헤어지기 전에 만남이 있었다

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"부장님. 그동안 고마웠습니다. 건강하세요."

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"사람이 온다는 건

실은 어마어마한 일이다

그는

그의 과거와

현재와

그리고

그의 미래와 함께 오기 때문이다

한 사람의 일생이 오기 때문이다"

우리 부서에 있다가 이제 떠나야 하는 인턴이 내게 한 말이다.그 한마디 말에 헤어져야 하는 순간이 다가왔음을 알고 일어섰다. 많은 생각이 복잡하게 꼬인 실처럼 얽힌다. 불과 얼마 전에 면접을 하고 사무실에 온 것 같은데 벌써 4개월이 지났다. 시간이 참 빠르다.면접을 할 때였다. 인턴 1명을 채용하는데 5명이 지원하였다. 마지막으로 면접장에 들어온 사람이 지금 이 인턴이다. 이력서와 자기소개서를 보니 다른 회사에서 근무한 경력이 있다. 성실함과 열심히 살아온 흔적을 한 눈에 보아도 알 수 있었다. 우리 회사에 대한 이해도가 높았고 차분하면서도 또박또박 질문에 맞는 대답을 하였다. 무엇보다 회사에 들어오고자 하는 열정이 있었다. 그 정도 능력과 경력이면 우리 회사와 맞을 것 같아 좋은 점수를 주었고 다른 면접관들도 나와 같은 판단을 하였는지 합격을 하였다.인턴이라고 하지만 정식 직원으로 채용하기 위한 것이 아니다. 직장 체험을 목적으로 한 '체험형 인턴'이었다. 그렇지만 나중에 입사할 때 경력으로 쓸 수 있고 면접에서도 유리하게 작용할 수 있는 소위 '스펙'으로 역할을 할 수 있는 자리이다.2주 뒤, 사무실로 출근하니 인턴이 먼저 와 있었다. 밝게 웃는 얼굴의 눈빛에서 낯섦 그리고 어색함이 묻어있다. 직원들에게 인사를 하자 모두 따뜻한 박수로 맞이하였다. 점심식사를 함께 하면서 많은 이야기를 나누었다. 아이가 있다고 한다. 이제 갓 16개월이라고 한다. 아직 앳된 인턴과 아기의 모습이 겹치면서 안타까움이 밀려온다. 출근하면서 아이를 떼어 놓을 때 힘들지 않았을까. 출근하기까지 별별 생각이 들었을 것이다. 차마 떨어지지 않는 발을 떼면서 오늘 마주하게 될 회사와 사람들에 대한 걱정을 하였을 것이다.종이 한 장에 따라 이리저리 떠도는 것이 직장인이다. 입사 합격과 근무 부서, 승진, 퇴직 등이 적힌 종이 한 장에 운명이 결정되는 것이 직장인의 일생이다. 내 이름이 적힌 종이에 따라 직장도 정해지고 거기에서의 내 위치가 달라진다. 그러고 보며 직장인의 무게는 5그램이다. A4 종이 한 장의 무게이다. 그 무게에 직장인의 기쁨과 슬픔이 담겨 있다. 하긴 직장만 그런 것이 아니다. 사람의 인생이 그렇다. 한 생명이 태어나도 출생신고서라는 종이 한 장에서부터 시작하는 것이 사람의 일생이다.비록 종이 한 장의 가벼운 무게에 의해 움직이는 우리들이지만 정현종 시인의 '방문객'이라는 시를 읽으면 다른 감동이 있다.방문하는 사람이 그저 오는 것이 아니라 그의 모든 것이 함께 온다는 말이다. 사람을 맞이하는 시인의 진실된 마음에 고개를 끄덕이게 된다. 하물며 인턴은 잠시 들렀다 가는 사람이 아니라 우리와 한 공간에서 시간을 같이 할 사람이다. 짧지만 한동안 같이 밥을 먹고 부대끼며 얼굴을 보아야 하는 사람이다.사람이 온다는 것, 그것은 단순히 일을 할 수 있는 누군가 아무나 오는 것이 아니다. 한 사람의 일생이 오는 어마어마한 일이라고 하였다. 