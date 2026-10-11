전통 진맥부터 AI 피부 진단까지… 2026년에 만난 허준

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가을빛이 완연한 10월 11일 일요일, 서울 강서구 마곡일대(서울식물원 잔디마당, 마곡광장, 마곡중앙로)에서 개최된 강서구 대표 웰니스 축제 ‘제24회 허준축제’가 주말을 맞아 나들이를 나온 수많은 시민들의 열기 속에 성황리에 열리고 있었다. '전통을 품고, 미래를 처방하다'라는 주제로 열린 이번 축제의 둘째 날은 전 세대가 어우러지는 다채로운 참여형 프로그램으로채워졌다.■ 조선 시대 어의의 귀환, 눈을 사로잡은 ‘허준 퍼레이드’이날 오후 1시, 마곡중앙로 일대에서 펼쳐진 ‘허준 퍼레이드’는 단연 축제의 하이라이트 중 하나였다. 조선 시대 전통 의상을 입은 허준 선생과 어의단, 그리고 화려한 국악 선율과 현대적인 비보잉 퍼포먼스가 어우러진 행진은 관람객들의 탄성을 자아냈다. 축제장을 찾은 시민들은 연기자들과 함께 ‘참참참’, ‘디비디비딥’ 같은 미니 게임을 겨루는 이동형 소통 이벤트 ‘허준 한판 유랑단’을 즐기며 뜻 깊은 추억을 남겼다.■ 꼬마 허준들의 열띤 경쟁, ‘허준 키즈 장원전’오후 3시 서울식물원 잔디마당 주무대에서는 초등학생 500여 명이 참여한 ‘허준 키즈 장원전’이 열려 열기를 더했다. 참가 어린이들은 허준 선생의 생애와 &동의보감&, 그리고 강서구의 역사에 관한 퀴즈를 풀며 그동안 갈고닦은 지식을 뽐냈다. 오답이 나올 때마다 탄성이 터져 나오면서도 끝까지 진지하게 문제에 임하는 ‘꼬마 허준’들의 모습에 현장을 찾은 학부모들과 관람객들은 아낌없는 박수와 응원을 보냈다.■ 정통 진맥부터 AI 피부 진단까지… 세대 불문 웰니스 체험축제장 곳곳에 마련된 5개 구역(의료건강존, 문화예술존, 허준 동의보감존, 힐링체험존, 푸드존)은 온종일 방문객들로 북적였다. 특히 ‘동의보감존’과 ‘의료건강체험존’에서는 대한한의사협회 전문의들에게 직접 진맥을 받고 한방 맞춤형 상담을 받으려는 장년층의 발길이 이어졌다. 동시에 현대적인 최첨단 인공지능(AI) 장비를 활용한 체형 분석และ 피부 진단 부스에는 젊은 층과 연인들이 몰리며, 전통 의학과 현대 기술이 완연하게 융합된 ‘웰니스 축제’의 진면목을 확인할 수 있었다.■ "고소한 냄새에 발길이 둥실"… 축제의 활력을 더한 '오감만족' 푸드존축제 구역 중 가장 뜨거운 열기와 인파로 인산인해를 이룬 곳은 단연 다채로운 맛의 향연이 펼쳐진 푸드존(먹거리존)이었다. 마곡중앙로 한편에 길게 늘어선 붉은색 천막 아래로는 남녀노소 할 것 없이 축제 음식을 즐기려는 시민들의 발걸음이 끊이지 않았다.이번 먹거리존은 단순한 야시장을 넘어, 지역사회가 함께 상생하는 따뜻한 공간으로 꾸며져 깊은 인상을 남겼다. 특히 ‘강서구 장애인 단체 총연합회’, ‘강서구 장애인 체육회’ 등 지역 내 여러 단체와 주민들이 직접 정성스레 준비한 먹거리 부스들이 전면에 나서 눈길을 끌었다. 노릇노릇하게 부쳐지는 파전과 김치전, 매콤달콤한 떡볶이, 뜨끈한 어묵 국물 등 전통 축제 음식의 고소한 냄새가 거리를 가득 채우며 방문객들의 후각을 자극했다.그중에서도 가장 큰 화제를 모은 곳은 ‘강서 수제 막걸리 시음’ 부스였다. 앞치마와 스태프 목걸이를 착용한 진행요원들이 "강서 수제 막걸리 시음" 피켓을 높이 들고 시민들을 맞이하자, 전통 방식으로 빚은 로컬 막걸리의 깊은 맛을 보려는 애주가들과 청년들의 대기 줄이 길게 이어졌다.또한 이번 먹거리존은 쓰레기 없는 ‘친환경 다회용기 축제’를 전면 도입해 품격을 한층 높였다. 축제장을 찾은 한 주민은 "사람이 정말 많아서 복잡할 줄 알았는데, 일회용품 대신 깔끔하게 관리된 다회용기에 음식을 담아주니 보기에도 좋고 환경도 보호할 수 있어 훨씬 쾌적하게 음식을 즐겼다"며 엄지를 치켜세웠다.가족과 함께 행사장을 찾은 또 다른 주민은 "오랜만에 탁 트인 야외 공원에서 아이들과 함께 퍼레이드도 보고, 맛있는 음식과 건강 체험도 함께 할 수 있어 정말 힐링이 되는 일요일이었다"며 소감을 전했다.강서구청에 따르면 이번 축제는 관람객의 안전을 최우선으로 하여 마곡나루역 일대 일부 도로를 전면 통제하고 쾌적한 안전 요원 배치를 통해 무사고 친환경 다회용기 축제로 깔끔하게 진행되었다. 가을의 정취 속에서 전통의 지혜와 미래 기술로 치유를 선사한 허준축제는 한층 성숙해진 강서구의 대표 축제로서 내년을 기약하게 됐다.