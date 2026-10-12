미, 노 킹스 운동 대신 조기투표 캠페인

큰사진보기 ▲조기 투표 독려 운동11월 3일 중간 선거 앞두고 미국 시민들 사이에서는 조기 투표 캠페인이 일고 있다. ⓒ 노킹스운동본부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미, 조기 투표 장려 캠페인왕은 없고 단지 유권자가 있다. ⓒ 노킹스운동본부 관련사진보기

미국 시민들은 트럼프 행정부의 권력 남용에 맞서 대규모 '노 킹스' 시위를 통해 연대의 힘을 보여줬다. 2025년 6월 이후 3차례 지속되어 온 이 시위는 비폭력, 시민 주도적 운동으로 합법적이면서도 질서정연하게 이뤄졌다. 노 킹스 운동 본부는 이와 같은 경험을 바탕으로 조기 투표 운동을 오는 10월 17일에 전국적으로 실시한다.노 킹스 시위 운동 본부가 다가오는 11월 3일 중간선거를 앞두고 자신들이 주관해 오던 시위를 잠시 멈추고 다음 단계로 나아가 조기 투표를 장려하고 있는 것에는 성숙한 민주주의 시민으로서의 역량을 보여주는 좋은 본보기라 할 수 있다.정부를 비판하는 입장이 아니라 국민이 대표자를 직접 선택할 수 있도록 유권자의 권리 행사를 독려하는 이 시민운동은 투표율을 높이고 국민의 권력을 되찾는 데 기여할 것으로 기대된다.민주주의 국가에서는 어떤 개인도 어떤 기관도 어떤 정당도 유권자의 미래를 결정할 권한이 없다. 오직 유권자 스스로만 그 권리를 가진다. 이런 이유로 투표는 국민이 주권을 행사하는 가장 중요한, 그리고 절대로 포기해서 안 될 기회다. 이에 행사 주최측은 조기 투표에 대한 교육과 안내를 실시하고 있다.미국은 거주 지역의 선거법 제도가 다르기 때문에 사전 투표 제도가 없는 주도 있다. 또한 조기 투표의 방식도 다양하다. 이에 모두가 명확하고 실행 가능한 계획을 세울 수 있는 준비 과정이 필요하다고 판단한 노 킹스 운동 본부는 거주 지역에 상관없이 선거일 전 막판 혼란이 일어나지 않도록 조기 투표를 장려하고 있는 것이다.주마다 유권자 신분증 제시의 의무화 법률이 있는 주는 앨라배마, 알래스카, 아칸소, 애리조나, 콜로라도, 코네티컷, 델라웨어, 플로리다, 조지아, 하와이, 아이다호, 아이오와, 인디애나, 캔자스, 켄터키, 루이지애나, 미시간, 미시시피, 미주리, 몬태나, 네브래스카, 뉴햄프셔, 노스캐롤라이나, 노스다코타, 오하이오, 오클라호마, 펜실베이니아(해당 투표구에서 처음 투표할 때), 로드아일랜드, 사우스캐롤라이나, 사우스다코타, 테네시, 텍사스, 유타, 워싱턴, 웨스트버지니아, 위스콘신, 와이오밍이며 유권자 신분증 없이 투표할 수 있는 주는 캘리포니아, 컬럼비아특별구, 일리노이, 메릴랜드, 매사추세츠, 미네소타, 네바다, 뉴저지, 뉴멕시코, 뉴욕, 오리건, 버몬트가 있다.이번 행사는 기존 트럼프의 퇴진을 요구하던 노킹스 시위와 달리 조기 투표에 시민 참여를 확대하기 위한 행사인 만큼 다양한 방식으로 행사를 준비하고 있다. 체사닝에서 열리는 행사는 할로윈을 주제로 진행될 예정이며, 로미오에서 열리는 행사는 참가자들에게 피켓과 성조기를 지참해 줄 것을 요청하고 있다.유권자의 목소리가 존중받도록 비당파적 차원에서 진행되는 이 운동에 그간 노 킹스 시위가 세웠던 기록 (1차 500만, 2차 700만, 3차 900만)을 넘어설지 그 결과에 귀추가 주목된다.