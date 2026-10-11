"정치와 권력은 낮은곳으로..."이 대통령의 X 계속된다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 서울 한 회의장에서 열린 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회에서 마무리 발언을 하고 있다. 2026.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"엄혹하고 바쁜 세상이지만 가끔씩은 맑은 하늘도 쳐다보고 주변도 둘러보는 여유도 가지면서, 해학과 유머, 장난도 즐겨 보시기 바랍니다. 엄중, 진지, 권위도 중요한 덕목이지만, 드라마를 다큐 취급하는 과잉 진지도 경계합시다. 큰 숨 들이쉬며 산보하기 좋은 가을입니다."

이재명 대통령이 노무현 대통령에 이어 박원순 시장까지 거론하며 자신의 '광폭 SNS(소셜네트워크서비스) 활동'을 설명하고 나섰다. 그는 SNS야말로 국민들을 이해하고, 직접 소통할 수 있는 주요한 수단이라며 계속 이어가겠다는 의지를 피력하는 한편 '과잉해석'을 삼가달라고 했다.이 대통령은 11일 X(엑스·옛 트위터) 계정에 "고 박원순 시장이 생각난다. 제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워주신 분"이라고 했다. 그러면서도 "박원순 시장이 폭언과 욕설로 도배된 SNS 댓글로 힘들어해서 차단과 신고를 권유한 적 있다"며 "오물을 끼얹으며 공론의 장을 어지럽히는 계정은 차단해야 건전한 공론의 장이 유지된다. 남의 집 마당에 들어와 폭언·욕설하는 무뢰배는 문밖으로 내치는 것이 당연하다"고 강조했다.이 대통령은 "당연히 반대의견을 내거나 비판을 한다고 차단하지는 않는다"며 "우아하게든 좌아하게든 품격과 예의를 갖춘 의견은 언제든 환영한다"고 밝혔다. 최근 자신이 '우아하게'의 '우'를 '좌(左)'로 바꾼 표현을 쓴 일을 두고 '지지층만 챙기는 것'이라던 지적을 염두에 둔 듯 얘기였다. 그는 아예 "'좌아하게'라는 말은 일베에서 쓰던 말이 아니라 민주개혁진영에서 문재인 대통령 시절부터 쓰던 말이고, 우아하게라는 말을 장난스럽게 비튼 말장난의 하나"라고도 했다.이 대통령은 하루 전에는 노무현 대통령 얘기를 꺼내기도 했다. 그는 SNS 활동을 "힘 없고 덜 가지고 소외되었지만 누구보다 열심히 살아가는 좁은 뒷골목의 부모형제자녀들과 소통하고 그분들의 숨결을 느끼며 국정의 막중한 책임감을 되새기는 순간"이라며 "저에겐 그래서 귀하디 귀하고 또 포기할 수 없는 시간"이라고 표현했다. 또 "댓글로 국민과 소통하다가 품격없다고 비난받고 조롱당하던 노무현 대통령님이 떠오른다"고 했다.이 대통령은 "정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다"며 "지위 높은 유력자들보다는 힘 없고 못 가진 장삼이사들이 더 귀하고, 그들에게 더 많은 관심과 지원이 필요하다"고 주장했다. 이어 "품격없다 권위없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것이다. 대통령은 국민의 제1 공복이기 때문"이라며 앞으로도 SNS를 활용한 국정 홍보와 정치적 메시지 발신을 멈추지 않겠다고 선언했다.청와대는 이 대통령의 SNS가 시대에 걸맞은 소통방식이라고 부연한다. 성기홍 홍보소통수석은 11일 페이스북에 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 매일 아침 생중계 기자회견으로 국정을 설명하고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 직접 만들고, 앤디 버넘 영국 총리 역시 활발한 SNS 활동으로 주목받는 점 등을 거론하며 "현대 정치에서 SNS는 지도자들에게 중간 매개를 거치지 않고 국민들에게 진정성을 드러낼 수 있는 중요한 수단"이라고 짚었다.성 수석은 "멕시코 국빈방문을 마치고 서울로 돌아오는 비행기에서 대통령은 이렇게 말했다. '내가 반성했다. 앞으로 더 국민들과 열심히 소통을 해야겠다. 직접 소통을 더 해야겠다'"고도 밝혔다. 또 "SNS는 국민과 소통하는 여러 통로 중 하나일 뿐"이라며 "대통령이 지향하는 것은 단순한 'SNS 정치'가 아니다. 국민과 대통령 사이의 거리를 좁히는 대화이고, 국정과 국민 사이의 벽을 낮추는 소통이다"라고 강조했다.다만 여전히 우려의 목소리도 존재한다. '원조 친명계'로 불리는 김영진 더불어민주당 의원은 지난 8일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "트럼프 대통령부터 해서 직접 소통을 중심으로 정치를 해나가는 게 큰 조류인 것 같고, 가장 빨리 적응해 나가는 사람이 이재명 대통령"이라면서도 "필요한 시기에는 필요한 소통을 위해서 하는 건 좋고 필요하지만 과도한 부분이 있을 때는 피로감이 있기도 하다"고 말했다.