일에 초점을 맞추면 그것은 물건이나 기계를 들여오는 것에 불과한 것이 된다. 그러나 사람이다. 나와 똑같은 사람이 오는 것이며 지금의 모습만이 아니라 과거와 현재 그리고 미래의 모든 것을 담고 있는 인격체로서 함께 할 사람이 온다는 것이다. 누군가와의 만남은 하나의 세상이 다른 또 하나의 세상을 마주함이며 일생과 일생의 접촉이다.정식 직원이 아니라서 보조 역할의 업무만 주었지만 성실하고 열심히 일해주었다. 모르면 옆 직원에게 묻고 법령과 업무 매뉴얼을 찾아가며 해결을 하였다. 불과 며칠 사이에 여기에 적응하여 마치 오래 같이 근무한 직원처럼 이곳에 스며들었다.바쁜 시간 중에도 입사하기 위한 공부도 게을리하지 않았다. 틈틈이 책을 보며 공부하는 모습이 여간 대견하지 않다. 생소한 업무가 힘들지 않을까, 정식 직원이 아니라는 실망감이 크지 않을까, 자신보다 어린 직원들과 비교하며 상처를 받지 않을까 조심스러웠지만 그것은 그냥 지나친 걱정에 불과하였다.우리 사회에서, 꼭 한국만 그런 것은 아니지만, 여자라는 이름을 가진 사람은 사회생활에서 불리한 위치에 서게 되는 시스템이 작동한다. 남자라는 사람은 잘 알 수 없고 인식할 수도 없이 당연하다고 받아 들여진다. 문제라는 생각을 가져보는 것조차 쉽게 하기 어렵다. 특히 '부모'라는 단어에서 '모'라는 위치는 사회생활의 단절을 '부'보다 더 쉽게 강요 당한다. 같은 부모의 역할을 하는 부이며 모이지만 유독 모에게만 희생을 요구한다."인턴이 끝나면 무엇을 할 건가요?" 아직 특별한 일정이나 계획은 없다고 한다. 그렇지만 회사에서 직원 채용 공고가 나면 지원할 것이라고 한다. 그 목적을 위하여 인턴을 지원하고 근무하였으니 당연하겠지만 그래도 그 용기에 응원의 박수를 보낸다. 어디로 가든, 무엇을 하든, 여기서 4개월 동안 보여준 모습이라면 분명 좋은 결과가 있으리라 믿는다.나는 퇴직을 얼마 남겨 놓지 않고 있다. 1년하고 2개월 조금 더 남았다. 31년 전에 이 회사로 입사 하였을 때 내 자리는 누군가 물려준 자리였다. 그 자리를 오랜 기간 차지하고 있다가 이제 다른 사람에게 넘겨주어야 한다.이 회사에 처음 근무하면서 들은 말이 있다. "회사에 근무하면서 한 번만 볼 사람은 없다." 회사에 여러 지사가 있어 4, 5년 마다 근무지를 이동하며 떠나지만 또 어디선가 만나게 되고 근무하게 된다는 것이다.그랬었다. 전별의 인사를 하고 다른 사람과 어울려 근무하다가도 또 어느 때가 되면 다시 만나고 같이 일을 하였다. 그 말이 맞는 말이었다.그러나 이제는 아니다. 그 말도 이 회사를 떠나야 할 시간이 얼마 남지 않은 사람에게는 맞지 않는 말이라는 것을 알게 된다. 지금 이 자리에서 헤어지면 아마 다시 볼 기회는 없어지게 될 것이다. 그래서 하루하루가 소중하고 중요하다. 내 곁에 있는 사람들은 모두 소중한 분들이다.나도 31년 전에 방문객으로 여기에 왔다. 이제 떠나가야 할 시간이다. 나의 자리에 사람이 올 것이다. 일생을 안고 다가오며 멀어진다. 이 자리는 잠시 차지하였다가 비켜주어야 하고 또 어떤 사람이 차지하고 물러나야 한다.처음 왔을 때의 모습 그대로 나가는 인턴과 함께 1층까지 내려가며 잘 가라는 인사를 하였다. 아마 이제 볼 수 있는 날이 없으리라. 사무실로 들어와서 내 자리로 걸어갔다. 인턴이 떠나간 자리에 잔상만이 남아 차지하고 있다. 짧은 기간 동안의 인연이 내내 머리에 감돈다.