"토끼춤인 줄 알았는데 숨이 턱!", 함양에 분 셔플댄스 열풍

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"남학생들을 모아놓고 춤을 가르치는 게 쉬운 일이 아니었어요. 아이들의 흥미를 끌 만한 요소가 무엇일까 고민하다 선택한 게 셔플댄스였죠. 당시에는 EDM 기반의 'Party Rock Anthem' 같은 음악과 함께 셔플댄스가 엄청난 인기를 끌었습니다."

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"코로나 시기 수업을 못 하는 동안 셔플댄스를 체계적으로 프로그램화하는 작업이 이뤄졌어요. 특히 유튜브에서 활동하는 강사들이 기본 스텝부터 상세히 촬영해 올리면서 전국적으로 알려졌죠. 지방에서도 영상을 보고 배워 학원을 차리는 경우가 생겼고, 대도시에서는 큰 인기를 끌었습니다"

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"토끼춤과 셔플댄스의 대표 스텝인 '런닝맨'이 비슷해 보이지만 박자가 다릅니다. 토끼춤은 제자리에서 무릎을 끌어올리는 방식이라면, 런닝맨은 제자리나 진행 방향으로 다리를 앞뒤로 밀고 당기며 박자를 맞춰야 합니다"

"처음 오신 분들에게는 기본인 런닝맨부터 가르쳐 드립니다. 그런데 다들 토끼춤은 익숙해하셔도 런닝맨의 독특한 박자 감각 때문에 처음엔 다소 어색해하시죠."

"한 시간 동안 크게 웃는 것, 그것이 가장 중요합니다."

"하체 운동 효과가 대단합니다. 조금만 집중해서 춰도 금방 숨이 차죠. 제가 수영을 좋아해서 100m 정도는 쉬지 않고 헤엄치는데, 셔플댄스를 출 때의 심박수가 훨씬 높게 올라갑니다."

"셔플댄스는 사실 쉬운 춤이 아닙니다. 하지만 동작을 쉽게 풀어 설명해 드리고, 스스로 익혀나갈 수 있도록 돕습니다. 여럿이 함께 뛰다 보면 완벽하게 추는 것보다 한 시간 동안 실컷 웃고 땀 흘리는 것 자체가 더 큰 가치라는 걸 알게 됩니다."

"대회 성적보다는 함께 좋은 곳으로 여행을 가서 춤추고 영상을 남기는 식의 파티 문화에 가깝습니다. 승패보다는 함께 어우러지는 경험 자체가 목적이죠."

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"잘 못한다고 실망할 이유가 전혀 없습니다. 이곳에 그저 마음껏 웃으러 온다고 생각하면 됩니다. 땀 흘리고 사람들과 어울리며 즐기는 게 최고죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

