예술로 소풍... 아이들 놀이터로 변한 대학로

큰사진보기 ▲'예술로 소풍-가을' 행사 현장 ⓒ 이규승 관련사진보기

"위에서 조종대를 움직이는 인형을 마리오네트라고 합니다. 한번 따라 해볼까요?"

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"저희가 직접 나무를 깎아서 만든 마리오네트인데요. 각각의 인형들이 자신의 이야기를 여러분들께 들려줄 거예요."

"유럽식 캐릭터는 많지만 우리의 얼굴을 닮고, 우리의 한복을 입고, 우리의 장단에 맞춰 움직이는 마리오네트를 만들고 싶었습니다."

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공연자의 말이 끝나자 무대 앞에 모여 있던 아이들이 '마리오네트'를 따라 외쳤다. 조금 전까지 광장을 뛰어다니던 아이들도 하나둘 무대 쪽으로 고개를 돌렸다. 부모들은 아이 곁에 자리를 잡거나 휴대전화를 들어 공연 시작을 담았다.지난 10일, 서울 대학로 아르코예술극장 앞마당에는 어느새 작은 야외 객석이 만들어져 있었다. 돗자리를 펴고 앉은 가족부터 접이식 의자를 가져온 부모, 아이를 안거나 목마 태운 관객까지 무대 주변을 가득 채웠다.뒤늦게 도착한 시민들은 객석 뒤편에 서서 무대를 바라봤다. 하얀 천막 아래에도 사람들이 자리를 잡았고, 유모차를 끌고 온 가족들의 모습도 곳곳에서 눈에 띄었다.이날은 한국문화예술위원회가 마련한 '2026 예술로 소풍-가을' 첫날이다. 행사는 오는 31일까지 매주 토요일마다 이어지며, 어린이 공연과 다양한 체험 프로그램이 함께 운영된다.예술공동체 해슬의 〈목각인형 한마당〉은 공연 전 설명부터 관객과 주고받는 방식으로 시작됐다.이어 공연자가 "우리나라 옛날 인형극에도 이런 마리오네트 줄인형이 있었을까요?"라고 묻자 객석 여기저기서 손이 올라왔다. '있었다'고 생각하는 아이도 있었고, '없었다'는 쪽에 손을 든 아이도 있었다. 게다가 이도 저도 아니고 공연을 보러왔다는 대답에는 폭소가 터지기도 했다.공연자는 장대 끝에 인형을 달아 움직이는 장대인형부터 손인형, 발탈, 만석중놀이까지 우리 전통 인형극의 여러 형식을 소개했다. 다만 유럽식 마리오네트와 같은 줄인형이 사용됐다는 기록은 지금까지 확인하지 못했다고 설명했다.아이들에게는 공연을 보기 전 우리 전통 인형극의 여러 모습을 자연스럽게 접하는 시간이 됐다. 어려운 설명을 길게 늘어놓기보다 질문을 던지고 손을 들게 하면서 관객을 공연 속으로 끌어들였다. 바로 그 지점에서 〈목각인형 한마당〉을 만든 이유도 드러났다.서양에서 발전한 마리오네트 조종 방식에 한국의 얼굴과 의상, 전통 장단을 입힌 셈이다.무대에 작은 산과 다리 모형이 놓이고 목각인형들이 등장하자 아이들의 시선은 다시 무대 한가운데로 모였다. 검은 옷을 입은 조종자들이 줄을 당길 때마다 인형은 고개를 돌리고 팔을 들었고, 작은 발걸음으로 다리 위를 오갔다.한복을 입은 두 인형이 작은 다리 위에서 만나는 장면에서는 사람의 움직임을 축소해놓은 듯한 섬세함이 눈에 띄었다. 앞줄 아이들은 인형이 움직이는 방향을 따라 고개를 돌렸고, 몇몇 부모는 무대와 아이의 표정을 번갈아 휴대전화에 담았다.이날의 '예술로 소풍'은 공연을 보는 것으로 끝나지 않았다. 공연이 끝난 뒤에는 아이들이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험이 이어졌다.손인형과 그림자인형을 움직이는 〈꼬물꼬물 인형놀이터〉를 비롯해 자신의 이름을 작품처럼 꾸미는 캘리그라피 〈내 이름표 만들기〉, 커다란 풍선을 날려보는 〈하늘로 매직 풍선〉 등이 마련됐다. 극장 로비에서는 실크스크린 체험 〈지구별 안녕?〉과 컬러링 프로그램도 진행됐다. 한 어린이는 작은 탁자에 몸을 바짝 붙인 채 그림 색칠에 열중했고, 옆의 보호자는 그 모습을 휴대전화에 담았다.조금 전까지 무대 위 목각인형을 바라보던 아이들이 이번에는 직접 그리고 만들고 움직였다. 관객이었던 아이가 자연스럽게 참여자로 바뀌는 순간이었다.붉은 벽돌의 아르코예술극장 앞마당에는 알록달록한 깃발과 풍선, 노란 기린 조형물이 어우러졌다. 공연과 체험, 휴식 공간이 한데 섞이면서 평소 극장 앞 광장은 하루 동안 아이들의 놀이터로 바뀌었다.대학로는 오랫동안 서울을 대표하는 공연예술 거리로 불려왔다. 하지만 어린 자녀와 함께 극장을 찾는 일은 생각보다 쉽지 않다. 정해진 시간에 입장해야 하고, 아이가 공연이 끝날 때까지 자리를 지켜야 한다는 부담도 있기 때문이다.이날 풍경은 조금 달랐다. 아이가 공연을 보다 잠시 움직여도 됐고, 공연이 끝나면 곧바로 옆 체험공간으로 이동할 수 있었다. 극장의 문턱을 낮춘다는 말이 실제 공간의 변화로 나타난 셈이다.'예술로 소풍-가을'은은 오는 17일에 클래식 음악동화극 〈늑대야, 친구하자!〉, 31일엔 뮤지컬과 비눗방울 퍼포먼스를 결합한 〈버블살롱〉으로 이어진다. 세 차례 행사 모두 인형, 캘리그라피, 풍선, 실크스크린, 컬러링 등 다양한 체험 프로그램이 함께 운영된다.공연이 끝난 뒤에도 아이들은 곧장 자리를 떠나지 않았다. 조금 전까지 무대의 목각인형을 바라보던 아이들은 이번에는 사인펜을 들고 그림을 그리고, 인형을 직접 움직였다. 이날 대학로에서 예술은 극장 안에서 바라보는 작품이라기보다 가족과 함께 보고 직접 손을 움직여보는 한 번의 '소풍'에 가까웠다.