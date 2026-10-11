임은정 "1호 감찰 대상 서글픈 일...잘 대처할 것"

임은정 광주지방중수청장이 김지용 중대범죄수사청 후보자의 적격 문제 제기로 불거진 윤호중 행정안전부 장관의 감찰 지시와 관련해 "감찰 1호인만큼 사명감을 가지고 잘 대처하겠다"고 밝혔다.
임 청장은 11일 자신에 대한 윤 장관의 감찰 지시와 관련해 페이스북에 "초대 중수청장 후보가 김지용 전 검사인 것만큼은 아니어도, 중수청 1호 감찰 대상이 제가 된 것은 많이 안타깝고 서글픈 일"이라는 글을 올렸다.
이어 "검찰 재직 때인 2012년 12월 과거사 재심 사건에서 백지 구형을 지시하는 상사의 지시에 맞서 이의제기권을 행사하고 '징계 청원' 글을 검찰 내부망에 올렸다가 품위 손상 등으로 중징계를 받았다"고 회상했다.
그러면서 "징계 취소 소송에 승소하며 이의제기권 절차 규정 마련, 과거사 재심 사건에 있어서의 위법한 백지 구형 관행 개선 등을 이끌어냈다"며 "중수청에서도 감찰 1호인만큼 사명감을 가지고 잘 대처하도록 하겠다. 기도 부탁드린다"고 덧붙였다.
앞서 윤 장관은 X(엑스·옛 트위터)를 통해 "임 청장은 중수청을 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다"고 강하게 비판하며 임 청장의 감찰을 지시하겠다고 밝혔다.
또 "과거 검찰의 정치 개입과 집단 행동 등 잘못된 관행이 중수청으로 옮겨오는 것이 아닌지 걱정"이라며 "중수청장 후보자의 검증은 임명권자인 대통령과 인사청문회를 책임진 국회가 헌법과 법률에 따라 진행하게 될 것"이라고 강조했다.
임 청장은 지난 9월 김지용 중수청장 후보자 지명 후 총 다섯 차례에 걸쳐 김지용 후보자가 초대 중수청장으로 적격한지에 의문을 표하는 글을 페이스북에 올렸다. 그는 2018년 김 후보자가 대검 감찰과장으로서 진동균 전 검사의 성폭력 사건 진상규명을 위한 자신의 민원을 뭉갰고, 2022년 수사권 조정 때 검사들의 집단 반발해 가담했던 이력 등을 지적하며 김 후보자 청문회 증인 또는 참고인으로 불러달라고도 요청했으나 받아들여지지 않았다.
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