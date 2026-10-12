잘못 알려져 있는 국채보상운동 유적지

큰사진보기 ▲여성 국채보상은운동은 우리나라 여성운동의 효시(왼쪽: 국채보상운동기념관 게시물, 오른쪽 : 대구정책연구원 홍보물) ⓒ 김명희 관련사진보기

"국채보상운동은 대한제국 말기에 일어난 항일운동사에 길이 빛날 구국 정신의 결정이다. 1907년 1월 29일 , 애국 계몽 단체인 대구 광문사(회장 김광제)에서 서상돈 선생이 건의함으로써 첫 횃불이 올랐다. (중략) 2월 21일 북후정에서 열린 '국채 보상 대구 군민 대회'에는 수많은 시민이 다투어 참가했으며, 남일동에 사는 부인 일곱 사람이 패물을 바침으로써 전국 여성 국채 보상운동의 선구가 되었다.

이 운동은 들불처럼 전국으로 번져 이름없는 걸인으로부터 고종 황제에 이르기까지 자발적으로 참여하는 구국운동으로 승화하였다. 이 비폭력 항일 정신은 뒷날 3·1운동과 물산장려운동 등으로 이어져 우리의 소중한 정신유산이 되었다."

큰사진보기 ▲2011년 10월 국채보상운동기념공원 안에 건립된 국채보상운동기념관 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(왼쪽) 광문사 터 동판 (오른쪽) 북후정 터 동판 ⓒ 김명희 관련사진보기

"이 논문은 대구시민회관 부근에 있었다고 잘못 알려져 온 북후정의 실제 위치를 확인하고 그 경위를 규명했다. (중략) 북후정은 원래 대구읍성의 서쪽 문 밖에 존재했던 관아 건물(公廨)로 읍북루란 명칭을 사용하기도 했다. 사료에 따르면 북후정은 경상감영에서 서쪽으로 2리 또는 3리쯤 되는 곳, 옛 서문시장 입구에 서 있었다."

"<옛 북후정 터> 이곳은 1907년 2월 21일 국채보상운동을 전개하고자 대구군민대회를 개최하고 국채보상운동 취지서를 낭독했던 자리입니다. (중략, 광문사터 동판과 같은 내용) 위치: 옛 북후정 자리 / 위치 : 대구광역시 중구 시장북로 22"

큰사진보기 ▲북후정 터의 <옛 북후정 터> 동판을 살펴보고 있는 필자 ⓒ 김명희 관련사진보기

기부터 여성들은 각종 단체를 조직하여 적극적으로 참여하였다. (중략) 이는 당시 여성들의 사회적 지위로 볼 때 획기적인 사건이었으며, 우리나라 여성운동의 효시가 되었다. 여성의 참여는 여권 신장의 계기를 마련하였으며, 일제시대 활발히 전개된 여성 독립운동의 기초가 되었다."

