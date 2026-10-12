2만명이 춤추는 축제... 홋카이도에서 찾은 '여행할 이유'

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 '선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업'을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?

큰사진보기 ▲오도리 공원에서 펼쳐진 요사코이소란 축제 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비에이의 아스파라거스 밭 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲비에이DMO의 이즈미 타케오씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲에즈라팜의 에즈라 아키토씨와 에즈라 요코씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"여기여서 오히려 좋았던 건 아무것도 없어서입니다. 조금 더 도시와 가까웠거나 조금이라도 인공물이 있거나 편리한 곳이었다면 오히려 이 자연을 더 담아내지 못했을 거라고 생각해요. 아무것도 없기 때문에 이게 재산이라고 생각합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

지난 6월 일본 삿포로 도심에서 닷새 동안 2만 7000명이 춤을 췄다. 제35회 요사코이소란 페스티벌에는 275개 팀이 참가했고 공식 관객동원수는 228만 5700명으로 집계됐다. 오도리공원을 비롯한 삿포로 시내 17개 공연장에는 홋카이도뿐 아니라 일본 전역과 해외에서 찾아온 춤팀이 무대에 올랐다. 평소 시민들이 걷던 공원과 거리, 관광객들이 찾던 기존 관광거점도 축제 기간에는 공연장이 됐다.홋카이도에서 만난 다른 지역도 지역 안에 있는 사람과 생활을 관광객에게 보여주고 있었다. 비에이에서는 관광객이 사진을 찍기 위해 함부로 들어가던 농민의 밭을 가이드와 함께 제대로 걷는 프로그램을 만들었고, 엔가루정 시라타키에서는 농장 한 곳이 외부 사람을 받아들이면서 사람들이 일부러 찾아가는 장소가 됐다. 관광객을 위한 새로운 공간을 계속 더하기보다 이미 사람들이 살아가고 일하는 장소에서 경험할 거리를 찾아낸 사례들이다.요사코이소란은 1992년 10개 팀 1000명으로 시작했다. 고치현의 요사코이축제에 매료된 젊은이들이 나루코를 들고 추는 춤에 홋카이도 민요인 소란부시를 붙였고 첫해 20만 명이 축제를 찾았다. 올해 참가팀은 삿포로 70개와 삿포로를 제외한 홋카이도 67개 팀에 이어 홋카이도 밖에서도 74개 팀이 참가했다. 해외 참가팀도 3개로 지역에서 시작한 축제의 참가 범위는 30여 년 동안 일본 전역과 해외까지 넓어졌다.참가팀이 지켜야 할 규칙은 단 두 개. 손에 나루코를 들고 춤추고 음악에 소란부시 한 구절을 넣는 것. 어떤 음악을 쓸지, 어떤 옷을 입고 어떤 춤을 보여줄지는 각 팀이 정한다. 삿포로와 홋카이도 사람들이 만든 축제의 판에 도쿄와 규슈 등 일본 각지에서 온 팀들이 매년 새로운 공연을 들고 들어오는 셈이다. 같은 이름으로 30년 넘게 이어지는 축제지만 무대에서 볼 수 있는 내용은 참가자들이 해마다 다시 만든다.지역민들의 역할도 축제와 함께 커졌다. 공식 기록에는 삿포로 각 지역의 공연장을 지역 자원봉사자들이 운영하고 많은 시민이 축제 운영에 참여한다고 적혀 있다. 