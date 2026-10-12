공은 혼자 넘길 수 없다

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큰사진보기 ▲한 점이 끝나면 다시 함께한 점이 끝날 때마다 코트 가운데 모여 서로를 격려하는 선수들. 코트 안에서 뛰는 선수들과 밖에서 응원하는 선수들이 함께 경기를 만들어간다. ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲배구공을 품은 드래곤대회 기간 학교 입구에 전시된 ISAC 배구 트로피. 학교 학부모이자 드리프트우드 조각가인 James Doran-Webb가 학교의 상징인 드래곤과 배구공을 형상화해 직접 만들었다. ⓒ 임선임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홈 관중의 함성 속에서10월 8일부터 10일까지 열린 ISAC 배구대회 경기 모습. 이번에는 우리 학교가 대회를 개최해 관중석의 큰 응원이 홈팀을 향했다. 다른 학교에서 경기가 열릴 때면 아이들은 반대편의 함성 속에서 같은 경기를 경험한다. ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기가 끝나면 다시 십대로사흘간의 경기를 마친 선수들이 마지막 날 갈라에 모였다. 낮에는 네트를 사이에 두고 치열하게 경쟁했던 아이들이 편한 옷으로 갈아입고 함께 식사하고 이야기하며 사진을 찍었다. ⓒ 임선임 관련사진보기

한 점이 끝날 때마다 아이들은 코트 가운데로 모였다. 손을 맞대고 짧게 구호를 외친 뒤 다시 각자의 자리로 흩어졌다. 코트 밖에서도 같은 구호가 따라왔다. 경기가 시작되기 전부터 학교는 이미 배구 분위기로 가득했다. 체육관 한쪽에는 용이 배구공을 품고 있는 트로피들이 놓여 있었다. 학교 학부모이자 드리프트우드 조각으로 잘 알려진 작가 James Doran-Webb가 학교의 상징인 드래곤을 형상화해 직접 만든 작품이다. 복도에는 대표 선수들의 얼굴과 등번호가 담긴 배너가 걸렸고, 대형 스크린에는 'WHO BRINGS THE FIRE?(누가 불을 지피는가?) ISAC VOLLEYBALL 2026'이라는 문구가 떠 있었다.대회 기간 학교 입구에 전시된 드래곤 트로피. 학교의 상징인 드래곤이 배구공을 품고 있다. 본격적인 경기를 앞두고 열린 펩 랠리(pep rally)에서는 선수들의 이름이 하나씩 불릴 때마다 박수와 환호가 터졌다. 학교 대표 유니폼을 입은 아이들이 차례로 앞으로 나왔고, 간단한 게임과 웃음이 이어졌다.지난 10월 8일부터 10일까지 사흘간 열린 국제학교 배구리그 ISAC(International Schools Activities Conference)을 앞둔 아침이었다. 하지만 아이들의 경기는 그날 시작된 것이 아니다. 학교 대표팀에 들어가기 위해 선발전(tryout)을 거치고, 팀에 뽑힌 뒤에도 두세 달 동안 함께 연습한다.팀 빌딩을 하며 시간을 보내고 서로의 움직임을 익힌다. 