금빛이라 불린 실뱀장어, 그걸 기다리는 어민들의 밤

큰사진보기 ▲뱀장어 조업 사진금강 하구에 펼쳐진 뱀장어 조업 선단 ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조업 사진동백대교와 금강갑문교 사이 조업 현장 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲조업 현장자연과 인공의 경계 ⓒ 유경선 관련사진보기

금강 하구에 밤이 내려앉으면 낮에는 보이지 않던 불빛들이 하나둘 수면 위에 떠오른다. 동백대교와 금강갑문교 사이, 어둠에 잠긴 강물 위에 어선 수십 척이 줄지어 정박해 있다. 멀리서 보면 고요하다.바람이 세지 않은 날이면 배들은 잔잔한 수면 위에서 잠든 듯 흔들린다. 하지만 가까이 다가가면 풍경은 전혀 다르게 다가온다. 어선마다 불빛이 켜지고, 그물을 살피는 사람들의 움직임이 분주하다. 이들이 기다리는 것은 봄철 금강을 거슬러 올라오는 실뱀장어다.투명하고 가느다란 몸을 가진 실뱀장어는 한때 '움직이는 금가루'라고 불릴 만큼 높은 몸값을 자랑했다. 그러나 그 작은 생명체를 기다리는 어민들의 삶까지 금빛인 것은 아니다. 오히려 그 반대다. 차가운 밤바람과 싸우고, 물때를 살피고, 밤새도록 그물을 확인해야 한다.잡히는 양은 자연에 맡겨져 있다. 어떤 날은 제법 수확이 있지만, 어떤 날은 밤새 배를 띄워 놓고도 기대했던 만큼의 실뱀장어를 만나지 못한다. 그래도 다시 그물을 내린다. 생계를 이어가기 위해서다.실뱀장어 조업은 밤에 이루어진다. 어민들은 조류의 흐름과 물때를 살피면서 조업 시기를 잡는다. 촘촘한 그물은 조류를 따라 이동하는 실뱀장어를 받아내는 역할을 한다. 배를 일정한 위치에 잡아놓고 그물을 펼친 뒤 흐르는 물을 이용해 고기를 기다린다.기다림은 생각보다 길다. 그물 안으로 무엇인가 들어왔는지 확인하기 위해 어민들은 수시로 그물을 들어 올린다. 어두운 수면 위로 손전등이나 작업등이 움직인다. 잠깐의 확인이 끝나면 다시 그물은 물속으로 내려간다. 그렇게 밤이 깊어진다.육지에서는 사람들이 잠자리에 들 시간이다. 하지만 이곳에서는 이제부터가 일의 시간이다. 바람이 불면 배가 흔들리고, 물살이 거세지면 그물을 다루기도 쉽지 않다. 여러 척의 배가 한정된 수역에서 조업하는 만큼 서로의 위치를 확인하는 것도 중요하다. 야간이라는 조건까지 겹치면 긴장은 더욱 커진다. 실뱀장어 한 마리를 얻기 위한 기다림은 단순한 낚시가 아니다. 어민들에게는 그날의 생계를 결정하는 노동이다.뱀장어의 생애는 인간의 상식으로는 쉽게 이해하기 어려울 만큼 신비롭다. 극동산 뱀장어는 태평양의 깊은 바다에서 산란하는 것으로 알려져 있다. 부화한 유생은 해류를 따라 이동하고 성장하면서 우리나라를 비롯한 동아시아 연안으로 돌아온다.이후 실뱀장어로 변태해 강을 거슬러 올라가 성장한다. 국립수산과학원 자료에 따르면 우리나라 연안에는 주로 2~5월 실뱀장어가 나타나는 것으로 알려져 있다. 그러니까 금강 하구에서 만나는 손가락보다도 가느다란 생명은 어느 날 갑자기 이곳에 나타난 것이 아니다. 먼바다에서 시작된 긴 여정 끝에 금강 하구까지 도착한 것이다. 그 작은 몸에는 바다와 강을 오가는 긴 생명의 역사가 들어 있다.뱀장어는 양식이 까다로운 어종이다. 우리나라 연구진은 2016년 세계에서 두 번째로 수정란에서 시작해 다시 수정란을 얻는 '완전 양식' 기술 개발에 성공했다. 하지만 산업 현장의 양식은 여전히 자연에서 확보한 실뱀장어에 크게 의존해 왔다.자연산 종묘의 확보가 어려워지면 양식업계의 비용과 공급에도 영향을 줄 수밖에 없는 구조다. 결국 금강 하구에서 실뱀장어를 기다리는 어민들의 조업은 한 지역의 어업을 넘어 우리나라 뱀장어 양식산업의 첫 단계와도 연결돼 있다.