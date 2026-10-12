'가갸날'부터 시작한 한글날의 일대기

큰사진보기 ▲대한민국역사박물관대한민국역사박물관입니다 ⓒ 이종범 관련사진보기

큰사진보기 ▲신민 13호에 기재된 훈민정음 8회갑 투고란국립한글박물관 소장입니다 ⓒ 이종범 관련사진보기

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"우리의 문화에 새봄이 돌아올 때면, 우리의 정음 문자는 언제라도 세계 인류의 환호를 받을 것이다."

큰사진보기 ▲이규영 <온갖것>이규영 선생이 지은 한글 연구 기록본입니다 ⓒ 이종범 관련사진보기

큰사진보기 ▲1934년 한글 제2권 제9호에서 나온 노랫말우리글의 소중성을 일제강점기에도 보여준다 ⓒ 이종범 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷 언론사인 <뉴뉴스>에도 실립니다.

한글날이자 사흘 연휴 첫날인 10월 9일 금요일, 서울 일정 차 친한 지인과 대한민국역사박물관 기획특별전 '일구이륙 무한이륙'을 찾았다. 국립한글박물관이 한글날 제정 100주년을 맞아 대한민국역사박물관·한글학회·세종대왕기념사업회와 함께 마련한 전시로, 지난 2일 문을 열었다. 전시는 1926년 '가갸날'로 시작한 한글날의 탄생 배경부터 언문·조선글을 거쳐 '한글'에 이르는 이름의 변화, 오늘날 한글이 지닌 문화적 위상까지 한 세기의 이야기를 담았다.전시는 세 부분으로 나뉜다. 1부 '가갸날: 일구이륙'은 1926년 첫 기념식부터 오늘의 국경일이 되기까지 한글날의 날짜와 법적 지위가 바뀐 과정을 따라간다. 2부 '낯익은 가갸의 실마리'는 한글의 옛 이름 '가갸'를 실마리 삼아 한글 학습의 역사와 한글문화를 살핀다. 3부 '한글날: 무한이륙'은 지난 100년의 기념 활동을 돌아보며 한글의 앞날을 그린다. 박물관은 곳곳에 수어 해설 영상과 점자 안내판도 갖췄다.한글날의 첫 이름은 '가갸날'이었다. 1926년 조선어연구회와 신민사는 훈민정음 반포 여덟 번째 회갑, 곧 480주년을 맞아 첫 기념식을 열었다. 전시장에는 그해 5월 발행한 잡지 <신민> 제13호가 있다.이 잡지는 광고를 내 반포 8회갑을 기념하자고 제안하고, 한글 사용에 대한 각계 의견을 모았다. 당시 학습 교재로 널리 쓰던 한글 음절표를 대량으로 찍어 무료로 나눠주겠다는 계획도 밝혔다. 붉은 벽면에는 같은 해 <신민>에 실은 글귀가 관람객의 발길을 붙잡는다.기념하려는 열망은 그 전부터 있었다. 주시경의 제자 이규영(1890~1920)은 1910년대에 쓴 <온갖것>에 "우리말 만세 우리글 만세"로 시작하는 '우리글창제기념가' 노랫말을 남겼다. 훈민정음 창제 기념식을 처음 제안한 기록 가운데 하나다. 1930년 11월 19일 자 <조선일보>는 '한글날 484'라는 제목을 달아, 이미 '한글날'이라는 이름이 자리 잡았음을 보여준다.날짜도 처음부터 10월 9일은 아니었다. 초기에는 <세종실록> 기록을 바탕으로 음력에 맞춰 기념하다가, 이를 양력으로 환산해 지냈다. 전환점은 1940년 <훈민정음해례본>의 발견이었다. 학자들은 해례본 서문 끝에 적힌 '정통 11년 9월 상한'을 양력으로 환산해 오늘의 날짜를 정했다.광복 뒤에는 법적 지위가 흔들렸다. 정부는 1990년 대통령령을 고쳐 한글날을 법정 공휴일에서 뺐다. 한글학회와 문화단체는 곧바로 4만 명의 서명을 모아 청원했고(1991), 국경일 지정을 요구하는 성명과 청원, 공청회를 이어갔다. "한글날을 법정 국경일로 정하라!", "한글날을 문화의 국경일로!" 같은 당시 구호가 벽면을 가득 채운다. 지금의 빨간 날을 거저 얻지 않았다는 사실을 일깨우는 대목이다. 한글날은 2005년 국경일이 됐고, 2013년부터 다시 공휴일로 돌아왔다.왜 하필 '가갸'였을까. 전시는 그 뿌리를 1527년 최세진이 펴낸 <훈몽자회>에서 찾는다. 이 책은 초성 'ㄱ'에 모음을 차례로 붙인 '가갸거겨…' 배열을 처음 선보였다. 사람들은 맨 앞 두 글자 '가갸'로 한글 전체를 불렀다. 그리스 문자의 첫 두 글자 '알파'와 '베타'에서 '알파벳'이라는 말이 나온 것과 같은 이치다. 1877년, 1882년, 1889년에 새로 찍은 한글 음절표와 이를 찍어낸 19세기 목판이 나란히 놓여, 이 배열이 오랫동안 한글 학습의 기본이었음을 보여준다. '가갸거겨' 순서로 가사를 이어 부르던 '가갸뒤풀이'처럼, 이 배열은 교육을 넘어 놀이와 노래, 점술과 서예에까지 스며들었다.한글을 부르던 이름의 변천사도 흥미롭다. 세종대왕은 새 문자를 '훈민정음' 또는 '정음'이라 불렀다. 15세기 이후에는 '언문·언서·반절'이라는 이름을 널리 썼다. 1894년 정부가 우리글을 공문서의 기본 글자로 삼으면서 '국문'이라 불렀고, 1910년 국권을 빼앗긴 뒤에는 일본어가 '국어' 자리를 차지하면서 '조선문·조선글'로 밀려났다. '한글'은 1910년대에 처음 등장해 1920년대 후반부터 널리 퍼졌다. 이규영의 <한글모 죽보기>(영인본)는 '한글'이라는 이름이 나오는 가장 오래된 문헌으로 꼽힌다. 이 책은 국어연구학회가 1911년 '배달말글몯음'으로, 1913년 '한글모'로 이름을 바꾼 과정을 기록했다.이번 전시의 백미는 한 벽면을 채운 진열장이었다. 조선어학회 기관지 <한글> 창간호(1932)와 이후 발행한 호들, <말모이> 원고(복제), 1929년부터 1942년까지 쓴 <조선말 큰사전> 원고가 한자리에 모였다. 옆의 디지털 패널 '말과 글을 지킨 33인'은 조선어학회 인물들의 삶과 활동을 소개한다. 1934년 <한글>이 전한 '한글 반포 488회 기념식' 노랫말은 우리글이 죽순처럼 자라고 햇빛처럼 퍼지기를 바라는 당대인의 마음을 고스란히 담았다.에필로그에서 보랏빛 조명 아래 한글의 미래를 이야기한다. 일제강점기에 민족의 정체성을 지켜낸 끈이던 한글은 이제 나를 표현하는 수단이자 세계인이 함께 누리는 문화가 됐다. 전시는 앞으로의 길 역시 한글을 매일 쓰는 우리 손에 달려 있다고 말한다.한글날 당일, 전시장은 가족 단위 관람객과 어르신들, 외국인들로 북적였다. 100년 전 '가갸날'을 처음 연 이들의 바람대로, 한글은 이제 정말 세계의 환호를 받는 문자가 됐다. 전시는 2027년 2월 9일까지 이어진다.