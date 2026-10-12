"오늘만 같았으면"... '오징어 풍년'에 웃음꽃 핀 주문진 어시장

"오늘만 같았으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲관광객들로 북적이는 주문진어시장 ⓒ 진재중 관련사진보기

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"추석 대목 때보다 사람들이 더 많이 찾아온 것 같아요. 손님들이 이렇게 많으니 장사하는 사람들 기분도 좋지요. 정말 오늘만 같았으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲수족관을 가득 메운 오징어 ⓒ 진재중 관련사진보기

"오징어가 많이 잡혔다고 해서 가족들과 오징어회를 먹으러 왔어요. 오랜만에 저렴한 가격으로 오징어회를 맛보는 것 같아 기분이 좋습니다."

"여러 종류의 해산물을 비교적 저렴하게 맛볼 수 있어서 좋았습니다."

큰사진보기 ▲어시장 한켠에 마련된 즉석 음식 마당 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲각종 해산물이 가득차 있는 어시장 ⓒ 진재중 관련사진보기

"오늘만 같았으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲각종 해산물 ⓒ 진재중 관련사진보기

한글날 연휴 둘째 날인 지난 10일, 강원 강릉시 주문진 어시장에서 만난 한 상인의 얼굴에는 웃음꽃이 피었다. 모처럼 오징어가 많이 잡혔다는 소식에 관광객들의 발길이 이어지면서 시장 전체가 활기를 되찾았기 때문이다.시장 골목마다 싱싱한 오징어와 각종 해산물을 구경하는 사람들로 북적였다. 수조 안에서 헤엄치는 오징어를 살펴보는 관광객, 해산물 가격을 묻는 손님, 손질한 횟감을 건네는 상인들의 손길이 분주했다. 상인들의 목소리에도 모처럼 힘이 실렸다. 손님을 부르는 소리와 관광객들의 웃음소리가 뒤섞이면서 어시장은 오랜만에 활기찬 주말 풍경을 연출했다.이날 시장에서 가장 반가운 소식은 오징어였다. 최근 오징어가 많이 잡혔다는 소식이 알려지면서 싱싱한 오징어회를 맛보려는 관광객들이 주문진으로 몰려들었다. 오징어를 비롯한 각종 해산물을 판매하는 상인들은 밀려드는 손님을 맞이하느라 바쁜 시간을 보냈다. 해산물을 파는 이춘옥 상인은 환한 표정으로 말했다.상인의 말에는 모처럼 활기를 되찾은 시장에 대한 반가움이 묻어났다. 평소 손님을 기다리는 시간이 길었던 상인들에게 이날의 북적임은 단순히 장사가 잘 되는 하루 이상의 의미로 다가왔다. 시장을 찾는 사람들이 많아지고 해산물이 팔려 나가는 모습을 지켜보는 것만으로도 즐거운 하루였다.관광객들의 표정도 밝았다. 서울에서 가족들과 함께 주문진을 찾았다는 김춘길씨는 오징어가 많이 잡혔다는 소식을 듣고 일부러 어시장을 방문했다고 말했다.그는 모처럼 활기를 띤 시장 풍경도 반가웠다고 했다.중국에서 여행 왔다는 한 관광객 역시 주문진 어시장의 다양한 해산물에 만족감을 나타냈다.외국인 관광객에게 주문진 어시장은 단순히 해산물을 먹는 장소만은 아니었다. 다양한 수산물이 진열된 좌판과 상인들의 활기찬 모습은 한국의 전통 어시장 문화를 직접 경험하는 기회이기도 했다. 시장을 찾은 관광객들은 사람들이 북적이는 풍경을 보는 것만으로도 기분이 좋아진다고 입을 모았다.주문진은 오랫동안 동해안 오징어 어업의 중심지 가운데 하나로 알려져 왔다. 그러나 최근 몇 년간의 동해안 오징어 어획량 감소는 어민과 상인들에게 적지 않은 어려움을 안겨주었다. 오징어가 귀해지면서 가격 부담이 커졌고 오징어회를 찾는 관광객들도 예전처럼 쉽게 지갑을 열기 어려웠다. 그런 점에서 이날 주문진 어시장의 풍경은 더욱 반가웠다.물론 하루의 활기만으로 오징어 어업이 회복됐다고 말하기는 어렵다. 오징어 어획량은 해마다 달라질 수 있고, 해양환경 변화에 따른 수산자원 감소 문제도 여전히 남아 있다. 하지만 이날만큼은 그런 걱정을 잠시 내려놓은 듯했다.시장이 살아 있다는 것은 단순히 물건이 많이 팔린다는 뜻만은 아니다. 사람들이 찾아오고, 상인과 손님이 흥정을 나누고, 갓 잡아 올린 해산물이 식탁에 오르는 일상의 풍경이 이어진다는 의미다. 한동안 오징어가 귀해지면서 아쉬움이 컸던 주문진 어시장에 모처럼 웃음이 넘쳐났다.이날 주문진 어시장에서는 파는 사람도, 사는 사람도 함께 웃었다. 연휴가 끝나면 시장은 다시 평소의 일상으로 돌아갈 것이다. 그러나 상인들이 바라는 것은 특별한 대목 하루가 아니라 이러한 활기가 오래도록 이어지는 일이다.한 상인의 짧은 말에는 주문진 어시장에서 생계를 이어가는 사람들의 소박하지만 간절한 바람이 담겨 있었다.