정성껏 만든 수돗물, 꼭 변기로 흘려보내야 할까

큰사진보기 ▲물통 역기를 들어 올리는 장사들글래스고 국제물협회(IWA) 세계물총회 현장의 물통 들기 시범. 왼쪽 화면에는 한 사람이 매일 사용하는 변기 물탱크를 먹는 물로 채우는 데 필요한 에너지를 장사들이 낼 수 있는지 묻는 글이 떠 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

▲물통 역기 들어 올리기 시범 장사가 물통 역기를 반복해서 들어 올린다. 변기용수를 공급하는 데 드는 수고를 몸으로 보여주는 시범의 일부다. 한무영 관련영상보기

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큰사진보기 ▲빗물 활용에 관해 연설하는 영국 의회의원물통 들기 공연에 이어 영국 의회의원이 빗물 활용을 입법으로 뒷받침하겠다는 취지의 연설을 하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 우리나라의 1인당 하루 수돗물 사용량은 약 306리터다. 2024년 상수도 통계 기준으로, 가정용뿐 아니라 영업용 등 여러 용도의 사용량을 포함한 수치다. 빗물을 활용해 수돗물을 대체할 가능성은 가정에만 있는 것은 아니다. 학교와 공공청사, 사무실과 상가에서도 변기 세정·청소·조경 등에 빗물을 활용할 수 있다.



광역상수도를 통해 먼 거리로 물을 보내는 지금, 물의 양과 수질뿐 아니라 공급에 드는 에너지와 탄소 배출, 공급 중단에 대비한 안전성도 함께 살펴야 한다. 탄소 감축은 실현하기 쉽고 효과가 분명한 곳부터 시작할 때 실질적인 도움이 된다. 가까이 내리는 빗물을 적은 에너지로 모아 쓸 수 있는 시설부터 찾아 실천하자는 것이다.



우리나라가 이런 생각을 하지 않았던 것은 아니다. 이미 2001년 수도법에 일정 규모 시설의 빗물이용시설 설치 의무를 마련했고, 여러 지방자치단체도 관련 조례를 만들었다. 그러나 앞서 마련한 제도가 현장에서 충분히 활용되지 못하는 현실은 안타깝다. 법과 조례의 존재보다 중요한 것은 실제로 빗물을 어떻게 쓰고, 얼마나 관리하느냐이다.



물을 물로만 볼 것이 아니라 탄소 감축과 비상시 물 확보, 빗물 유출 저감을 함께 도모하는 다목적 자원으로 보아야 한다. 우리나라 국회와 지방의회에서도 이런 실천적인 일에 힘을 써주는 분들이 있기를 바란다. 우리가 먼저 시작한 지혜를 현장에서 작동하는 제도와 지원으로 발전시킬 때다.