처음에는 각자의 실력을 보여주기 위해 경쟁했던 아이들이 같은 유니폼을 입은 뒤에는 누가 어떤 공에 강한지, 어느 순간 누구에게 공을 맡길지, 흔들리는 친구에게 어떤 말을 건넬지를 조금씩 알아간다.배구에서는 한 사람이 공을 붙잡고 있을 수 없다. 누군가 받아 올리면 다른 누군가가 세우고, 또 다른 선수가 공격으로 이어간다. 눈에 띄는 한 번의 스파이크 앞에도 그 공을 살려낸 여러 사람의 움직임이 있다. 한 사람의 실수는 다음 사람이 이어받고, 좋은 플레이 역시 혼자서는 완성되지 않는다.그 연결은 코트 밖에서도 이어졌다. 코트에 들어가지 않은 선수들도 목소리를 높여 구호를 외쳤다. 누군가 실수하면 어깨를 두드리고, 좋은 플레이가 나오면 함께 뛰어올랐다. 쉬는 시간이 되면 물과 음료를 챙겨 코트에서 나온 선수들에게 건넸다. 뛰는 자리는 달라도 같은 경기를 하고 있었다.이번 대회에는 두 아들이 같은 학교 대표팀으로 출전했다. 큰아이는 10학년 때부터 3년째 주전으로 뛰고 있다. 코트에서 이름이 불리고, 좋은 플레이가 나올 때마다 팀과 관중의 응원을 받으며 뛰는 모습이 이제는 제법 익숙하다. 9학년인 둘째에게는 이번이 첫 배구 대표팀이었다. 농구와 축구에서는 주전으로 뛰어왔지만, 배구 대표팀에서의 시작은 조금 달랐다.첫날 만난 두 팀이 워낙 강해 선수 교체가 거의 없었다. 큰아이의 플레이에는 마음껏 박수를 보내면서도 내 시선이 한 번씩 코트 밖의 둘째에게 향한 것은 어쩔 수 없었다. 대표팀 열두 명 안에 들기까지의 노력을 알기에 조금이라도 뛰었으면 하는 마음도 있었다. 다음 날에는 주전 세터가 발목에 불편함을 느끼면서 라인업에 변화가 생겼다. 다른 선수가 갑자기 세터를 맡았고, 첫 경기에서는 둘째도 경기 내내 코트에 섰다. 전날에는 밖에서 팀을 응원하던 아이가 이날은 새로운 조합 속에서 함께 뛰고 있었다.새 조합이 처음부터 매끄럽게 맞은 것은 아니었다. 갑자기 세터를 맡은 아이 역시 익숙하지 않은 자리에서 공을 조절하느라 애썼다. 원하는 만큼 정확하게 공을 올리지 못한 것을 스스로 아쉬워했다고 했다. 누군가는 갑자기 다른 역할을 맡았고, 다른 선수들은 달라진 공의 흐름에 다시 맞춰야 했다. 잘 맞지 않으면 다시 받아 올리고, 세우고, 이어갔다.경기가 끝난 뒤에도 팀의 시간은 계속됐다. 발목이 불편했던 세터를 큰아이가 몇몇 팀원들과 함께 치료를 받을 수 있는 곳까지 데려갔다. 치료를 마친 뒤에는 함께 몰에 가 저녁을 먹었다고 했다.큰아이도 어린 학년이었을 때 다치거나 힘든 순간마다 먼저 챙겨주던 선배들이 있었다. 어느새 12학년이 된 지금은 자신이 선배들에게 받았던 따뜻한 마음을 후배들에게 자연스럽게 돌려주고 있었다. 그렇게 팀 안에서는 경기 방식뿐 아니라 사람을 대하는 방식도 선배에게서 후배로 이어지는 듯했다. 지금의 후배들도 언젠가 자기 뒤에 오는 아이들에게 같은 마음을 건네게 되지 않을까.다음 날 그 세터는 다시 코트로 돌아와 세 경기를 모두 뛰었다. 경기를 보는 동안 우리 팀의 점수만큼이나 그 아이의 발목이 괜찮은지도 자꾸 마음에 쓰였다. 마지막 날에는 결승 진출이 걸린 중요한 경기들이 이어졌다. 선수 교체는 거의 없었고 큰아이는 계속 코트에서 뛰었다. 둘째는 다시 코트 밖에서 팀을 응원했다. 그런데 정작 아이는 내가 걱정했던 것보다 훨씬 편안해 보였다. 