실뱀장어 어업을 둘러싼 현실은 간단하지 않다. 어민들에게 실뱀장어는 소득을 얻을 수 있는 중요한 자원이지만, 한편으로는 자연환경의 변화에 민감하게 반응하는 생명 자원이다. 어획량은 해마다 크게 달라질 수 있고, 가격 역시 공급량에 따라 출렁인다. 자연에서 얻는 종묘에 의존하는 산업인 만큼 자원량의 변화는 곧 어민들의 소득과 연결된다.기후변화와 해양환경의 변화, 하구 생태계의 변화 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는 만큼 특정 요인 하나만을 원인으로 단정하기도 어렵다. 다만 분명한 것은 자연이 내어주는 실뱀장어의 양을 인간이 마음대로 조절할 수 없다는 사실이다.많이 잡히면 소득에 도움이 되지만, 자원을 지속적으로 이용하기 위해서는 생태계의 건강성도 함께 살펴야 한다. 어민들에게도 이 문제는 남의 일이 아니다. 오늘 많이 잡는 것이 내일의 조업을 보장해 주지는 않기 때문이다.금강 하구에서 또 하나 눈여겨봐야 할 것은 조업 공간이다. 동백대교와 금강갑문교 사이 수역에는 여러 척의 어선이 모여 조업한다. 밤에는 주변이 어두워 선박의 위치를 확인하기가 쉽지 않고, 그물과 어선이 가까이 있는 상황에서는 작은 실수도 사고로 이어질 수 있다. 어민들에게 안전은 거창한 구호가 아니다. 그날 밤 무사히 집으로 돌아가는 일이다. 배를 타고 나간 가족이 새벽에 아무 일 없이 돌아오기를 기다리는 가족의 마음 역시 조업의 일부다.실뱀장어 몇 마리를 건지기 위해 밤바다에 나가는 어민들에게 필요한 것은 단순히 더 많은 어획량만이 아니다. 안전하게 조업할 수 있는 공간, 예측 가능한 조업 환경, 어업인의 생계를 고려한 합리적인 관리가 함께 필요하다.불법·무허가 조업이나 어구 규정 위반 등이 발생한다면 단속과 관리 역시 필요하다. 그러나 그 과정에서 합법적으로 생계를 이어가는 어민들의 목소리와 현실도 함께 살펴야 한다. 자원 보호와 어민 생계가 서로 대립하는 문제로만 다뤄져서는 안 되는 이유다.새벽이 가까워질수록 금강 하구의 불빛은 하나둘 사라진다. 어민들은 마지막으로 그물을 확인하고 배를 정리한다. 하루의 결과가 만족스러울 수도 있고, 허탈할 수도 있다. 하지만 내일이 되면 또 물때를 살핀다. 그리고 다시 배에 오른다. 수면 위에서 보면 작은 불빛 하나일 뿐이다.그러나 그 불빛 뒤에는 한 사람의 노동이 있고, 한 가족의 생계가 있고, 오랜 세월 금강 하구에서 살아온 어촌의 시간이 있다. 우리가 식당에서 만나는 장어 한 마리의 시작에는 이런 밤이 있다. 먼 태평양에서 태어난 작은 생명이 강을 찾아오는 길이 있고, 그 생명을 기다리며 밤바다에 배를 띄우는 사람들이 있다.그래서 금강 하구의 어선 불빛을 단순한 야경으로만 바라볼 수 없다. 그 불빛은 자연과 사람이 맞닿는 경계에서 살아가는 사람들의 삶의 신호다.실뱀장어가 귀해질수록 어민들의 삶도 더 불안해질 수밖에 없다. 반대로 어민들의 생계를 외면한 채 자원 보호만을 이야기할 수도 없다. 필요한 것은 둘 중 하나를 포기하는 일이 아니라 자연 자원을 지키면서도 그 자원에 기대어 살아가는 사람들의 삶을 지속 가능하게 만드는 방법을 찾는 일이다.금강 하구의 어민들이 바라는 것도 어쩌면 거창한 것이 아닐 것이다. 오늘 밤 무사히 조업하고, 정당한 대가를 얻어 집으로 돌아가는 것. 그리고 내년 봄에도 금강 하구에 다시 실뱀장어가 찾아오는 것.밤이 지나고 동이 틀 무렵, 금강 위에 떠 있던 마지막 어선의 불빛이 꺼진다. 강물은 아무 일도 없었다는 듯 흘러간다. 그러나 그 고요한 물길 위에서 누군가는 밤새 삶의 그물을 건져 올리고 있었다. 금강 하구에 띄운 것은 단순한 그물이 아니었다. 가족의 내일을 건 삶의 그물이었다.