품격까지 낮춰가며 싸울 이유는 없다

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긴 줄에 누군가 슬쩍 끼어든다. 뒤에 서 있던 사람이 항의하자 돌아오는 말은 뻔하다. "뭐, 이 정도 가지고 그래요?"나도 덩달아 새치기를 해야 할까. 모두가 그렇게 행동한다면 결국 질서는 사라지고, 차례를 지키던 사람만 바보가 된다.요즘 정치를 바라보며 자주 드는 생각이다.정치에서 경쟁은 피할 수 없다. 더 많이 알리고, 더 크게 주목받고 싶은 마음도 이해한다. 그러나 경쟁에도 지켜야 할 선이 있다.그런데 요즘은 그 선을 어디까지 넘나들 수 있는지 시험하는 것이 정치의 기술이라도 되는 듯하다. 문제가 될 수 있다는 지적에도 대수롭지 않다는 반응이다.참으로 편리한 정치다.물론 어떤 행동이 법에 어긋나는지는 구체적인 상황을 살펴 신중하게 판단할 일이다. 하지만 법적으로 문제가 없다는 주장만으로 모든 논란이 끝나는 것은 아니다.법에 걸리지만 않으면 무엇이든 괜찮은 걸까. 정치인이라면 적어도 그다음 질문까지는 스스로 던져봐야 하지 않을까.더 걱정스러운 것은 이런 모습에 점점 익숙해진다는 사실이다.처음에는 누군가 문제를 제기한다. 다음에는 또 그러느냐며 혀를 찬다. 그러다 어느 순간 으레 그런가 보다 하고 지나친다. 오히려 따지는 사람이 유난스럽고, 조심하는 사람이 세상 물정 모르는 사람처럼 취급받는다.그러다 보면 나 역시 고민하게 된다.차라리 우리도 똑같이 해야 하는 것 아닐까. 누군가는 거리낌 없이 자신을 알리는데, 우리만 점잖게 행동하다 손해를 보는 것은 아닐까.솔직히 이런 생각이 들지 않는다면 거짓말일 것이다.하지만 그런 식으로 한 번 기준을 낮추기 시작하면 끝이 없다. 결국 누가 더 뻔뻔한지를 겨루는 경쟁만 남는다. 그 싸움에서 이긴들 무엇이 자랑스럽겠는가.물론 정치는 결과로도 평가받는다. 이겨야 바꿀 수 있는 일이 있고, 아무리 옳은 말을 해도 결과를 만들어내지 못하면 한계가 있다. 그래서 더 치열해야 한다.다만 이기기 위해 품격까지 버려야 한다는 생각에는 동의할 수 없다. 더 성실하게 주민을 만나고, 더 꼼꼼하게 일하고, 그동안 해온 일과 앞으로 할 일로 승부할 수 있어야 한다.잘못된 모습을 보고도 입을 다물 생각은 없다.법적으로 문제가 될 소지가 있다면 관계 기관에 판단을 구하고, 논란이 되는 관행은 바로잡아야 한다. 누구에게나 같은 잣대가 적용되는지도 따져 물어야 한다.문제를 제기하는 일이 정치적 공격으로 치부되고, 상식적인 요구조차 눈치를 봐야 한다면 그것이야말로 바로잡아야 할 정치의 모습이다.나는 정치가 조금 더 어려운 길을 선택했으면 좋겠다.당장 눈에 띄는 방법은 얼마든지 있다. 그러나 사람들의 눈에 자주 보이는 것과 마음에 오래 남는 것은 다르다.정치에서 이기고 싶다면 이길 만한 실력을 갖추면 된다. 주민에게 보여줄 일이 있다면 제대로 해내고, 잘못된 일이 있다면 분명하게 따져 물으면 된다.우리가 증명해야 할 것은 점잖게 지는 방법이 아니라, 품격을 지키면서도 이길 수 있는 정치다.- 도봉구의회 의원