계족산 황톳길 가려다 만난 코스모스 꽃밭

큰사진보기 ▲계족산 자락 황톳길 옆 장동마을엔 코스모스 축제가 열린다. ⓒ 김병모 관련사진보기

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지난 10일, 대전 사람들이라면 흔히 찾는 계족산 황톳길로 향했다. 웬일인가. 황톳길 입구 장동마을 소망길 따라 코스모스가 활짝 피어 가을바람에 물결친다. 계족산 황톳길도 걷고 코스모스꽃 군락을 보기 위해 아침부터 사람들이 몰려든다. 오늘부터 황톳길 입구 장동마을 코스모스 축제가 열린 모양이다(10일~11일). 예상치 않은 광경이다. 황톳길에서 맨발 걷기나 해야겠다 싶어 찾았는데, 황톳길 주변으로 코스모스꽃이 활짝 피어있다니.장동마을 앞 코스모스 꽃밭 사이로 멋진 자세로 사진을 찍는 사람, 꽃길로 걷는 연인들도 다정하다. 꽃밭 옆으로 시냇물이 흐르고, 꽃밭과 시냇물 사이 '요강(妖崗) 바위' 전설과 민담이 흥미롭다. 보름달이 뜨는 날 밤, 바위 아래 물에 비친 달을 보고 소원을 빌면 소원이 이루어진다는 전설이다. 아기를 갖지 못한 부부가 그 바위 아래에서 치성을 올려 귀한 아들을 얻었다는 일화도 전해진다.조선시대 어느 날, 장동마을 사람들이 요강 바위에 올라 억울함을 하소연하고 있는 것을 지나가는 어사 홍철주가 우연히 듣고, 그의 억울함을 풀어주었다고 한다. 지역 주민들은 그에 대한 보답으로 요강 바위 근처에 "어사 홍철주영세불망비"를 세웠다고 한다. 코스모스 향기가 영세불망비를 휘감고 도는 느낌이다.장동마을은 대전시 회덕마을을 지나 조선 선비들이 과거시험을 치르기 위해 한양으로 향할 때, 잠시 쉬어가는 마을이라고도 한다. 그리하여 사람들은 장동마을을 어사마을이라 부른다. 조선 선비들이 장동마을에서 쉬어갔듯, 장동마을은 사람들이 지친 마음을 달래고 쉬어갈 수 있도록 마을 입구에 코스모스꽃밭을 만들었다고 한다. 어사마을다운 발상이다.필자는 장동마을 코스모스꽃밭에서 즐길 만큼 즐기다가 스토리가 있는 녹색길, 근처 계족산 황톳길로 향했다. 황톳길 어귀에 좌판을 깔아 놓고 대추를 파는 사람도 보인다. 상인은 대추 맛이 좋다고 부추긴다. "잘 익은 대추를 보고도 먹지 않으면 늙는다"라는 옛말이 생각난다. 대추는 삼계탕, 대추차, 한약, 잔칫상 등 약방에 감초처럼 사용된다. 대추를 먹어도 자연의 순리에 따라 늙겠지만, 혹시 늙어지는 속도가 줄어들지 몰라 한 움큼을 샀다.계족산 황톳길로 접어들자, 황톳길 길목에서 도토리 줍는 부부가 보인다. 다람쥐 먹을 것도 생각해 주길 바랄 뿐이다. 특히 황톳길을 걷다 보면 계족산을 상징하는 닭발 조각상이 눈에 띈다. 계족산을 상징한 철제를 조형화하여 돌을 채워 만든 조각상이다.길옆 쑥부쟁이가 연보랏빛 자태를 뽐낸다. 구절초도 뒤질세라 필자를 보고 눈웃음을 친다. 계족산에 핀 봄꽃도 좋지만, 황톳길을 걸으면서 가을꽃을 감상하는 재미도 쏠쏠하다. 포근한 햇살로 처진 마음을 위로하듯 걷는다.숲속의 새소리 벗 삼아 내가 자연이고, 자연이 내 안에 있는 마음으로 황톳길을 걷는다. 황톳길은 언제 걸어도 새로운 맛이다. 황톳길을 걷는 순간만큼은 호주머니 속을 아무리 헤집어도 외로움이나 슬픔 한 조각 없는 듯하다.앞에선 사람들이 웅성거린다. 한 중년의 한 아저씨가 애완견을 데리고 가듯, 수탉을 앞세워 걷는다. 세상에 이런 일이다. 그렇지 않아도 "세상에 이런 일이" TV 프로그램에 출연한 닭이라고 한다. 수탉치고 벼슬이 작아 보인다. 청계닭이고 20년 이상의 수명을 유지한다고 한다. 수탉과 아저씨는 무심한 듯 황톳길을 따라 걷는다. 수탉 걷는 자세를 보니, 한두 번 황톳길을 걷는 솜씨가 아니다. 수탉도 건강을 챙기기 위해 황톳길을 걷고 있을까.필자 앞에서 걷는 어느 서양인 엄마는 중학생쯤 보이는 딸의 사진을 어떻게 하면 잘 찍어줄까 하는 마음이 가득한데, 그 딸은 엄마 생각과 달리 대충 찍기를 바라는 눈치다. 정확한 사정이야 모를 일이지만, 아마 그 학생은 사춘기 "중2병"를 겪고 있는 듯하다. 사춘기 시절을 겪어야 하는 앓이는 동서양을 막론하고 비슷한가 보다. 그 학생도 황톳길을 걸은 후엔, 구절초나 코스모스꽃처럼 환한 얼굴로 돌아갔으면 좋으련만.어디쯤 걸었을까. 황톳길 주변 팔각정에 잠시 들러 커피를 꺼내 마셔본다. 커피 향이 목으로 먹어가는 순간, 행복이 밀려온다. 자연 속에 묻혀 마시는 커피 맛이 일품이랄까. 바로 그때, 강진에서 왔다는 일행이 자리를 비집고 먹거리를 풀어놓는다. 계족산 황톳길을 걷는 사람들은 혼자 오르는 사람, 일행과 함께 걷는 사람, 연인끼리 걷는 사람 등 다양하다. 계족산 황톳길은 누구든 환영이다.오후 2시가 다가오자 숲속 음악당에서 주말 음악회 리허설 소리가 들린다. 음악회를 보기 위해서 서둘러야겠다. 계족산 자락 장동마을 코스모스꽃들도 황톳길 숲속 음악회를 기다리고 있을까.