80세가 87세 이웃을 돌본다, 안산의료사협의 실험

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.



함양군은 전체 인구 3만6000여 명 가운데 노인 인구가 1만5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.



함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.

[글 싣는 순서]

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① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실

② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체

③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)

④ 파주/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)

⑤ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)

⑥ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료

⑦ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)

⑧ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할

⑨ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄

"그때는 의무기록이 의료인의 전유물처럼 여겨질 때였어요. 그런데 여기 주민들에게는 자기 차트가 있는 거예요. 각자 혈압과 혈당을 적고 '내가 요즘 건강관리를 안 해서 혈압이 높다', '나는 음식을 잘 관리해서 혈당이 유지된다'고 서로 나눠요. 의료기관도 아닌 생활공간에서 자기 건강을 관리하고 있었어요. 건강의 주체, 건강의 주인이라는 말을 실제로 본 거죠."

"주민 한 사람이 자신의 건강을 잘 지켜내고 관리하고 마음도 건강하게 가족의 생활을 꾸려나갈 수 있는 힘을 갖는 데 우리는 건강이라는 매개, 의료라는 매개를 하나 얹은 거예요. 그러면서 그분의 생활력이 좋아지고 우울증이 안 생기고 가족을 잘 돌볼 수 있는 그런 변화를 만들어요."

"제가 왔을 때 조합원 평균 나이를 조사해보니 38세였어요. 안산도 젊은 도시였고요. 지금은 50대, 60대가 제일 많고 70대도 많아요. 26년 전에 들어왔던 분들은 그만큼 시간이 지난 거잖아요."

"정답이 어디 있어요. 해결할 수 있는 것 하나하나를 만들다가 이렇게 된 거죠. 요양원을 만들고 치과를 만든 것도 조합원들의 잠재된 욕구와 현장의 욕구가 있었기 때문에 만든 거예요. 돌봄사업도 돌봄이 필요하니까 한 거고요. 그때그때 정책이 만들어지면 적극적으로 참여하면서 여기까지 온 거죠."

"30~40대는 경제활동도 하고 상대적으로 건강하지만 60~70대가 되면 활력있는 삶을 하기 어려울 수도 있어요. 그런데 여기 오면 따뜻하게 맞아주는 사람이 있어요. 모임도 있고요. 조합원들에게 '여기가 왜 좋으세요'라고 물어봤더니 소속감이 있어서 좋다는 이야기를 해요. 공공성을 지향하고 누구나 평등하게 건강할 권리가 있다는 가치가 좋고 내가 거기에 소속돼 있다는 게 좋다는 거죠."

"건강한 80대도 교육을 받으러 오세요. 16시간에서 18시간 정도 교육을 받고 나면 '내가 건강에 대해 알게 돼서 너무 좋다'고 해요. 그러면 80세 할머니가 옆집 87세 할머니를 도울 수 있느냐. 당연히 도울 수 있죠. 이런 분들이 자기 돌봄에 대한 기본 지식을 갖고 지역에서 키퍼 역할을 하는 거예요. 필요하면 보건소에 연락해서 의사가 오게 할 수도 있고 병원에 알릴 수도 있고요."

"의원 하나만 가지고는 규모가 안 돼요. 우리는 조합원이 활동할 수 있는 건강증진 활동도 해야 하고 조합원을 만나고 관리하는 일도 해야 하잖아요. 사람이 필요하고 비용이 들어요. 그러면서도 우리가 하려고 만든 일이니까 그 활동을 계속해야 하는 거죠."

* 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다.

