한글날, 무엇 기념하는 날일까

큰사진보기 ▲10일 2026 세종한글축제에서 하이라이트 행사로 펼쳐진 ‘한글 드론 대향연’ ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올해는 한글날 제정 100주년이자 훈민정음 반포 580주년을 맞은 뜻깊은 해이다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김갑년 세종민주화운동계승사업회 이사장입니다. 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

올해 한글날도 지나갔다.한글날을 전후해 방송과 신문, 공공기관의 행사와 홍보물을 보면서 오래전부터 마음에 걸렸던 문제가 다시 눈에 들어왔다. 한글과 한국어가 같은 뜻처럼 뒤섞여 쓰이는 경우가 여전히 적지 않았다. 한글날 당일에는 축하하는 마음으로 지나쳤지만, 한번 짚고 넘어갈 필요가 있다는 생각이 든다. 내가 말하려는 것은 한글날에 한국어를 이야기하지 말자는 것이 아니다. 우리말을 사랑하고 잘 가꾸자는 취지에도 전혀 이견이 없다. 다만 무엇을 기념하는 날인지부터 정확히 알고 이야기했으면 한다.한글날은 한국어라는 언어가 만들어진 날이 아니다. 우리 조상은 훈민정음이 만들어지기 훨씬 전부터 우리말로 이야기하며 살아왔다. 세종이 만든 것은 한국어라는 언어가 아니라 그 말을 적을 수 있는 새로운 문자였다. 오늘 우리가 한글이라고 부르는 문자체계다. 말과 글자는 서로 깊이 연결되어 있지만 같은 것은 아니다.영어라는 언어와 로마자가 같은 것이 아니고, 독일어와 로마자가 같은 것도 아니다. 독일어는 로마자로 적지만 로마자는 독일어만을 위한 문자가 아니다. 한국어와 한글도 마찬가지다. 한국어는 언어이고 한글은 그것을 적는 문자다. 이 구분은 인도네시아의 찌아찌아족 사례를 보면 더 쉽게 이해할 수 있다. 찌아찌아족은 자신들의 언어인 찌아찌아어를 적기 위해 한글을 받아들였다. 그들이 한글로 적는 것은 한국어가 아니라 찌아찌아어다. 한글이 한국어와 같은 것이 아니라, 한국어를 비롯한 언어를 적을 수 있는 문자체계라는 사실을 잘 보여주는 사례다.이 구분은 법에서도 분명하다. 현행 '국어기본법'은 '국어'를 대한민국의 공용어로서 한국어로, '한글'을 국어를 표기하는 우리의 고유문자로 각각 정의하고 있다. 또 10월 9일을 한글날로 정해 한글의 독창성과 과학성을 국내외에 널리 알리고 한글 사랑 의식을 높이기 위한 기념행사를 하도록 규정하고 있다. 법에서도 한국어와 한글을 분명히 구별하고 있는 셈이다.너무 당연한 이야기처럼 들릴 수 있다. 그러나 실제 언어생활에서는 그렇지 않다. '한글을 잘 말하자', '한글의 아름다운 말', '한글을 세계에 보급한다'는 식의 표현을 방송이나 공공기관에서도 접한다. 실제로 해외의 많은 한국어 교육기관이 '한글학교'라는 이름을 사용하고 있다. 물론 오랜 관행과 역사적 맥락이 있는 명칭이지만, 그곳에서 가르치는 것은 한글이라는 문자만이 아니라 한국어와 한국문화 전반이다. 이런 명칭 역시 한글과 한국어가 일상적으로 겹쳐 쓰여 온 현실을 보여준다. 외국어 자료를 한국어로 옮기는 것을 '한글화'라고 표현하는 경우도 있다. 뜻은 짐작할 수 있지만 문자와 언어의 경계는 흐려진다. 일반 시민이 그렇게 사용하는 것은 이해할 수 있다. 문제는 방송이나 공공기관까지 이를 구분하지 않고 사용할 때다. 공적인 언어가 혼란스러우면 일반 시민이 둘을 정확하게 구별하기는 더욱 어렵다.