예산 2억 3천만 원으로 알뜰한 축제... 주민들 덕분에 가능했다

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제에서 연산백중놀이보존회 회원이 어린이에게 장구 치는 법을 알려주고 있다. 고사리손으로 장구채를 잡고 장단을 익히는 어린이의 모습이 정겹다. 뒤편에 마련된 백중놀이 모자와 용기 만들기 체험장에도 관람객들의 발길이 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제 대추판매장에서 관광객과 상인들이 활짝 웃고 있다. 탐스럽게 익은 대추를 고르는 손님과 이를 건네는 상인의 얼굴에 웃음꽃이 피었다. 대추를 사고파는 즐거움에 가을 인심까지 오가는 정겨운 풍경이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲나이는 숫자에 불과했다. 충남 논산시 연산면 주민들이 연산대추문화축제 무대에서 경쾌한 음악에 맞춰 라인댄스를 선보이고 있다. 젊은이 못지않은 열정과 흥겨운 몸짓에 관람객들의 박수가 쏟아졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제 무대에 오른 지역 주민들이 관광객들에게 반가운 인사를 건네고 있다. 이들은 환한 웃음과 정겨운 말로 방문객들을 환영하며 축제의 흥을 더했다. 왼쪽부터 최완중 연산면장, 우정숙 새마을부녀회장, 김종선 주민자치회장, 유흥식 축제추진위원장. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“저처럼 대추머리라고 생각하는 분, 나와 보세요.” 충남 논산시 연산대추문화축제에서 유흥식 축제추진위원장의 재치 있는 말에 관람객들이 웃음을 터뜨렸다. 유 위원장이 경기도 가평에서 온 관광객에게 대추를 선물하고 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제장 입구에 행사총괄관리자와 안전총괄관리자의 이름과 휴대전화 번호가 적힌 현수막이 걸려 있다. 관람객들이 불편 사항이나 안전 문제를 발견하면 담당자에게 직접 연락할 수 있도록 했다. 작은 축제지만 관람객의 편의와 안전을 세심하게 챙기려는 노력이 엿보인다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제 먹거리 코너를 찾은 백성현 논산시장이 어린이 관람객과 손을 마주치며 하이파이브를 하고 있다. 어린이와 눈높이를 맞춘 백 시장의 다정한 인사가 축제장에 웃음을 더했다. (사진 논산시 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제 대추판매장에서 관광객들이 시식용 대추를 맛보며 판매장을 둘러보고 있다. 아삭하고 달콤한 가을 대추를 맛보는 재미에 관광객들의 발길이 이어지면서 판매장 곳곳에 활기가 넘쳤다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산대추문화축제 무대에서 지역 주민과 시민들이 오카리나와 텅드럼의 아름다운 선율을 들려주고 있다. 맑고 청아한 오카리나 소리와 은은한 텅드럼의 울림이 어우러진 수준 높은 공연에 관람객들의 박수갈채가 쏟아졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연산면 주민들이 대추 하나로 똘똘 뭉쳤다. 인구 6000여 명의 작은 면에서 열리는 연산대추문화축제 이야기다. 주민들은 축제를 준비하고 직접 무대에 올라 공연을 펼친다. 행사장 곳곳에서 자원봉사와 관람객을 맞는 것도 주민들의 몫이다. 넉넉지 않은 예산이지만 주민들의 손길이 더해지면서 축제장은 연일 활기를 띠고 있다.지난 9일 개막한 연산대추문화축제는 11일까지 사흘간 열린다. 축제 예산은 2억3000만 원이다. 대규모 공연이나 화려한 볼거리보다 지역 특산물인 대추를 알리고 주민과 관광객이 함께 즐기는 데 무게를 뒀다.축제장에서 가장 붐비는 곳은 대추 판매장이다. 올가을 수확한 생대추부터 말린 대추까지 판매대마다 탐스럽게 쌓여 있다. 전국 각지에서 찾아온 관광객들은 대추를 맛보고 가격을 물으며 마음에 드는 상품을 고른다. 상인들은 손님들에게 대추를 권하고 상품을 포장하느라 분주하다. 대추를 사려는 발길이 이어지면서 판매장에는 활기가 넘친다.이번 축제에서 눈길을 끄는 것은 주민들의 참여다. 축제의 주인공이자 운영을 뒷받침하는 사람들이 바로 논산시 연산면 주민들이다.평소 주민자치 프로그램에서 노래와 라인댄스 등을 배운 주민들은 축제 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보이고 있다. 전문 공연단의 화려한 무대는 아니지만 이웃들이 직접 준비한 공연에 관람객들의 박수와 응원이 이어진다. 주민들에게는 배움의 성과를 나누는 자리이자 관광객들에게는 시골 축제 특유의 정겨움을 느끼게 하는 시간이다.축제를 이끄는 사람들도 대부분 지역 사정을 누구보다 잘 아는 주민들이다. 유흥식 연산대추문화축제 추진위원장(이장단장)을 중심으로 최완중 연산면장, 김종선 주민자치회장, 안종명·우정숙 새마을부녀회장 등이 힘을 보태고 있다. 축제를 성공적으로 치르겠다는 마음으로 주민과 지역 단체들이 함께 나선 것이다.유흥식 추진위원장은 "주민들이 직접 나서서 열심히 축제를 준비하고 있다"며 "연산을 찾아주신 분들이 몸에 좋은 대추도 많이 드시고 건강하시길 바란다"고 말했다.축제의 전체적인 운영은 논산문화관광재단이 맡고 있다. 하지만 주민들의 적극적인 참여가 없었다면 지금과 같은 축제 분위기를 만들기 어려웠을 것이라는 게 재단 측의 설명이다.박상구 논산문화관광재단 사무국장은 주민들의 도움을 '천군만마'에 비유했다. 축제를 준비하고 운영하는 과정에서 지역 주민과 단체들의 협조가 그만큼 큰 힘이 되고 있다는 얘기다.행사 운영에서도 작은 변화가 눈에 띈다. 축제장 입구에는 행사관리자와 안전관리자의 이름을 공개하는 실명제를 도입했다. 관람객이 불편을 겪거나 민원이 발생하면 담당자를 쉽게 확인하고 현장에서 신속하게 대응할 수 있도록 한 것이다. 축제 규모는 크지 않지만 운영과 안전관리에는 소홀함이 없도록 하겠다는 취지다.백성현 논산시장도 연일 축제장을 찾아 행사 관계자들을 격려하고 관광객들을 맞고 있다. 대추 판매장을 비롯한 행사장 곳곳을 둘러보며 지역 특산물과 논산의 관광자원을 알리는 데 힘을 보태고 있다.축제장 주변에도 가을 정취가 가득하다. 인근 유네스코 세계유산 돈암서원에는 코스모스가 활짝 피어 관광객들의 발길을 붙잡고 있다. 대추축제를 즐긴 뒤 돈암서원을 둘러보는 가을 나들이도 가능하다. 연산을 찾은 관광객들에게 먹거리와 볼거리를 함께 제공하는 셈이다.연산대추문화축제는 규모나 예산으로 승부하는 축제가 아니다. 주민들이 직접 준비하고 무대에 서며 손님을 맞는 축제다. 6000여 명이 사는 작은 면에서 2억3000만원으로 꾸린 가을 잔치가 주목받는 이유도 여기에 있다.축제의 규모보다 주민들의 참여가 더 큰 힘을 발휘하고 있다. 논산 연산대추문화축제는 지역 주민들이 함께 만들어가는 축제가 어떤 모습인지를 보여주고 있다.