한 달 고심... 데이케어센터 입소 결심한 97세 아버지

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큰사진보기 ▲아버지가 데이케어센터에 입소하기로 결정했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아버지는 데이케어센터 입소 전 준비로 마음이 부산하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

아버지(97)가 고심 끝에 어려운 결정을 했다. 어르신 보호시설인 '데이케어센터'에 다음 주 입소하기로 한 것이다. 지난달 초 아버지께 센터의 입소 필요성을 말씀드리고 한 달 만이다. 지난주에는 입소 전 현장 체험도 했다.데이케어센터(아래 센터)는 치매, 중풍, 파킨슨, 노인성 질환 등으로 몸이 불편하거나 거동이 힘든 어르신들을 주간에 돌보는 노인요양시설이다. 보호자와 가족들의 돌봄 공백을 돕고 노인장기요양등급을 받은 어르신들이 입소 대상이다.센터는 오전 9시부터 오후 5시까지 어르신들을 유치원생처럼 돌보며 관리한다. 그래서 센터를 일선 기관에서는 '노치원'이라 부르고 있다. 이제 아버지는 동네 가까운 센터에서 식사와 간식, 놀이와 체조, 노래와 게임 등 프로그램에 참여하고 지금과 전혀 다른 환경에서 생활하게 된다. 이제는 매일 다니던 경로당 대신 센터 차량을 이용해 집과 센터를 오가게 되는 것이다.센터에는 현재 80~90대 어르신 40명이 있다고 한다. 아버지는 서로 다른 배경과 삶을 산 노인들과 새로운 관계를 맺고 공동체생활을 해야 한다. 면접을 마친 센터장은 아버지에 호감을 내비쳤다. 센터에 잘 적응하실 분이라는 덕담이다. 자식으로서는 반가운 말이다. 그렇다. 아버지는 20년 동안 경로당에서 모범적이었다. 5백여 미터 거리의 경로당을 하루도 거르지 않는 루틴을 지켜오셨다. 지금은 고령으로 지팡이에 의지해 걷지만 판단과 인지능력에 별 문제없고 건강도 양호한 편이다.그럼에도 센터장은 아버지가 예상치 못한 불편을 느낄 수 있다는 점을 덧붙였다. 센터에 사람들과 쉽게 소통할 수 없는 노인이 있다는 점을 양해하고 인내가 필요하다는 것이다. 실제로 센터에 적응하지 못하고 입소와 퇴소를 반복하는 노인들이 의외로 많다고 한다. 나는 다른 노인들도 아버지처럼 센터에 도움을 받으려고 오신 소중한 이웃이라 강조했다. 자식의 노파심이지만 아버지가 처음 대하는 노인들과 서로 함께 잘 어울려 지낼 것으로 예상한다.한편 아버지의 센터 입소는 불가피한 면도 있다. 34년 전 어머니가 돌아가신 후 우리 부부는 아버지를 모시며 살았다. 아내는 암에 걸린 나까지 돌보야 하는 힘든 시기를 겪고 있다. 그새 아내는 '번아웃과 무력 증후군'으로 매일 병원을 드나드는 신세가 됐다. 그리고 아버지는 이전에는 비와 눈이 오면 바깥 외출을 못하고 집에 있어야만 했다. 덩달아 가족들도 일상과 돌봄이 힘들었다. 이에 아버지 돌봄을 센터에 의뢰하고, 아내 건강도 챙기는 기회를 갖기로 한 것이다.나는 한 달 동안 아버지가 센터에 대해 궁금해하는 사항을 소상히 말씀드리며 설득에 나섰다. 무엇보다 아버지 세대의 요양시설에 대한 부정적인 편견과 오해를 풀어드리는 데 집중했다. 아버지 조차 센터에 가면 도리어 건강이 나빠진다는 근거 없는 소문과 불신에 사로잡혔다. 생각해 보면 센터 생활을 처음 말씀드릴 때 당황해하신 아버지 표정을 잊을 수 없다. 아무리 좋은 취지도 일상이 바뀌면 두렵기 마련이다. 아버지는 그간 잘 돌보던 자식이 센터에 갑자기 내친다는 서운한 감정도 있을 법한 일이었다. 하지만 아버지는 결국 센터 입소를 결정했다.이제 아버지는 날씨에 관계 없이 센터의 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 됐다. 나는 아버지에게 주변의 지인들에게 생활이 바뀌고 센터에 입소하게 됐다고 당당히 말씀드리라고 요청했다. 고령의 아버지를 더 잘 모시기 위한 방법으로 추천한 것이기에 애써 감추고 할 일이 아니라는 사실을 에둘러 강조한 것이다. 사실 주변에서는 아버지의 외부 돌봄을 일찍이 권유했었다.아버지는 입소 전 센터에서 일러준 대로 복용약과 세면도구 등을 준비하고 매일 매고 다닐 손가방도 챙기셨다. 새로운 환경에 대해 긴장하는 모습이 역력하다. 아버지의 입소를 보는 자식의 마음은 유치원에 어린 아이를 보내고 걱정하는 부모의 심정과 비슷하다고 할까. 그러나 되레 아버지는 우리더러 센터 생활을 걱정하지 말라고 하신다.아버지가 센터에 가신다고 자식으로서의 돌봄이 끝난 것은 아니다. 아버지가 새로운 돌봄 환경에 잘 적응하도록 응원하고 격려할 것이다. 어르신 돌봄은 가족과 사회의 따듯한 관심과 지원이 필요하다. 부디 아버지의 데이케어센터 도전이 건강한 삶으로 이어지길 바라는 마음 간절하다.