이 문제는 오래전부터 학계에서도 지적되어 왔다. '한글'이라는 말을 우리의 문자라는 뜻을 넘어 우리말 전체를 가리키는 것처럼 사용하는 경향과 그에 따른 개념 혼동을 다룬 연구도 있다. 결국 이것은 언어학자가 말꼬리를 잡는 문제가 아니다. 무엇을 기념하는지를 정확히 알아야 그 의미도 제대로 이해할 수 있기 때문이다.한글의 역사적 의미는 여기에 있다. 이미 존재하던 우리말을 더 쉽게 적을 수 있도록 새로운 문자를 만든 것이다.훈민정음 서문에서 세종은 백성이 말하고 싶은 것이 있어도 자신의 뜻을 펴지 못하는 사람이 많다고 했다. 그래서 새 글자를 만들어 쉽게 익혀 날마다 쓰는 데 편하게 하고자 했다. 지난 9일자 <한글과 민주주의> 칼럼에서 문자와 민주주의의 관계를 이야기한 것도 이 때문이다. 한글의 의미를 단지 아름답고 과학적인 글자라는 데서 찾기보다, 읽고 쓰기의 문턱을 낮추어 더 많은 사람이 자신의 뜻을 글로 표현할 수 있게 한 역사에서도 찾아보자는 것이었다.세계의 사례와 비교해 보면 한글날의 성격은 더욱 분명해진다. 유네스코가 정한 2월 21일 '세계 모어의 날'은 언어다양성과 모어교육, 사라질 위기에 놓인 언어의 보호를 생각하는 날이다. 조지아의 4월 14일도 1978년 소련 시기 조지아어의 국가언어 지위를 지키려 했던 시민들의 행동을 계기로 기념하게 된 날로, 중심에는 조지아어라는 언어와 그 지위가 있다. 이와 달리 문자를 중요한 기념 대상으로 삼는 나라도 있다. 불가리아의 5월 24일은 성 키릴과 메토디우스 형제와 불가리아 알파벳, 교육과 문화, 슬라브 문학을 함께 기념하는 공식 공휴일이다. 알바니아에서도 11월 22일 '알파벳의 날'을 기념한다. 1908년 마나스티르 회의에서 알바니아어를 적는 알파벳을 통일한 역사적 사건과 관련된 날이다.이 사례들을 보면 언어를 기념하는 것과 문자를 기념하는 것은 서로 구별되면서도 얼마든지 함께 문화적 의미를 확장할 수 있다는 것을 알 수 있다. 특히 한글날은 이미 존재하던 한국어를 표기하기 위해 만든 새로운 문자 훈민정음의 창제와 반포를 기리는 날이라는 점에서 독특하다. 세계적으로 문자와 알파벳을 국가적 기억으로 기념하는 사례가 전혀 없는 것은 아니지만, 특정 문자의 창제 주체와 목적, 원리가 기록으로 남아 있고 그 반포를 국가기념일로 기리는 경우는 흔하지 않다.오히려 정확하게 구별할수록 더 많은 이야기를 할 수 있다. 한글이 있었기에 우리말을 보다 쉽게 적고 읽을 수 있었고 교육과 출판, 문학과 학문의 폭도 넓어졌다. 오늘날 세계 여러 나라에서 한국어를 배우는 사람이 늘어난 현실도 한글날에 충분히 이야기할 수 있다. 우리말을 바르게 가꾸고, 이해하기 어려운 공공언어를 고치고, 외래어 사용이나 한국어 교육을 생각하는 일 역시 한글날의 의미를 풍부하게 한다.다만 순서는 분명했으면 한다. 한글은 문자이고 한국어는 언어다. 한글날은 먼저 그 문자의 창제와 반포, 그리고 그것이 우리말과 우리의 삶에 가져온 변화를 기념하는 날이다. 그 사실을 제대로 알고 난 뒤 한국어와 우리말 문화로 의미를 넓혀가는 것이 자연스럽다.한글날이 하루 지났는데 굳이 이 이야기를 꺼내는 것도 그래서다. 행사가 끝나고 나면 오히려 우리가 무엇을 기념했는지 차분하게 돌아볼 수 있다. 해마다 한글날이 오지만 방송과 공공기관에서조차 한글과 한국어를 혼동하는 일이 반복된다면 한 번쯤은 정확하게 짚어볼 필요가 있다.한글날에 한국어를 이야기하는 것은 좋다. 우리말을 사랑하고 가꾸자는 말도 좋다. 그러나 한글과 한국어가 같은 것은 아니다.