춤을 추는 팀 안에도 지역 주민이 있고 공연장을 운영하는 시민도 있으며 지금은 일본 전역에서 찾아온 춤팀까지 축제의 볼거리를 채운다. 지역 사람들이 시작하고 유지해온 축제가 시간이 지나면서 외부 참가자들도 직접 콘텐츠를 만드는 무대로 넓어진 것이다.축제 기간에는 이미 있던 관광거점도 다른 모습을 보여준다. 삿포로맥주박물관과 비어홀, 상업시설이 모인 삿포로가든파크는 요사코이소란 공식 공연장 가운데 하나다. 홋카이도 유산으로 지정된 붉은 벽돌 건물을 배경으로 전국에서 온 팀들이 공연하고 마지막 날에는 심사를 통과한 팀들의 별도 무대도 열린다.비에이의 패치워크 언덕은 농민들이 실제로 농사를 짓는 곳이다. 완만한 언덕마다 밀과 감자, 옥수수 등 서로 다른 작물이 심어지면서 밭의 색이 달라지고 그 풍경을 찍기 위해 많은 관광객이 찾아온다. 관광객이 늘자 울타리가 없는 밀밭 안쪽까지 들어가 사진을 찍거나 목초지에 차를 몰고 들어가는 사례가 생겼고 웨딩드레스를 입은 관광객이 촬영팀과 함께 농지에 들어오기도 했다. 비에이 관광 관계자가 보여준 사진에는 관광객이 작물 사이 깊숙이 들어가 촬영하는 모습과 농기계가 지나가야 할 길을 차량과 사람들이 막고 있는 장면도 담겨 있었다.밭은 농가의 사유지인 데다 신발에 붙은 흙과 병해충이 작물에 영향을 줄 수도 있다. 비에이의 젊은 농가들과 관광 관계자들은 무단침입 문제를 놓고 대책을 논의했고 전단이나 간판만으로는 관광객에게 농업의 사정을 충분히 알리기 어렵다는 결론에 닿았다. 관광객을 직접 만나 이야기할 기회가 된다면 밭에 들어와도 좋다는 농가들이 나오면서 실제 농지 안을 걷는 '밭 DE 풋패스'와 농업체험이 시작됐다. 현재 프로그램도 생산농가의 특별 허가를 받아 평소에는 들어갈 수 없는 밭을 가이드와 함께 걷도록 운영하고 있다.취재 당시 방문한 아스파라거스 농장에서도 밭에 들어가기 전부터 체험이 시작됐다. 평소 신던 신발을 벗고 비에이에서만 사용하는 장화로 갈아 신은 뒤 장화 바닥에 소독가루를 묻혔다. 가이드는 외부의 흙이나 해충이 농지로 들어갈 가능성을 줄이기 위한 절차라고 설명했고 참가자들은 작물 사이에서 걸어도 되는 곳과 수확할 아스파라거스의 크기부터 배웠다. 농가가 체험객을 위해 따로 꾸며놓은 공간이 아니라 실제 농사를 짓는 밭에 들어가는 만큼 관광객에게도 지켜야 할 방법이 있었다.밭에 들어가면 평소 멀리서 보던 농업이 가까워진다. 아스파라거스가 땅에서 솟아나는 모습을 보고 직접 잘라 갓 수확한 상태로 맛보며 흰 옥수수를 생으로 먹기도 한다. 밀을 보고 난 뒤에는 비에이산 밀로 만든 빵을 먹으면서 눈앞에서 본 작물과 지역의 먹거리를 잇는다. 담당자는 아스파라거스를 자른 단면에서 수분이 떨어지는 모습이나 흰 옥수수가 배처럼 달다는 데 놀라는 참가자들의 표정이 특히 인상적이었다고 설명했다.비에이 측은 관광객이 찍는 패치워크 언덕 역시 농민이 매일 농사를 지어 만들어지는 풍경이라는 점을 계속 설명한다. 밭마다 색이 다른 것은 관광을 위해 색을 입힌 것이 아니라 서로 다른 작물이 자라고 있기 때문이다.비에이 관광협의회의 이즈미 타케오씨는 "패치워크 언덕의 풍경은 그저 관광용으로 만들어진 풍경이 아니라"며 "이 풍경은 농가 분들의 매일의 노력 덕분에 완성된 풍경이"라고 설명했다.홋카이도 엔가루정 시라타키 지역에는 에즈라팜이 있다. 일본 농축산업진흥기구가 2024년 소개한 자료에 따르면 2023년 11월 말 시라타키 인구는 513명이었고 에즈라팜에는 일본 안팎에서 연간 수백명이 찾아왔다. 감자와 밀, 사탕무 등을 재배하는 농장에 사람들이 머물고 일을 돕거나 농촌생활을 경험하면서 정부기관 자료에도 '사람이 모이는 농장'으로 소개됐다.에즈라 아키토 대표는 도쿄에서 약 10년 동안 회사원으로 일했다. 