좋은 플레이가 나오면 함께 소리쳤고, 팀이 승리하자 누구보다 기뻐했다.며칠 동안 나는 그 시간을 아이보다 더 무겁게 바라보고 있었던 것은 아닐까 싶었다. 뛰는 시간은 달라도 아이에게는 처음부터 끝까지 그냥 '우리 팀의 경기'였던 것 같다. 상대 선수가 넘어지거나 다친 듯하면 가까이 있던 아이들이 먼저 다가가 괜찮은지 살폈다. 조금 전까지 한 점을 놓고 치열하게 맞서던 상대다. 다시 휘슬이 울리면 세게 공을 때리고 막아내지만, 그 짧은 순간에는 유니폼의 색보다 눈앞의 사람이 먼저였다.사흘 동안 여러 학교의 경기를 보다 보면 네트 건너편 아이들의 시간도 보인다. 경기 전 긴장하는 얼굴, 한 점에 환호하는 모습, 실수 뒤의 아쉬움은 우리 아이들과 크게 다르지 않았다. 저 아이들도 몇 달을 훈련했고 대표팀에 들기 위해 애썼으며, 지금 이 한 경기에 마음을 쏟고 있었다.이번에는 우리 학교가 대회를 열어 관중석의 큰 함성이 우리 팀을 향했다. 하지만 다른 학교가 호스트일 때는 자리가 바뀐다. 그때는 우리 아이들이 낯선 체육관에서 상대 학교의 응원을 온몸으로 받으며 뛰게 된다. 홈에서는 든든했던 함성이 원정에서는 부담스러운 소리가 되기도 한다. 몇 시즌을 오가며 양쪽 자리를 경험하다 보면 네트 건너편 아이들의 긴장도 조금씩 짐작하게 된다.ISAC에서는 해마다 비슷한 국제학교들이 다시 만난다. 졸업한 선수들의 자리에는 새로운 아이들이 들어오고, 몇 시즌을 오가다 보면 낯익은 얼굴도 하나둘 생긴다. 네트 건너편의 상대가 어느새 해마다 다시 만나는 익숙한 얼굴이 되어간다.요즘 아이들은 AI와 함께 자라고 있다. 정보를 찾고, 글을 쓰고, 답을 구하는 일은 이전보다 빨라졌고, 스포츠에서도 경기 영상을 분석하거나 선수 데이터를 비교해 전략을 세우는 데 AI의 도움을 받을 수 있다. 그러나 코트에서는 정답 하나로 풀리지 않는 일이 계속 생긴다. 갑자기 빠진 친구의 자리를 누군가 메우고, 익숙하지 않은 조합으로 다시 호흡을 맞춘다.내 차례가 아닐 때는 밖에서 목소리를 내다가 이름이 불리면 곧바로 들어간다. 잘 맞지 않으면 다시 맞춰보고, 실수한 친구에게 다시 공을 맡긴다. 반드시 이기고 싶은 상대가 넘어지면 먼저 다가가 손을 내민다. 이런 감각은 결국 사람과 사람 사이에서 직접 부딪히고 맞춰가는 동안 생긴다.대회 마지막 날 저녁에는 참가 학교 선수들이 한자리에 모여 식사하고 어울리는 갈라가 열렸다. 사흘 동안 네트를 사이에 두고 치열하게 맞섰던 아이들은 유니폼을 벗고 편한 옷으로 갈아입었다. 함께 저녁을 먹고, 테이블을 오가며 이야기를 나누고, 여기저기 모여 사진을 찍었다. 코트에서는 매섭게 공을 때리고 막아내던 선수들이었지만, 경기장을 벗어나자 다시 웃고 떠들고 사진 찍기를 좋아하는 십대들이었다.사흘간의 경기를 마친 선수들이 갈라에 모였다. 낮에는 네트를 사이에 두고 경쟁했던 아이들이 저녁에는 함께 웃고 이야기하고 사진을 찍었다. 사흘 동안 아이들은 서로 다른 자리와 역할을 오갔다. 그래도 경기는 매번 다시 이어졌다. 누군가 공을 받아 올리고, 다른 누군가가 다음 공을 이어주면서.배구공은 한 사람에게 오래 머물 수 없다.내가 받아 올린 공은 결국 다시 누군가에게 건네야 한다.