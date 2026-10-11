AI 만난 한글, 세종이 그린 미래 100년 놀랄만하네

큰사진보기 ▲10일 2026 세종한글축제 이틀 차에 펼쳐진 ‘장원급제 유교대회 오마이갓파티’ 퍼레이드 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 세종호수공원 매화공연장에서 열린 ‘장원급제 유교대회 오마이갓파티’ 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 세종한글축제와 연계되어 운영된 ‘세종국제만화영상전(SICACO)’ 전시 작품들 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 열린 2026 한글대전 한글 국제 AI 영상 공모전 시상식 수상자 기념 단체사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 한글대전 한글 국제 AI 영상 공모전 대상작 ‘빚다’ 작품 상영 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 도시상징광장과 세종예술의전당 광장에서 열린 ‘2026 한글 반딧불이 집현전’ 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 한글 반딧불이 집현전을 찾은 조상호 세종시장(맨 오른쪽)과 권영걸 세종연구원장(가운데) ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 소설가 천명관 작가와 함께한 북토크 콘서트 ‘글풍류마당’ 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘세종한우대왕 숯불구이축제’와 다회용기를 도입한 친환경 먹거리장터 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 밤 중앙공원 무대를 달군 ‘K-댄스, 세종’ 무대 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 밤 중앙공원 무대를 달군 ‘K-댄스, 세종’ 무대 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲넓은 잔디광장을 빼곡히 채운 인파가 만들어낸 야경은 그 자체로 장관을 이뤘다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲드론 멀티미디어쇼에서 보여준 행정수도특별법 연내제정 퍼포먼스 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 소음과 빛 공해에 대한 우려와 논란이 제기되기도 했던 불꽃쇼는 드론 멀티미디어쇼와 연계해 약 5분여간 진행됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

가을볕이 완연한 주말, 대한민국 유일의 한글 문화축제인 '2026 세종한글축제'가 10일 이틀 차를 맞아 세종호수공원과 세종중앙공원을 넘어 도시상징광장과 정부청사 옥상정원 일원까지 공간을 대폭 확장하며 뜨거운 열기를 이어갔다.이날 축제 현장은 흩어져 있던 도시의 한글 역량을 하나로 모은 '한글문화 플랫폼'이자, AI와 현대미술을 접목해 다음 100년의 한글 지평을 넓히는 미래형 축제로서의 진가를 유감없이 뽐냈다. 세종시민과 전국 각지에서 찾아온 관광객들은 낮 시간대 행사장 곳곳의 다채로운 프로그램을 즐기다 해가 질 무렵 중앙공원 주무대로 대거 집결하며 거대한 장관을 연출했다.이날 낮 시간대 단연 눈에 띈 행사는 세종호수공원 매화공연장에서 열린 '장원급제 유교대회 오마이갓파티'였다. 아이와 손을 잡고 온 가족 단위 방문객들이 직접 선비가 되어 과거시험을 체험하고, 사군자·그림 그리기와 시 짓기, 선비 퍼레이드, 유교 OX 퀴즈, 전통 예절 교육에 참여하며 전통문화의 매력에 흠뻑 빠져들었다.