스코틀랜드 글래스고에서 열린 국제물협회(IWA) 세계물총회(10.4~10.8) 현장에 힘센 장사 두 사람이 등장했다. 물 전문가들이 모인 학회에서 힘자랑이라니. 관중들의 시선이 모였다.그들이 들어 올리는 것은 물통으로 만든 역기였다. 20리터짜리 물통 6개에 담긴 물만 약 120킬로그램이었다. 여기에 물통을 담은 틀과 막대의 무게가 더해졌다. 첫 번째 사람은 여섯 번, 두 번째 사람은 열네 번을 들어 올렸다. 합쳐서 스무 번이었다. 관중들은 환호하고 박수를 보냈다. 장사들은 땀을 뻘뻘 흘렸다.왼쪽 화면에는 도전 과제가 적혀 있었다. "세계 최강의 형제들은 물을 들어 올려, 한 사람이 매일 사용하는 변기 물탱크를 먹는 물로 채우는 데 필요한 만큼의 에너지를 낼 수 있을까요?" 눈에 들어온 말은 '먹는 물'이었다. 먹을 수 있도록 정성껏 처리하고 수질을 관리한 수돗물을 변기 물탱크까지 공급한다. 공연은 그 보이지 않던 수고를 장사들의 땀으로 보여주고 있었다.Scottish Water는 스코틀랜드의 1인당 하루 물 사용량을 약 180리터로 안내한다. 이 기관의 절수 안내 책자는 가정용수의 약 30%가 변기 세정에 쓰인다고 설명한다. 이를 적용하면 하루 약 54리터다. 서로 다른 시기의 안내 수치를 이용한 대략적인 추정이다.이 물을 공급하는 수고를 가늠하기 위해 하나의 상황을 가정해 보았다. 하루 변기 세정에 쓰는 물 54리터를 100미터 떨어진 5층 건물 꼭대기까지 보낸다면 얼마나 많은 에너지가 들까. 출발 지점에서 공급 지점까지의 높이 차를 18미터로 설정했다. 약 100미터 관로의 마찰손실은 동수경사 2%를 가정해 약 2미터의 높이로 환산했다. 합하면 물을 약 20미터 들어 올리는 것과 같은 에너지가 필요하다. 물통 속 물 120킬로그램에 틀과 막대의 무게를 10킬로그램으로 가정하면 역기는 약 130킬로그램이다. 영상에서 추정한 상승 거리를 약 40센티미터로 놓으면, 이 역기를 스무 번 들어 올리는 일은 물 54리터를 약 20미터 높이로 올리는 일과 비슷하다.이는 공연 주최 측의 공식 계산을 확인한 것이 아니라, 그 의미를 이해하기 위해 재구성한 예시다. 물을 보내는 거리는 더 멀 수도 있고, 가까울 수도 있다. 1층에 공급한다면 높은 층까지 올릴 때보다 필요한 에너지가 적다. 실제 에너지 사용량은 지형, 관로, 공급 압력, 펌프 효율에 따라 달라진다. 그렇지만 이 비교가 보여주는 것은 분명하다. 우리는 변기 물을 내릴 때 힘을 거의 쓰지 않지만, 보이지 않는 곳에서는 물을 공급하는 일이 계속되고 있다.장사들의 공연은 끝났지만 물 공급은 끝나지 않는다. 내일도, 모레도 반복된다. 물을 쓰는 사람도 한 명이 아니다. 하루 변기용수 54리터를 100만 명이 사용한다고 가정하면 하루 5만 4000톤이다. 여기에 365일을 곱하면 약 1971만 톤이 된다.앞서 가정한 공급 조건을 적용하면 이 물에 전달해야 하는 수리학적 에너지는 연간 약 107만 KWH다. 이는 펌프의 실제 전력 사용량과 구분해야 하며, 취수와 정수 등 다른 과정의 에너지는 포함하지 않은 값이다. 같은 예시에서 변기용수의 절반을 빗물로 충당할 수 있다면, 연간 수돗물 대체량은 약 986만 톤이다. 한 사람의 하루만 보면 작아 보이던 양이 인구와 시간을 곱하면 커진다.실제 대체 가능량은 강수량과 강수 시기, 지붕 면적과 저장조 크기에 달려 있다. 빗물도 저장하고 처리해서 공급해야 하므로 그 과정의 비용과 에너지를 함께 계산해야 한다. 그럼에도 가까이 내리는 물을 활용할 가능성을 검토할 이유는 충분하다.공연이 던진 질문은 물 공급에 힘이 든다는 데서 그치지 않았다. 먹는 물을 만들기 위해 들인 정성과 수고를 왜 변기에까지 사용해야 하느냐는 것이었다. 마시는 물과 변기를 씻어 내리는 물에 반드시 같은 수질이 필요할까. 그 자리에 빗물을 쓰면 어떨까.나는 2000년부터 빗물 이용을 연구하기 시작했다. 처음에는 빗물을 쓰는 만큼 수돗물을 절약할 수 있겠다고 생각했다. 지붕에 내리는 물을 모아 필요한 곳에 쓰자는 단순한 출발이었다. 연구와 현장 경험이 쌓이면서 빗물을 보는 눈도 넓어졌다. 그러나 그 출발점만으로도 여전히 할 일이 많다. 