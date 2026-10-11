사우디 리야드 공항, 후티 공격에 12명 사망·309명 부상

큰사진보기 ▲2026년 10월 10일(토) 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항으로 향하는 도로변 지하철역 앞에 사람들이 모여 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미국 도널드 트럼프 대통령이 2026년 10월 10일 토요일, 앤드루스 합동기지에 에어포스 원으로 도착하며 기자들과 대화를 나누고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 또다시 예멘의 친이란 후티 반군의 공격을 받아 최소 12명이 숨지고 309명이 다쳤다.지난 2월 미국과 이스라엘이 이란과 전쟁을 시작한 이후 걸프 아랍국가에서 가장 큰 인명피해가 나면서 확전을 기피해 왔던 도널드 트럼프 미국 대통령도 분쟁 개입 가능성을 시사하고 나섰다.사우디 민간항공청(GACA)은 현지시각 10일 킹칼리드 국제공항 공격으로 최소 12명이 사망하고 309명이 부상했다고 발표했다. 부상자 가운데 일부는 위중한 상태로 인명피해는 더 늘어날 것으로 보인다.사망자 중 4명은 사우디인, 2명은 방글라데시인, 그리고 미국, 요르단, 팔레스타인, 시리아, 수단, 이집트 국적자가 각각 1명씩으로 확인됐다.이날 공격은 후티의 미사일이 공항 제3·4터미널을 타격했다. 당시 국내선 터미널에 있던 한 목격자는 로이터통신에 "401번 게이트가 폭발하는 것을 봤고, 사람들이 다쳤다"라며 "모두가 다급히 뛰쳐나갔다"라고 말했다.항공편 추적사이트 플라이트레이더24에 따르면 리야드로 향하던 항공편은 모두 다른 공항으로 회항하거나 취소됐다. 미국, 영국, 독일, 호주, 캐나다 등은 자국민에게 해당 공항 이용을 자제할 것을 당부했다.후티가 사우디의 공항 및 정유시설 등을 겨냥한 대대적인 공격에 나서겠다고 선언한 이후 킹칼리드 공항이 공격받은 것은 이번이 세 번째다.지난 5일 킹칼리드 공항과 서부 해안 도시 라빅의 아람코 정유시설, 남서부 아브하 국제공항 등이 공격 받았으며, 8일에도 킹칼리드 공항 공격으로 사우디 항공사 기장 1명을 포함해 3명이 숨졌다.후티의 언론 담당자는 소셜미디어 엑스에 "우리가 킹칼리드 공항을 폐쇄했다"라며 자신들의 소행이라고 밝혔다.또한 후티 고위 관계자도 <뉴욕타임스>에 "예멘의 민간 시설을 공격한 사우디에 대한 보복"이라며 "전 세계가 예멘의 공항과 항구, 결혼식장과 장례식장, 병원과 시장이 공격받거나 피해를 입으면 안 되는 민간 시설이라는 점을 이해하도록 위한 것"이라고 주장했다.최근 들어 후티의 공세가 거세지면서 그동안 적극적인 개입을 자제하던 트럼프 대통령도 입장 변화를 시사했다.트럼프 대통령은 10일 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 "사우디에서 벌어진 일은 용납할 수 없다"라고 말했다. 그는 후티 공격에 미국이 동참할 것이냐는 질문에 "그럴 수 있다. 검토해 보겠다"라며 "방금 공격 소식을 접했기 때문에 매우 신속히 결정하겠다"라고 답했다.마르코 루비오 미 국무장관도 "이번 공격은 무고한 민간인의 생명을 노골적으로 무시하는 행위로 비난받아 마땅하다"라며 "당장 중단되어야 한다"라고 경고했다.예멘 북부 출신의 무장 정치·종교 단체로 시아파 무슬림 소수민족으로 이뤄진 후티는 팔레스타인 하마스, 레바논 헤즈볼라 등과 함께 서방 세계에 맞서는 이란 주도의 '저항의 축' 일원을 자칭하고 있다.사우디는 후티가 예멘을 장악해 지역 내 라이벌인 이란의 위성 국가로 만들 것을 우려해 2015년 동맹 걸프 국가들과 연합군을 결성했다.후티와 사우디 주도 연합군은 2022년 임시 휴전했으나, 2023년 10월 발발한 가자 전쟁과 올해 이란 전쟁을 계기로 교전이 재개됐다.특히 사우디 주도 연합군과 예멘 정부군은 지난 4일 후티가 장악한 예멘 영토 탈환하기 위해 '예멘의 새벽' 작전 개시를 선언하고 공격에 나섰고, 후티도 예멘 정부군과 사우디 본토를 겨냥한 반격에 나섰다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 사태에 성명을 내고 "깊은 충격을 받았다"라며 "이는 국제법 위반이며 즉시 멈춰야 한다"라고 밝혔다.