한 달에 한 번 아침 7시가 되면 안산의료복지사회적협동조합 앞에서 산악회 버스가 출발한다. 회장과 부회장, 총무가 있고 참가자들은 회비와 그날 들어가는 비용을 나눠 낸다. 우세옥 안산의료복지사회적협동조합 전무이사도 이 산악회 회원이다.산악회만 있는 것도 아니다. 현재 조합 안팎에서 이어지는 소모임은 50개 가량이다. 요가와 캘리그래피, 포크댄스, 독서와 미술모임이 있고 자원봉사단도 활동한다. 우 전무이사는 일주일에 한 번 포크댄스를 배우고 한 달에 한 번 산에 간다. 의료사협 중심으로 시작된 만남이 돌봄이나 진료가 끝난 뒤에도 이어지는 모습이 안산의료사협에서는 흔하다.안산의료사협은 2000년 4월 조합원 556가구와 출자금 5832만 원으로 출발했다. 같은 해 7월 새안산의원과 한의원을 열었다. 첫해부터 보건강좌와 건강산행, 체조교실, 노인정 건강검진 등 주민이 참여하는 활동을 함께 시작했다.26년이 지난 현재 우 전무이사가 밝힌 조합원은 9200세대다. 의원과 한의원을 비롯해 건강검진, 가정간호와 재택의료를 하고 장기요양과 주간보호, 요양원, 장애인 지원 등 돌봄 영역에서도 여러 사업을 운영해왔다.안산의료사협이 지역에서 보낸 시간이 길어지면서 주민과 만나는 자리도 넓어졌다.우 전무이사가 의료협동조합에서 일하기로 마음먹은 계기도 주민들의 작은 건강모임이었다.대학병원 간호사였던 그는 1998년 일본 오사카의 의료생협을 방문했다. 조합원이 운영하는 철판구이집에서는 오후 영업을 쉬는 시간 주민 서너 명이 모여 직접 혈압과 혈당을 쟀다. 각자 가진 기록표에 수치를 적은 뒤 건강을 중심으로 최근 생활에 대해 이야기를 나눴다.그는 이후 대학병원을 그만두고 안산으로 와서 안산의료사협의 창립멤버가 됐다. 이후 안산의료사협에서는 건강 기본지식을 알려주는 2001년 제1회 보건학교를 열었다. 같은 해 방문진료를 시작했고 다도모임과 영어공부모임, 감초모임도 만들어졌다.보건학교를 수료한 주민들은 독거노인과 결연을 맺어 건강과 안부를 살피는 감초모임에서 활동했다. 이 활동은 이후 안산시 자원봉사 수행기관 등록과 '발로뛰어' 자원봉사단으로 이어졌다.우 전무이사는 이 과정에서 의료사협의 역할을 주민이 자기 건강을 다룰 수 있는 힘을 갖도록 돕는 일이라고 설명했다.시간이 흐르면서 조합원에게 필요한 의료와 돌봄도 달라졌다. 우 전무이사는 2000년대 초 안산의료사협 조합원 평균연령을 조사했을 때 38세 정도였다고 설명했다. 2020년에는 전체 조합원 6572명 가운데 50대가 42.2%로 가장 많았고 60대가 19.9%, 70대 이상이 8.5%를 차지했다.건강하게 병원을 다니던 주민 가운데 거동이 어려운 사람이 생겼고 가족이 감당하던 돌봄에도 빈자리가 생겼다.안산의료사협은 2001년 방문진료와 방문간호를 시작했다. 보건학교를 통해 주민 건강활동도 이어갔다. 2004년부터는 '집으로 찾아가는 의료생협 길동무'를 통해 취약노인의 돌봄과 중년여성 일자리를 함께 고민했다. 당시 자료에는 부부 노인가구의 돌봄 한계와 가족돌봄을 사회적 돌봄으로 넓히는 것이 사업의 계기로 기록돼 있다노인장기요양보험이 시행된 뒤에는 재가장기요양으로 이어졌고 요양원과 주간보호, 가정간호가 더해졌다. 현재는 재택의료센터를 통해 의사와 간호사, 사회복지사가 집으로 찾아가는 의료도 하고 있다.우 전무이사는 이런 과정을 처음부터 그려놓고 움직인 일로 설명하지 않았다.주민과 오래 만나면서 건강할 때의 생활부터 거동이 어려워진 뒤의 생활까지 보게 됐고 의료사협이 맡는 일도 그만큼 넓어졌다.안산의료사협에서 소모임은 이런 활동과 나란히 이어져 왔다. 조합은 사람들이 만날 수 있는 자리를 마련하고 회장과 총무를 정해 스스로 모임을 꾸리며 주민들은 그 안에서 다른 주민을 알아간다.우 전무이사는 나이가 들수록 이런 자리가 갖는 의미도 커진다고 봤다.사실 산악회와 포크댄스 자체는 안산의료사협이 아니라도 어디에서든 쉽게 찾을 수 있다. 하지만 사람들은 여기서 만난 의료사협 공동체 안에서 소모임 활동을 선택한다.같이 산에 갔던 사람이 다음 달에도 나오는지 알게 되고 자주 보던 사람이 보이지 않으면 궁금해진다. 누군가는 모임을 운영하고 누군가는 자원활동에 나선다. 우 전무이사에 따르면 의료사협 자원활동에 참여하는 주민은 약 300명이다. 해마다 진행하는 김장에도 많은 조합원이 참여해 취약계층에 전달한다.안산의료사협의 소모임은 돌봄이나 의료를 매개로 생긴 인연이 생활 속 관계로 자리 잡는 과정을 만들었다. 이 관계는 건강과 돌봄 활동에서도 이어졌다. 의료사협연합회가 운영하는 노인건강돌봄지도사는 노인의 건강과 영양, 치매, 근력관리 등에 관한 교육을 받은 주민이 가까운 이웃을 살피도록 한다. 2025년 안산에서는 263명이 노인일자리와 연계해 활동했다.우 전무이사는 80세 주민이 87세 이웃을 살필 수도 있다고 설명했다.안산의료사협에서는 주민이 자신의 건강을 알고 이웃을 살피는 건강리더 활동을 지역 통합돌봄의 한 축으로 보고 있다.병원에 갈 수 있다는 것과 지역에서 건강하게 살아갈 수 있다는 것은 조금 다른 문제다. 함께 걸을 사람과 안부를 물어볼 사람이 있는 생활도 한 사람의 건강에 영향을 준다. 안산의료사협에서는 의료를 통해 알게 된 주민들이 그런 관계를 오랜 시간 이어왔다.의료사협 역시 계속 운영돼야 주민 곁에 남을 수 있다. 안산의료사협은 성장 과정에서 적자를 겪었고 사업을 유지하기 위해 조합원을 늘리고 출자금을 모았다. 그리고 정부가 사회적일자리나 장기요양, 방문진료와 같은 새로운 정책을 내놓을 때 적극적으로 참여하는 방식으로 수익구조를 확장했다. 우 전무이사는 의료와 돌봄사업을 함께 운영하게 된 배경에 주민의 요구와 함께 경영의 필요도 있었다고 설명했다.의료사협에는 일반 의원에는 없는 비용도 들어간다. 의료사협은 조합원을 만나고 건강교육과 소모임을 지원할 사람을 두고 주민이 참여하는 활동을 꾸려야 한다. 건강증진과 예방활동 가운데 건강보험 수가가 붙지 않는 일도 많다.의료인력 확보도 최근 안산의료사협이 마주한 과제다. 올해 새안산상록의원은 기존 의사가 떠난 뒤 후임 의사를 구하지 못하면서 운영을 마쳤다. 우 전무이사는 "의료사협 역시 현재 1차 의료가 겪는 인력 문제의 영향을 그대로 받고 있다"고 말했다.