청와대 "정치적 공방 유감"... 주진우 "내로남불"

큰사진보기 ▲국민의힘 주진우 의원이 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지난 10일 대구 천장 붕괴 사고 때 이재명 대통령이 태릉 cc에서 황제 골프를 쳤다"고 주장하고 있다. 2026.10.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 이재명 대통령이 대구 상가 천장 붕괴 사고 당시 '황제골프'를 쳤다는 주진우 국민의힘 의원의 의혹 제기에 사적인 일정을 정쟁화한다며 유감을 표명했다. 하지만 주 의원은 "그러면 윤석열 대통령 때는 이재명 대표가 왜 그렇게 거품 물고 떠들었나"라며 "내로남불"이라고 응수했다.11일 오후 1시 50분경, 청와대 대변인실은 "이재명 대통령은 어제 가족과 함께 태릉 골프장을 찾았다. 대통령은 현장에서 대구에서 발생한 상가 천장 붕괴 사고를 보고받았다"는 입장을 냈다. 약 10분 뒤, 주진우 의원이 국회 소통관에서 이 대통령의 골프 관련 의혹 제기 기자회견을 개최한다고 예고된 상태였다. 청와대는 입장문에서 이 대통령이 김종철 경찰청장 직무대행과 직접 통화해 상황을 보고받고, 인명구조에 총력을 다하고 신속하고 안전하게 수습하도록 지시했다고 밝혔다.청와대는 또 "대통령의 비공개 일정 및 사적인 휴일 일정은 확인하지 않는 것이 원칙이나 이례적으로 공개하는 것은 비공개 휴일 일정에 대한 불필요한 논쟁을 방지하기 위함"이라고 했다. 이어 "청와대는 대통령의 사적인 비공개 일정을 정치적 공방에 활용하는 것에 유감을 표한다"고 덧붙였다. 조계원 더불어민주당 대변인은 국회에서 만난 취재진에게 "앞으로 트럼프 등과 외교 문제 관련 골프를 하겠다고 하지 않았나. 그런 차원에서 이해해 주시길 부탁드린다"고도 했다.주진우 의원은 예정대로 기자회견을 열고 "10월 10일 오전 10시 16분경 대구 상가의 건물 천장이 붕괴됐다. 어르신들이 생명을 건 필사의 탈출을 하고 38명이 부상을 입었다. 이 대통령은 사고 발생 당일에 골프나 치고 있었나"라고 지적했다. 그는 전날 태릉 골프장 인근에 대통령 경호 행렬이 배치되고, 골프장 안에 위치한 대통령 전용 클럽하우스가 열려 있는 사진과 동영상을 공개하며 "SNS로 쇼만 하면 다인가? 대형참사 때는 국민 몰래 황제골프를 쳐도 되는 것인가"라고 했다.주 의원은 이 대통령이 지난 7월 해군 병사가 NLL 인근 해상에서 실종됐을 때도 골프를 쳤고, 국정자원 화재로 온 나라가 신음할 때 예능을 찍으며 웃고 있었다며 "이번에는 결코 그냥 넘어갈 수 없다"고 말했다. 이어 "10월 10일 분 단위, 초 단위로 붕괴 사고에 어떻게 대응했는지 정확히 국민 앞에 밝히시라"며 "골프를 이렇게 반복적으로 치는 것에 대해서, 특히 참사가 있을 때마다 황제골프를 친 것에 대해서 국민들은 반드시 책임을 물을 것"이라고 주장했다.주 의원은 또 "제가 너무 열받는 건, 이미 (10일) 10시 40분에 다행히 구조작업이 완료됐는데 청와대 입장이 12시 반에 나왔다"며 "무려 두 시간 뒤인데, 대구 상황을 하나도 모르다 보니까 얼토당토않게 '피해자 구조에 만전을 기하라'는 기조가 내려왔다"고 말했다. 또한 '대통령의 사적 일정을 정치 공방에 활용한다'는 청와대 입장을 두고 "그러면 윤석열 대통령 때는 이재명 (당시 민주당) 대표가 왜 그렇게 거품 물고 떠들었나"라며 "이런 내로남불, 국민들이 평가할 것"이라고 했다.