이번 행사를 준비한 남궁호 세종시 문화체육관광국장은 "문화체육관광부 2026 충청유교문화권 관광진흥사업의 일환으로 진행된 이번 행사는 세종한글축제와 연계해 방문객들에게 유교문화를 쉽고 재미있게 접할 기회를 제공하고자 충청유교 브랜드형 관광 프로그램으로 마련됐다"고 설명했다.바로 인근 통로에서는 '세종국제만화영상전(SICACO)' 연계 전시가 펼쳐져 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 전 세계 68개국이 참여해 온 35년 역사의 SICACO는 올해도 '한컷, 국경을 넘다'라는 대주제 아래, '로봇과 인간'을 부제로 내걸고 58개국 451명이 1032점을 접수해 엄선된 작품들을 선보였다.전시장 주변에서는 수상작 도안 채색과 한글 캘리그래피 체험 부스도 함께 운영돼 관람객들의 발길을 붙잡았다. SICACO는 그동안 인간과 사회를 해학적으로 풀어낸 재치 있고 날카로운 시선들로 주목받아 왔으며, 지금까지 누적 4만여 점의 작품을 소장하고 있다.이 외에도 개막일에 이어 둘째 날 역시 호수공원과 중앙공원 일원은 하루 종일 활기로 넘쳐났다. 세종 지역 기관과 대학, 기업, 지역공동체가 함께 준비한 한글놀이터·낮도깨비·친환경 놀이터 등 다양한 상설 놀이공간과 문화쉼터, 한글 체험 부스가 곳곳에 들어섰다. 여기에 시민들이 직접 기획하고 운영하는 '세종거리예술가 콘서트'와 '축제 속 작은 축제'까지 더해지며, 시민이 주인공이 되는 '참여형 문화 플랫폼'으로서의 진면목을 유감없이 보여줬다.오후 세종중앙공원 비엔날레 전시관 2층에서는 디지털 시대의 창의성과 한글의 새 가능성을 증명하는 '2026 한글대전' 한글 국제 AI 영상 공모전 시상식 및 토크콘서트가 개최됐다. 이번 공모전은 생성형 AI 등 첨단 디지털 기술을 활용해 한글의 아름다움과 창제 정신, 미래 가치를 미디어아트 영상으로 재해석한 세계적 차원의 창작 경연으로, 한글 문화와 4차 산업혁명 기술의 결합이라는 점에서 시작 전부터 큰 주목을 받았다.이날 시상식에 직접 참석해 수상자들에게 상장을 수여한 조상호 세종시장은 "올해는 한글날 제정 100주년이 되는 해로, 그 모진 시련과 어려운 시기들을 견디게 해준 한글의 고마움을 되새기게 된다"며 "인간과 인공지능이 공존하는 시대에 한글과 AI의 어우러짐을 위한 창의적 도전에 행정수도 세종이 앞장서 새로운 도약의 기회를 만들 수 있어 기쁘고, 내년에는 더욱 풍성한 축제로 발전시켜 가겠다"고 밝혔다.이어 영예의 대상작인 영상 작품 '빚다'로 상을 받은 이동하 씨는 "작품 '빚다'는 세종대왕님의 한글 창제 정신에서 출발해 조선백자의 아름다움을 함께 녹여낸 작품"이라 설명하며, "앞으로도 한글대전 공모전이 지속적으로 이어져 한글의 위대함을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 소감을 밝혔다.또한 중앙공원 장미원과 어울림정원 일대에서는 세종테크노파크가 주관하는 미래 과학문화체험 프로그램 '세종과학집현전'이 펼쳐져, 세종대왕의 실용적 과학 정신을 현대적 미래 기술로 확장해 선보였다. 현장에서는 드론축구 시연과 팝드론을 비롯해 드론낚시, 드론 조립·조종, AI 코딩 드론, 항공 VR 시뮬레이터 체험 등 남녀노소 누구나 미래 첨단 과학을 오감으로 즐길 수 있는 다채로운 체험 부스가 운영돼 방문객들의 인기를 끌었다.해가 기울어질 무렵, 도시상징광장과 세종예술의전당 광장에서는 '2026 한글 반딧불이 집현전'이 열려 전국 독립서점 24곳이 참여한 야외서가와 '반딧불이 독서 뜰'이 밤 11시까지 환하게 불을 밝혔다. 행사장은 반딧불이 독서 뜰, 집현전 야외 서가, 24개 독립서점이 참여한 책놀이터 등 4개 테마 공간으로 다채롭게 꾸며졌다.이번 행사를 주최한 세종연구원 권영걸 원장은 "일과 여가가 어우러진 매력적인 도시가 되기 위해서는 독서 문화가 필수적"이라며 "세종시가 단순한 '책 읽는 도시'를 넘어 누구나 자신의 이야기를 기록하는 '대한민국 최초의 책 쓰는 도시'로 나아가는 계기가 되길 바란다"고 취지를 밝혔다.