1907년 1월 29일 국채보상운동을 펼치자는 첫 결의가 대구에서 이루어졌다. 일반대중 대상의 국채보상 의연금 모금은 그로부터 20여 일 뒤인 2월 21일 대구 군민대회에서 처음 시작되었다. 대구 시내 중심부의 국채보상운동기념공원에 국채보상운동을 요약해서 설명해주는 안내판이 세워져 있다.안내문 '국채 보상 운동'은 광문사, 북후정, 남일동이 국채보상운동 주요 유적지라는 사실을 말해준다. 시간 순서대로 나열하면 광문사, 북후정, 남일동이 그들이다. 1907년 1월 29일 광문사에서 국채보상운동을 펼치자는 결의가 있었고, 2월 21일 북후정에서 국채보상 첫 대구 군민대회가 열렸고, 2월 23일 남일동에서 '7부인회(일병 남일동패물폐지부인회)'가 결성되었다.국채보상운동기념공원에는 국채보상운동기념관과 국채보상운동기념도서관이 있다. 서상돈 흉상, 김광제 흉상, '국채보상운동 여성 기념비'도 있다. 즉 국채보상운동기념공원에 가면 국채보상운동에 대해 일목요연하게 학습할 수 있다. 다만 유적지 답사는 아니다.국채보상운동기념관을 둘러본 뒤 광문사 터 쪽으로 출발한다. 광문사는 대체로 수창초등학교 후문 부근(대구 중구 북성로 19-1 대성사 경내)에 위치했다고 알려져 있다. 한국학중앙연구원 향토문화전자대전도 "대성사는 1922년에 국채보상운동의 중심지였던 광문사 터에 일제강점기에 창건된 역사적 의미가 깊은 사찰"로 소개한다.지하철 중앙로역 1번 출구를 지나 70미터쯤 가면 발 아래에 놀라운 동판 하나가 밟힌다. 제목이 '옛 광문사 터'이다. 본문으로 "1907년 1월 29일 국채보상운동을 처음으로 발의했던 광문사가 있던 자리입니다. (중략) 위치: 옛 광문사(경상감영 부지 내 취고수청 자리) 현재: 대구광역시 국채보상로 565, 567"가 새겨져 있다.동판은 광문사 터를 수창초등학교 뒤쪽 대성사 경내가 아니라 지하철 중앙로역 1번 출구 바로앞 일원으로 소개하고 있다. 이진현 논문 <1907년 2월 대구광문사의 위치에 관한 연구>를 확인해 보니 "광문사는 1907년 3월까지 취고수청을 빌려 사용했다. 이는 경상북도관찰부 내 취고수청이 국채보상운동을 발의한 장소라는 것을 의미한다"라고 기술되어 있다.논문 발표 연도가 2014년으로 벌써 12년 전이다(경북연구원, <대구경북연구>, 제13권 제1호). 그런데 아직도 대구 시민들은 수창초등학교 뒤 대성사 경내를 광문사 터로 알고 있다. 현지에 '광문사 터' 빗돌과 여러 안내판이 설치되어 있기 때문이다.몇 달 지나 2027년 2월 21일이면 국채보상운동 120주년 기념일을 맞는다. 늦어도 그 이전에 현창시설들을 동판 일원으로 옮겨 역사를 바로세워야겠다. 동아쇼핑센터 앞 최제우 순도비와 조선은행 대구지점 터 장진홍 의사 흉상을 선례로 삼으면 될 것이다.1907년 1월 29일을 증언하는 유적 광문사 터에 이어서 답사할 곳은 같은 해 2월 21일 있었던 일을 말해주는 유적 북후정 터이다. 현재 대구시민회관 앞에는 1907년 2월 21일 대구 군민 대회를 기념하는 국채보상운동 조형물이 세워져 있다(1997년). 독립기념관 누리집 '국내 사적지'에도 "대구광역시 중구 태평로2가 1-1 대구시민회관은 1907년 2월 21일과 24일 두 차례에 걸쳐 국채보상운동 군민대회가 열린 곳"으로 소개되어 있다.대구시민회관 앞 인도에는 국가보훈부가 유네스코 등재 이후에 설치한 '국채보상운동 기념비' 안내판도 있다. 하지만 광문사 터가 수창초등학교 뒤 대성사 경내가 아니라는 사실을 확인한 탓에, 북후정도 대구시민회관 일대가 아닐 듯하다는 의구심이 일어난다. 임경희의 역시 2014년 발표 논문 <북후정의 위치에 관한 고찰>(경북연구원, <대구경북연구>, 제13권 제2호)을 찾아 확인해 본다.임경희의 논문은 북후정 또한 대구 시민들이 알고 있는 것과 실제 위치가 다르다는 사실을 말해준다. 국채보상운동기념사업회 이사장 엄창옥 교수 등의 2019년 발간 공저서 『국채보상운동 사람·기억·공간』(경북대 출판부)에도 북후정 터는 '(대구시민회관 자리가 아니라) 현재의 서성로13길과 국채보상로99길의 교차로 도로상'으로 나온다.현장을 방문하니 그곳에도 동판이 설치되어 있었다. 광문사 터의 것과 크기, 모양, 빛깔 등 형태는 동일하고 본문 내용만 다른 것으로 볼 때 설치 시기가 같지 않나 여겨졌다. 새겨져 있는 글자들을 읽어보았다.광문사 현창시설이 현재 수창초 뒤에서 중앙로역 1번출구 앞으로 옮겨져야 하듯, 북후정 현창시설도 대구시민회관 앞에서 시장북로 22 일원으로 이전되어야 한다. 전혀 사실과 부합되지 않는 곳에 독립운동사 주요 사건의 기념물을 세워두는 일이 계속되어서는 안 된다.광문사와 북후정에 이어 시간 순으로 볼 때 세 번째 답사지는 남일동패물폐지부인회 활동 장소인 진골목 일대이다. 이곳에는 기념 표지석도 세워져 있고, 단체 창립과 의연금 모금을 외치는 벽화도 그려져 있어 아주 모범적 현창 상태가 확인된다.1907년 2월 23일 대구 남일동패물폐지부인회의 결성과 활동은 당시 전국 여성 국채보상운동의 시초였다. 뿐만 아니라 우리나라 여성운동 전체의 효시였다. 대구정책연구원의 '대구문화 오디세이'는 "국채보상운동은 (우리나라) 여성운동의 효시"로 정의하고 있다. 국채보상운동기념관 게시물 '한국 최초의 근대적 여성운동'을 더 읽어본다."(여성 국채보상운동은) 우리 역사상 처음으로 여성들이 주체로 활동한 최초의 여성운동으로, 초남일동패물폐지부인회 등 여성들의 국채보상운동은 우리나라 근대 여성운동의 효시였다. 그렇게 볼 때, 2027년 2월 국채보상운동 120주년을 맞아 펼쳐지는 여러 행사에는 우리나라 여성운동의 통사를 짚는 기획도 다뤄져야 한다. 패물 처분과 의연금 모집 활동만 보여주어서는 여성국채보상운동의 의의를 도리어 단순화하고 격하하는 결과를 낳을 수도 있다. 여성국채보상운동 그리고 국채보상운동 전반이 잘 조명되어 첩첩산중의 국가 미래를 밝히는 한 계기가 되기를 기대한다.