변기 세정과 청소, 조경처럼 용도가 분명한 곳부터 필요한 수질과 양을 살펴보고 빗물로 대신할 가능성을 찾는 일이다.그런 생각을 스코틀랜드의 국제 학회에서 장사들의 공연으로 만났다. 익숙한 이야기를 몸으로 보여주니 전달하는 힘이 달랐다. 사람들은 웃고 박수치며 물의 무게와 가치를 생각하게 됐다.공연이 끝난 뒤에는 영국 의회의원이 나와 긴 연설을 했다. 빗물 활용을 입법으로 뒷받침하겠다는 취지였다. 장사들이 물의 무게를 보여주었다면, 의원은 그 질문을 제도의 영역으로 옮겼다. 빗물을 쓰자는 제안을 개인의 관심에만 맡기지 않고 정책으로 이어가겠다는 것이었다.나는 반가웠다. 동시에 우리가 먼저 걸었던 길이 떠올랐다. 우리나라는 2001년 수도법에 따라 일정 규모의 종합운동장과 실내체육관 등을 신축할 때 빗물이용시설을 설치하도록 의무화했다. 빗물 활용을 개인의 선의를 넘어 제도로 다루기 시작한 것이다.그날 영국의 국제 학회에서 입법으로 뒷받침하자고 강조한 생각을, 우리는 이미 오래전에 제도화하려 시도했다. 배워야 할 것은 배우되, 우리가 먼저 실천했던 경험도 당당히 이야기할 필요가 있다.우리에게는 더 오래된 지혜도 있다. 세종 시대에는 측우기로 비를 측정하고 기록해 농업과 백성의 삶을 살폈다. 비를 그저 맞거나 피해야 할 대상으로 두지 않고, 나라가 관심을 기울여 알아야 할 대상으로 삼았다. 오늘날의 빗물이용시설과 같은 제도는 아니지만, 비의 가치를 알아보고 공적으로 관리하려는 정신은 되새길 만하다. 나는 그 정신과 현대의 빗물 연구·실천 사이에서 우리가 이어갈 길을 찾는다.2000년부터 빗물 이용을 배우고 현장에서 실천하면서, 우리에게도 세계와 나눌 경험과 지혜가 있다는 확신을 얻었다. 외국의 사례를 배우는 것만큼 우리가 먼저 시도한 일을 알리고 발전시키는 것도 중요하다. 그래서 이날 공연과 연설은 자부심과 아쉬움을 함께 남겼다. 우리가 제도로 옮겼던 생각이 국제무대에서 힘 있게 이야기되고 있었다. 그런데 우리는 그 앞선 시도를 얼마나 키워 왔는가.법에 의무가 들어가면 현장에는 기대가 생긴다. 시설이 필요해질 것이라고 보고 기술을 개발하고 사업에 나서는 사람이 나온다. 정책은 문서 속 문장인 동시에 사람들의 투자와 생업에 영향을 미치는 약속이다. 그렇기에 '의무화 제도가 있다'는 설명만으로는 충분하지 않다. 실제로 적용되는 시설은 얼마나 되는가. 설치한 시설은 제대로 사용되는가. 정책을 믿고 움직인 사람들의 어려움은 반영되고 있는가. 적용 범위와 집행 실적, 운영 성과를 함께 살펴야 한다.우리나라 국회와 지방의회에서도 이런 실천적인 일에 힘을 써 주는 분들이 있으면 좋겠다. 우리가 먼저 만든 빗물 이용 제도가 현장에서 제대로 작동하도록 살피고, 건축주와 물 공급자, 기술을 개발하는 사람들이 함께 움직일 수 있도록 뒷받침해 주기를 바란다.자랑할 것은 자랑해야 한다. 동시에 먼저 시작했다는 사실에 머물러서는 안 된다. 법을 실제 사용으로 연결하고, 기술과 사업을 키우며, 운영 성과를 세계와 나눌 때 그 자부심은 더욱 단단해진다.빗물은 아직 우리가 한 번도 쓰지 않은 물이다. 대기와 지붕, 저장 과정에서 오염될 수 있으므로 적절한 관리가 필요하지만, 출발부터 쓰고 버리는 물은 아니다. 처음부터 받아 용도에 맞게 사용할 수 있는 수자원이다.이를 건물에 공급할 물의 하나로 고려하면 설계도 달라진다. 물을 공급하는 사람과 사용하는 사람이 함께 계획하면, 각자 계산할 때 보이지 않던 가능성도 찾을 수 있다. 건축주와 설계자, 수도사업자와 행정이 함께 빗물 활용을 계획하고 효율적으로 운영하면, 이용자가 매번 신경 쓰지 않아도 물과 에너지를 절약하고 탄소중립에 기여하는 일상을 만들 수 있다.스코틀랜드에서 관중들은 물통을 들어 올린 장사들에게 박수를 보냈다. 나는 그 박수가 공연장 밖에서도 이어지길 바란다. 정성껏 만든 수돗물의 가치를 지키면서, 가까이 내리는 빗물에도 제자리를 찾아주는 일. 건축주와 수도사업자, 설계자와 행정, 입법자와 사용자가 함께 풀어야 할 과제다. 장사 두 사람이 힘을 합쳐 물통을 들어 올렸듯이, 물을 관리하는 우리도 함께 힘을 모을 때다.