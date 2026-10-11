대학생 800명이 안양천변 달린 까닭

큰사진보기 ▲11일 오전 서울 구로 구일역 안양천 A·B 축구장 일대에서 '2026 대학생 RUN'이 열렸다. 참가자들이 출발하는 모습. ⓒ 대학언론인 네트워크 차종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 오전 서울 구로 구일역 안양천 A·B 축구장 일대에서 '2026 대학생 RUN'이 열렸다. 순서대로 ▲참가자들이 결승선에 도달하는 모습 ▲권연수 대학문화유니온 의장이 감삼열 독립유공자유지계승유족회 회장에게 기부 증서를 전달하는 모습 ▲풍물 동아리가 결승선을 통과하는 참가자들을 응원하는 모습 ▲채널A <강철부대W> 출연진이 완주한 뒤 사진 촬영에 응하는 모습. ⓒ 대학언론인 네트워크 차종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 오전 서울 구로 구일역 안양천 A·B 축구장 일대에서 '2026 대학생 RUN'이 열렸다. 애완견과 함께하는 참가자가 준비 운동을 하는 모습과 기념 메달을 선보이는 참가자의 모습. ⓒ 대학언론인 네트워크 차종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 오전 서울 구로 구일역 안양천 A·B 축구장 일대에서 '2026 대학생 RUN'이 열렸다. 순서대로 ▲치어리딩팀 '유니스'가 퍼포먼스를 하는 모습 ▲대학문화유니온 소속 9개 연합동아리의 부스를 살펴보는 참가자들의 모습. ▲뮤지션 변재환 씨의 무대 모습 ▲페이스메이커 및 레이스 패트롤로 참여해 안전 관리를 도운 러닝 크루 소속 봉사자들의 모습. ⓒ 대학언론인 네트워크 차종관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 오전 서울 구로 구일역 안양천 A·B 축구장 일대에서 '2026 대학생 RUN'이 열렸다. 참가자들이 단체사진을 남기는 모습. ⓒ 대학언론인 네트워크 차종관 관련사진보기

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11일 오전 서울 구로 구일역 안양천 A·B 축구장 일대에서 '2026 대학생 RUN'이 열렸다. 대학문화유니온과 사단법인 독립유공자유지계승유족회가 공동 주최한 이번 행사는 대학생 기획단, 서포터즈 등 청년 180여 명이 직접 기획과 운영을 맡았다. 슬로건은 '역사를 잇다, 내일을 달리다'이다.이날 현장에는 대학생과 시민 800여 명이 참가했다. 동덕여대·서강대·세종대·서경대·이화여대·성공회대 등 수도권 대학 총학생회를 비롯해 서울대 단과대학생회장연석회의, 전국교육대학생연합, 각 학과 학생회 및 동아리 등 35개 학생단체가 제휴 단위로 뜻을 모았다. 행사 운영비를 제외한 참가비 전액은 독립유공자유지계승유족회에 전달돼 생계 곤란을 겪는 독립유공자 후손들의 긴급생계비 지원과 장학금으로 쓰인다.개회식은 한송연 성공회대 총학생회 부총학생회장과 오민서 이화여대 총학생회 부총학생회장의 사회로 시작됐다. 권연수 대학문화유니온 의장이 감삼열 독립유공자유지계승유족회 회장에게 기부 증서를 전달한 데 이어, 장인홍 구로구청장, 손솔 국회의원, 박수철·신승현·이근미·김효림 구로구의회 의원, 김세열 구로구육상연맹 회장의 축사가 이어졌다. 최태성 한국사 강사도 사전 응원 영상으로 취지에 힘을 보탰다.감삼열 독립유공자유지계승유족회 회장은 "선열들의 헌신으로 일군 오늘이지만 여전히 많은 후손들이 경제적 어려움과 사회적 무관심 속에 놓여 있다"며 "대학생들이 잊혀져가는 역사를 주체적으로 기억하고 실천적인 연대에 나서준 점에 깊이 감사하다"고 말했다.준비 스트레칭을 마친 참가자들은 10km 코스를 시작으로 5km 코스와 5km 워킹존으로 나뉘어 순차 출발했다. 코스는 구일역 안양천 A·B 축구장을 출발해 산책로를 따라 도림천역, 신도림역, 대림역까지 이어졌다. 용인대학교 러닝크루와 97년생 소띠 러닝크루 '소란스런'이 페이스메이커 및 레이스 패트롤로 참여해 안전 관리를 도왔다. 채널A <강철부대W> 출연진과 대학생 크리에이터 등도 스페셜 러너로 코스를 완주했다.참가자들은 완주 후 축구장에 조성된 주제별 부스존을 찾았다. 주최 단위인 대학문화유니온 소속 9개 연합동아리는 각자의 학술·사회적 의제를 독립운동 역사와 결합한 전시 및 참여 부스를 운영했다.마라톤 이후 열린 2부 클로징 콘서트는 박범수씨의 사회로 진행됐다. 치어리딩팀 '유니스'와 뮤지션 변재환 씨의 무대, 참가자들이 함께한 기획 플래시몹 공연이 무대를 채웠다.시상식에서는 1위 완주자 시상과 함께 상징적 순위 시상이 이뤄졌다. 대한민국 임시정부 수립 기념일을 상징하는 411번째 완주자와 광복의 의미를 담은 81번째 완주자에게 각각 기념 피켓과 경품이 수여됐다.김소현 2026 대학생 RUN 기획단장은 "소설가 한강이 <작별하지 않는다>에서 말했 듯, 역사는 저절로 남는 것이 아니라 기억하려는 사람들의 의지로 이어지는 것"이라며 "파편화된 일상 속에서도 청년들이 하나의 목표로 함께 달리며 역사와 사회를 돌아보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.대학문화유니온은 대학사회 내 대화와 소통, 건강한 공동체 문화 형성을 위해 활동하는 연합체다. 기획단은 이번 대회를 마친 후에도 사회적 의제를 다루는 청년 프로젝트를 지속해서 전개할 방침이다.