.그는 현장에서 '레드리스트(Rote Liste)'를 언급하며 주변 숲을 가리켰다. 송전선 건설 과정에서 나무와 숲이 사라진 곳도 설명했다. 주민들이 요구한 것은 자연 훼손을 줄이는 다른 방법이었다. 민감한 지역을 피해 노선을 돌리거나 지중화를 검토해 달라는 것이었다. 주민들은 시민 이니셔티브를 꾸리고 행정과 사업자를 상대로 문제를 제기했다.소송도 이어졌다. 2016년 독일 연방행정법원은 조류 보호 등에 대한 검토가 충분하지 않았다며 당시 계획승인을 위법하고 집행할 수 없다고 판단했다. 사업계획은 수정됐다. 그러나 그것이 주민들의 최종 승리를 의미하지는 않았다. 사업은 다시 추진됐고 소송도 계속됐다. 린드너씨와 주민들은 끝내 송전선 건설 자체를 막지 못했다.2026년 현재, 센프텐휘테에는 그 결과가 그대로 남아 있었다. 마을 가까이에 철탑이 서 있었고, 송전선은 주민들이 매일 바라보는 풍경의 일부가 됐다. 오랜 싸움 끝에 남은 것이 철탑뿐이었다면 이야기는 거기서 끝났을 것이다.센프텐휘테 마을을 돌아보며 거대한 송전탑보다 더욱 눈에 들어온 것은 송전탑 아래에서 계속되는 주민들의 일상이었다. 센프텐휘테의 문화·교육 공동체 활동은 송전선 투쟁과 별개로 오래전부터 이어져 왔다. 주민들은 2000년대 초부터 도자기 활동을 시작했고, 아이들이 만든 작품을 마을 시설과 담장에 붙였다. 주민들이 함께 쉼터를 만들고 마을의 역사를 작품으로 남기기도 했다.2015년에는 옛 학교 건물을 지키려는 주민들의 움직임에서 문화·교육협회가 만들어졌다. 건물이 결국 매각된 뒤에도 활동은 끝나지 않았다. 공간이 부족하면 주민들이 자신의 헛간과 정원을 내놓았다. 린드너씨가 보여준 오래된 목조 창고도 그런 공간 가운데 하나였다.문을 열고 들어서자 작은 전시장을 옮겨놓은 듯했다. 선반과 벽, 천장까지 구석구석 작품이 이어졌다. 도자기만 있는 게 아니었다. 주민과 아이들이 그린 그림과 사람·동물을 본뜬 인형, 손으로 만든 갖가지 조형물이 자리를 채웠고 연도 걸려 있었다. 반듯하게 진열된 미술관의 작품과는 달랐다. 누군가 만들고, 또 누군가 가져다 놓으며 세월이 쌓인 흔적이 그대로 남아 있었다.작품은 창고 안에서 끝나지 않았다. 골목을 걸으면 집과 낡은 목조 담장에도 그림과 도자기, 작은 조형물이 불쑥불쑥 나타났다. 주민들이 직접 만들고 자신들의 손으로 내건 것들이다. 마을 전체가 전시장이었고, 주민들은 관람객이 아니라 그 공간을 함께 만들어가는 사람들이었다.활동에는 아이부터 어른까지 참여한다. 그림과 도자기를 만들고, 손재주와 기술을 가진 주민은 아이들과 각종 물건을 함께 제작한다. 영화를 함께 보고 마을의 역사와 사람들의 삶도 기록한다.린드너씨에게 이런 활동은 단순히 마을을 예쁘게 꾸미는 일이 아니었다. 어릴 때부터 손으로 무언가를 만들고 스스로 생각하는 경험을 해야 무엇이 중요한지, 무엇을 지켜야 하는지 판단하는 힘도 자란다는 게 그의 생각이었다. 그는 "도시에 비해 문화와 교육의 기회가 적은 작은 농촌일수록 주민들이 가진 재능을 나누는 일이 필요하다"고 말했다.송전선 싸움은 끝났지만 린드너씨는 올해 다시 사람들을 모으는 일에 나섰다. 지난 2월 20일 인근 요아킴스탈에서 쇼르프하이데-초린 유네스코 생물권보전구역의 보호조례 개정 문제를 논의하는 자리에 주민 등 약 200명이 모였다. 공개토론 뒤 약 50명은 시민 이니셔티브 '우리는 생물권이다!(Wir sind Biosphare!)'를 창립했다.린드너씨는 4명으로 구성된 대변인단에 다시 이름을 올렸다. 주민들은 마을을 돌며 서명을 받고 설명회와 공개토론을 열었다. 지난 6월 17일에는 3천 명 넘게 서명한 청원을 브란덴부르크 주의회에 전달했다. 이번에도 요구의 중심에는 주민이 있었다.'생물권보전구역에 거주하는 사람들의 포괄적인 참여' 이들이 홈페이지에 내건 문구는 더 직설적이다. "우리 머리 위에서 결정돼서는 안 된다."시민 이니셔티브는 계획이 다 만들어진 뒤 주민 의견을 묻는 방식에 선을 긋는다. 가능한 한 이른 단계부터 주민이 참여해야 한다며 "형식적인 참여는 수용성을 만들어내지 못한다"고 밝혔다.20년 가까운 시간이 흘렀다. 싸움의 대상도 송전선에서 생물권보전구역의 미래로 달라졌다. 하지만 자신들이 살아갈 곳의 미래를 주민 없는 곳에서 결정하지 말라는 요구는 달라지지 않았다.취재를 마치며 린드너씨에게 지금 송전선 건설을 놓고 갈등을 겪고 있는 한국의 주민들에게 어떤 말을 해주고 싶은지 물었다. 그가 강조한 것은 "포기하지 않고 주민들이 서로 조직하는 것, 연대하는 것, 그리고 자신들의 문제를 다른 사람들에게 끊임없이 설명하고 상대와 대화를 이어가는 것"이었다.10년 넘게 송전선과 싸웠고 결국 막아내지는 못했지만, 그 이후에도 마을을 지키는 일을 멈추지 않은 주민의 답이었다.10년 뒤 이 마을의 모습도 물었다. 린드너씨는 "자신들의 세대가 떠나면 젊은 사람들이 와서 다시 일을 이어갈 것"이라고 했다. 지금 세워진 송전선을 당장 바꾸지는 못하더라도 언젠가는 다음 세대가 지중화나 다른 방법을 다시 논의할 수도 있다는 취지였다.마을을 빠져나오며 다시 뒤를 돌아봤다. 집과 정원, 낡은 창고와 담장에는 주민들이 만든 그림과 도자기, 인형과 조형물이 남아 있었다. 아이와 어른이 함께 만든 작은 작품들 위로 거대한 송전선이 지나가고 있다.주민들은 송전선을 막는 데는 실패했다. 하지만 그것으로 마을의 이야기가 끝난 것은 아니었다. 아이들은 만들고 배우며, 어른들은 공간을 내주고 사람을 모았다. 그리고 80세가 된 린드너씨는 다시 주민들과 서명을 받고, 설명하고, 대화를 요구하고 있다.송전선은 들어왔다. 철탑도 이제 마을 풍경의 일부가 됐다. 그래도 주민들은 떠나지 않았다. 린드너 씨가 30여 년 전 반했던 '센프텐휘테의 아름다운 풍경'을 지키기 위해 주민들은 오늘도 자신들의 방식으로 마을을 지키고 있다.공동취재팀 (<주간함양> 임아연 기자, <진안신문> 류영우 기자, <충북일보> 이진경 기자)*이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.