결혼과 가족생활을 생각하면서 홋카이도로 옮겨 농업연수를 받았고 후계자가 없는 대규모 농장을 찾다가 시라타키에 자리 잡았다. 2012년 독립한 뒤에는 감자와 옥수수 등 농산물을 인터넷으로 직접 판매하면서 고객을 만들었고 2014년 무렵부터 농장에서 일하는 사람들에게 숙식을 제공하는 일도 시작했다. 농장을 운영한 경험이 쌓이면서 사람을 받아들이는 일도 조금씩 커졌다.에즈라 대표가 내건 생각 가운데 하나는 '사람이 모이는 농장'이었다. 처음 시라타키에 왔을 때 지역 사람들은 "도쿄에서 대학을 나오고 직장생활을 하던 사람이 왜 이곳까지 와서 농사를 짓느냐"고 물었다. 에즈라 대표는 직접 농사를 지으며 자연과 농업 등 이 지역에 보여줄 것이 많다고 느꼈고 지역 사람들이 자신들이 사는 곳을 낮게 평가하는 모습을 아쉽게 봤다. 농장과 함께 민박을 운영하기 시작한 것도 지역 안팎의 사람들이 와서 이를 직접 경험하게 하고 싶다는 생각에서였다.2016년 무렵부터 농장이 알려지면서 기업 연수와 해외 방문객도 들어오기 시작했다. 인근의 빈집을 넘겨받은 뒤에는 본격적으로 민박을 운영했고 농사와 숙박을 함께 경험하는 사람들이 늘었다. 에즈라 대표는 시라타키를 세계적인 관광지로 알리는 것보다 자신의 농장으로 사람을 끌어들이는 것만으로도 지역에서 할 수 있는 역할이 있다고 봤다.사람이 모이면서 농장은 주변에서 생산한 물건을 만나는 장소로도 쓰이기 시작했다. 인근 낙농가의 우유와 자연방사 계란, 사슴고기 등을 에즈라팜에서 판매했고 농장을 계기로 시라타키를 알게 된 뒤 이주하거나 농업을 시작한 사람도 생겼다고 했다. 정확한 숫자를 따로 집계하고 있지는 않지만 인구가 적고 물건을 소비할 장소도 많지 않은 지역에서 에즈라팜이 지역 생산물을 외부 사람에게 보여주는 접점 하나를 만들고 있었다.교통이 더 편하고 알려진 지역에서 농장을 했다면 운영이 수월하지 않았겠느냐고 묻자 에즈라 대표는 "시라타키에서 농장을 시작한 것을 후회한 적이 없다"고 답했다.삿포로에서는 지역민이 만든 축제에 전국의 춤팀이 들어오면서 콘텐츠가 계속 늘었고 비에이는 농민의 일터를 이해하는 과정에서 새로운 체험을 만들었다.시라타키에서는 도시에서 이주한 농부가 자신의 농사와 생활을 열면서 농장 하나가 사람을 부르는 장소가 됐다. 지역민만으로 관광을 만들어야 한다는 이야기도, 외부에서 새로운 것을 들여오지 말아야 한다는 이야기도 아니다. 지역 안에 있는 장소와 생활을 누가 어떻게 열어 보이고 그 안에서 어떤 경험을 만들 것인지가 세 지역에서 각각 다른 모습으로 나타났다.함양에도 주민에게는 매일 보는 풍경이고 매일 하는 일이라 특별하지 않은 것들이 있다. 상림과 남계서원 같은 이름난 장소뿐 아니라 농사와 음식, 마을에서 살아가는 사람들의 생활까지 어디까지 관광객에게 보여줄 수 있을지 살펴볼 수 있다. 새로운 관광시설을 짓는 논의와 함께 지금 함양에 있는 것 가운데 사람들이 일부러 찾아와 경험할 만한 것이 무엇인지부터 다시 들여다볼 필요가 있다.<글 싣는 순서>① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 '참 유교'잖아?③ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편④ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠⑤ 일본_1 지역 안에서 '갈 이유'를 찾다⑥ 일본_2 지역에 없던 것도 '지역다움'이 될 수 있다⑦ 일본_3 건물을 지은 뒤 20년, 누가 책임질 것인가⑧ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?*이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.