인천에서 참여한 '우산책방' 최영화 대표는 힘든 마음을 적어 투입구에 넣으면 그림책 기반의 마음 처방전이 나오는 체험 기계를 선보여 관람객들의 깊은 공감을 이끌어냈다. 최 대표는 "지친 마음을 어른용 그림책으로 함께 나누고 공감하고자 참여했다"며 "세종에 살면서 이런 뜻깊은 문화 행사를 기다려온 시민들과 직접 만나 깊은 이야기를 나눌 수 있어 새롭고 보람차다"고 현장의 분위기를 전했다.특히 '한글 반딧불이 집현전'의 일환으로 열린 북토크 콘서트 '글풍류마당'에는 소설가 천명관, 번역가 데보라 스미스, 작사가 김이나가 참여해 '한글, 마음을 잇다'를 주제로 깊이 있는 대담을 나눴다. 이어 감성 인디밴드 '옥상달빛'의 공연이 어우러지며 가을밤의 인문학적 정취를 한층 깊게 만들었다.아울러 출출함이 밀려오는 저녁 시간이 되자, 최고 품질의 세종 한우를 저렴하게 즐길 수 있는 '세종한우대왕 숯불구이축제'와 다회용기를 도입한 친환경 먹거리장터가 관람객들로 북적였다. 축제장을 찾은 시민들에게 출출함을 달래는 식도락의 즐거움은 물론, 다회용기 사용을 통한 환경 보호와 지역 상권 및 주민이 함께 상생하는 '통합형 축제'의 진면목을 유감없이 보여줬다는 평이다.낮 동안 도시 곳곳에서 축제를 만끽하던 방문객들의 발걸음이 저녁이 되자 세종중앙공원 주무대로 속속 모여들었다. 넓은 잔디광장을 빼곡히 채운 인파가 만들어낸 야경은 그 자체로 장관을 이뤘다.열기의 포문은 '위대한 태권도' 시범 공연이 열었다. 품새의 정갈함과 공중 격파의 절도 있는 동작, 눈을 뗄 수 없는 위력 격파가 펼쳐질 때마다 관람석에서는 감탄사와 함께 우레와 같은 박수가 터져 나왔다.이어 펼쳐진 'K-댄스, 세종' 무대는 가을밤의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 세종 지역에서 활동하는 청소년 스트리트 댄스팀부터 전문 초청 댄서들까지 가세해 힙합, 팝핑, 락킹 등 다채로운 장르의 퍼포먼스를 선보였다. 화려한 조명과 강렬한 비트에 맞춰 펼쳐진 역동적인 무대는 무대와 객석의 경계를 허물며 전 세대가 함께 어우러지는 열정의 장을 연출했다.이어 밤하늘에는 드론 멀티미디어쇼와 화려한 불꽃쇼가 어우러지며 이틀 차 축제의 피날레를 장식했다. 밤하늘을 무대로 '훈민정음', '한글문화도시 세종', '행정수도 특별법 연내 제정' 등 축제와 지역의 메시지를 담은 드론 문양이 수놓아질 때마다 현장 관람객들의 탄성이 터져 나왔다. 같은 시각, 사전 공모로 특별 개방된 정부세종청사 옥상정원 '별빛산책'에 오른 시민들도 가을 밤하늘 아래서 색다른 낭만을 즐겼다.한편, 중앙공원 인근 장남 들판이 멸종위기 야생생물의 서식지라는 점에서 불꽃쇼의 소음·빛 공해 논란은 매년 제기돼 왔다. 반면 연출 시간이 너무 짧아 아쉽다는 시민들의 반응도 적지 않았다. 이번 불꽃쇼는 드론 멀티미디어쇼와 연계해 약 5분간 진행됐다. 드론 연출과 자연스럽게 어우러지며 연출의 균형을 맞췄다는 반응 속에서도, 일각에서는 소음과 환경 부담이 적은 드론쇼의 비중을 더 늘리거나 불꽃쇼를 친환경 드론쇼로 차츰 대체해 나가는 방향에 대한 고민도 필요하다는 지적이 나온다.이번 이틀 차 행사 역시 큰 안전사고 없이 순탄하게 치러졌다. 관행적인 의전을 대폭 줄이고 공간과 콘텐츠를 확장해, 시민과 관람객이 주체가 되는 '한글문화 플랫폼'으로서의 가능성을 확인했다는 평가다.행사장을 찾은 시민들과 소통한 조상호 세종시장은 "이런 일상적인 문화 행사는 그냥 시민들이 온전히 즐기시면 되지 않을까 싶다"며, "솔직히 시민들이 제 이름은 좀 아셨으면 좋겠지만, 제 얼굴은 너무 드러나지 않았으면 좋겠다"는 바람을 내비쳤다.사흘간의 여정 중 마지막 일정만을 남겨둔 '2026 세종한글축제'는 오늘(11일) 청소년 댄스 본선, E스포츠 대회, '황금 종을 울려라' 등 다채로운 시민 참여 경연과 함께 국립심포니콘서트오케스트라(KNCO)의 웅장한 폐막 연주를 끝으로 대단원의 막을 내린다.