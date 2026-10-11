트럼프 "우크라, 새 대통령 필요"... '경유딜' 반대한 젤렌스키 맹비난

큰사진보기 ▲미국 도널드 트럼프 대통령. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲9월 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제81차 유엔 총회에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 연설하고 있다. ⓒ UPI 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 러시아산 경유 미국 공급 합의를 비판한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 "우크라이나에 새 대통령이 필요하다"라며 격노했다.트럼프 대통령은 10일(현지시각) 백악관에서 기자들과 만나 "우크라이나는 협상을 잘할 수 있는 새로운 지도자를 뽑아야 한다"라며 "젤렌스키는 이 전쟁을 기회가 여러 번 수 있었지만, 그렇게 하지 않는 걸 선택했다"라고 말했다.이어 "우리는 젤렌스키에게 '러시아에 무슨 짓을 해도 상관없지만, 정유 시설은 전 세계적 문제를 일으키기 때문에 공격하지 말라'고 했다"라며 "그런데 그는 세계에 문제를 일으키고 싶어 하고, 우리 농부와 목장주들에게 문제를 일으키려고 한다"라고 지적했다.우크라이나가 자신의 요청을 거부하고 러시아 정유 시설을 공격했기 때문에 공급이 부족해져 경유 가격이 올랐다고 주장한 것이다.그러면서 "우크라이나는 국토의 30%를 잃었고, 200만 명 넘는 사람이 목숨을 잃었다"라며 "그 전쟁은 결코 시작돼선 안 되는 전쟁이었고, 이제 우크라이나는 새 대통령이 필요하다고 생각한다"라고 강조했다.2019년 5월 취임한 젤렌스키 대통령은 2024년 5월 임기가 종료될 예정이었으나, 2022년 러시아와의 전쟁 발발로 계엄령을 선포하고 선거 없이 계속 재임하고 있다.트럼프 대통령은 전날 러시아가 미국 및 세계 시장에 30만t 이상의 경유를 즉각 공급하는 것을 포함해 총 480만t을 공급하기로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 합의했다고 밝혔다. 이에 따라 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 러시아산 경유 거래를 내년 4월 7일까지 허용키로 했다.11월 중간선거를 앞두고 고유가에 따른 민심 악화로 정치적 부담이 커지자 경유 공급을 늘리기 위해 대러 제재를 완화한 것이다.젤렌스키 대통령은 이 합의가 "푸틴에게 주는 선물"이라며 "러시아가 에너지를 판매하도록 허용하는 것은 끝내야 할 전쟁을 장기화하도록 투자하는 것과 다름없다"라고 트럼프 대통령을 비판했다.유럽은 우크라이나에 대한 지지를 재확인했다. 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 "러시아산 경유에 대한 제재 중단은 러시아에 전쟁을 수행할 돈을 더 벌어준다"라며 "지금은 러시아에 대한 압박을 완화할 때가 아니며, 유럽은 그렇게 하지 않을 것"이라고 밝혔다.그러면서 "월요일(12일) EU 회원국 외무장관들이 전쟁 발발 이후 최대 규모의 대러 제재를 승인할 의향이 있다"라고 덧붙였다.스웨덴 총리 울프 크리스테르손은 "에너지 수익이 러시아의 전쟁 자금의 핵심이기 때문에 이번 합의는 매우 유감"이라며 "EU는 러시아의 군수산업 복합체를 겨냥한 역대 가장 포괄적인 제재 패키지를 채택할 것"이라고 말했다.독일 정부도 "러시아에 대한 제재를 계속 준수할 것이며, 추가 제재를 위해 유럽 동맹국들과 협력하고 있다"라며 "우크라이나에 대한 지지는 변함없다"라고 강조했다.한편, 트럼프 대통령은 올해도 노벨평화상을 받지 못한 것에 대한 불만도 거듭 제기하며 "노르웨이가 오점(stain)을 남겼다"라고 비난했다.그는 올해 수상자인 남아공 국제법 전문가 나비 필라이 전 국제형사재판소(ICC) 재판관에 대해서도 "전혀 들어본 적 없는 사람"이라며 "우리가 아는 건 그녀가 매우 반(反)이스라엘이라는 것뿐"이라고 깎아내렸다.