2011년 무렵, 셔플댄스가 선풍적인 인기를 끌었다. 너도나도 음악에 맞춰 발을 움직이며 하나가 되곤 했다.그로부터 15여 년이 지난 2026년, 유행은 돌고 돌아 다시 셔플댄스 붐이 일기 시작했다. 이제 셔플댄스는 젊은이들의 전유물이 아닌, 중장년층도 즐기는 댄스로 완벽하게 탈바꿈했다.셔플댄스는 호주 멜버른에서 시작된 것으로 알려져 '멜버른 셔플'로도 불렸다. 얼핏 보면 과거 가수 김완선의 '삐에로는 우리를 보고 웃지로 유행한 토끼춤과 유사하지만, 세밀하게 살펴보면 명확한 차이가 있다. 바닥을 미끄러지듯 이동하는 셔플댄스는 몇 분만 춰도 숨이 헐떡일 만큼 상당한 체력을 소모하게 만든다.지난 7월부터 함양에서도 셔플댄스를 체계적으로 배울 수 있는 공간이 마련됐다. 10월 7일 오후 7시, 오진현 원장이 운영하는 셔플댄스 학원은 회원들의 열기와 웃음소리로 가득했다.오 원장은 댄스 경력만 20년이 넘는 베테랑으로, 다양한 장르를 연마한 경험을 바탕으로 셔플댄스를 지도하고 있다. 학원 문을 연 지 불과 두 달 남짓이지만 회원 수는 어느새 40명을 넘어섰다.특히 눈에 띄는 점은 회원들의 연령대다. 한때 10~20대의 전유물로 여겨졌던 셔플댄스가 이제는 40~50대는 물론 60대까지 즐기는 생활체육으로 자리 잡았다.오 원장은 "요즘은 40~50대 사이에서 셔플댄스 인기가 정말 높다. 60~70대에서도 도전하는 분들이 늘었고, 함양 학원에도 60대 회원과 남성 회원들이 생각보다 많다"고 설명했다.그는 셔플댄스가 다시 인기를 얻게 된 배경으로 변화된 보급 방식을 꼽았다. 과거 젊은층 중심의 대중적 춤이었다면, 최근에는 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 생활체조 형태로 재구성되면서 중장년층에게 빠르게 확산하고 있다는 것이다.오 원장에게 셔플댄스는 낯선 분야가 아니다. 2011년 첫 유행 당시에도 그는 함양에서 댄스학원을 운영하며 셔플댄스를 가르쳤다. 당시에는 남자 중학생 대상의 체육 수업에서 춤을 지도하기도 했다.과거의 셔플댄스는 체계화된 프로그램이라기보다 해외 유행 영상을 보고 독학으로 따라 하는 성격이 강했다. 오 원장 역시 학생들을 가르치기 위해 직접 스텝을 연구하고 연습했다. 오랜 댄스 내공 덕분에 스텝을 빠르게 습득할 수 있었다.그랬던 셔플댄스가 코로나19를 거치며 또 한 번 반전을 맞았다. 대면 집합이 제한되어 기존 수업이 어려워지자, 셔플댄스를 누구나 쉽게 즐기는 생활체조 형태로 전환하려는 전국적인 움직임이 일었다. 이를 계기로 시니어와 중장년층을 위한 맞춤형 프로그램이 본격 개발되기 시작했다.유튜브 등 온라인 플랫폼의 역할도 결정적이었다.현재 유튜브에서 셔플댄스를 검색하면 예전과는 사뭇 다른 풍경이 펼쳐진다. 빠른 음악에 맞춰 춤추는 젊은이들뿐 아니라, 중장년층과 시니어들이 단체로 셔플댄스를 즐기는 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다. 한때 반짝 유행에 그치는 듯했던 춤이 세대를 넘어 새로운 생활체육으로 정착한 셈이다.셔플댄스를 처음 접하는 이들에게 가장 익숙한 잔상은 과거의 '토끼춤'이다. 무릎을 올리고 발을 움직이는 형태가 비슷해 보이기 때문이다. 그러나 오 원장은 두 춤이 박자와 체중 이동 면에서 엄연히 다르다고 설명한다.런닝맨 스텝은 말 그대로 달리는 듯한 동작을 반복한다. 단순해 보이지만 일정한 보폭과 박자 감각을 유지하며 하체를 끌어당겨야 하므로 생각보다 높은 난도를 요구한다.셔플댄스에는 기본 스텝 외에도 다양한 변형 동작과 응용 스텝이 존재한다. 실력이 늘수록 자신만의 스텝을 고안해내는 것도 셔플댄스의 매력이다. 전 세계 셔플댄서들이 워크숍을 통해 새로운 스텝을 공유할 만큼 영역도 넓다.그러나 함양 셔플댄스 학원에서 가장 강조하는 것은 난도 높은 기술이 아닌 '즐겁게 움직이는 것'이다.셔플댄스는 보기보다 운동량이 엄청나다. 하체를 끊임없이 움직이며 발을 밀고 당기는 동작이 반복돼 자연스럽게 하체 근력이 강화된다. 빠른 템포에 맞춰 뛰다 보면 짧은 시간 안에도 심박수가 가파르게 상승한다.오 원장 역시 셔플댄스의 운동 효과를 체감하고 있다.그렇다고 처음부터 무리할 필요는 없다. 정확한 동작에 연연하기보다 자신의 체력에 맞게 움직이는 것이 우선이다. 익숙해짐에 따라 단계적으로 운동량을 늘려가면 된다.무엇보다 셔플댄스의 가장 큰 장점은 다 함께 어우러지는 운동이라는 점이다. 음악이 흐르면 회원들이 함께 발을 맞추고, 서로의 서툰 동작을 보며 깔깔 웃는다. 잘하는 사람은 잘하는 대로, 초보자는 서툰 대로 함께 즐긴다.오 원장은 이 대목을 셔플댄스의 핵심 매력으로 꼽았다.학원 안에서는 실력의 차이가 중요하지 않다. 완벽한 테크닉을 선보이기 위해서가 아니라, 함께 땀 흘리고 웃기 위해 모인 사람들이기 때문이다.셔플댄스라 하면 전문적인 무대나 경연 대회를 떠올리기 쉽지만, 오 원장이 지향하는 방향은 다르다. 누군가와 실력을 겨루기보다 다 함께 모여 음악과 춤을 즐기는 '파티 문화'에 가깝다는 설명이다. 물론 동호인 차원에서 생활체조 대회에 참가해 다른 종목팀들과 교류할 수도 있다. 그러나 기본 본질은 경쟁보다 '즐거움'에 있다.오 원장은 셔플댄스를 지도하며 유독 기억에 남는 회원에 대한 이야기를 전했다. 한동안 집 밖으로 나오기 힘들 만큼 침체기를 겪던 한 회원이 유튜브에서 사람들이 밝게 웃으며 셔플댄스를 추는 모습을 보고 학원의 문을 두드렸다고 한다.첫 수업에서 회원들과 어울려 땀 흘리며 웃은 그날 이후, 그 회원의 일상이 한층 밝고 건강하게 변했다. 오 원장은 이 일을 계기로 자신이 춤을 가르치는 이유를 다시금 되새기게 되었다고 한다.