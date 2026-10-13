"지뢰 폭발, 한반도가 정전 체제임을 보여준 상징 사건"

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 이지은 기자 = 양진혁 합동참모본부 작전부장이 10월 5일 서울 용산구 국방부에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련해 합동 현장조사 TF 최종 조사 결과를 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- DMZ 지뢰 폭발 사건, 어떻게 보셨어요?

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- 의도적인 매설일까요?

- 경계가 없어진 것 같은데 문제 아닌가요?

- 2015년과 비교해 보면 어떤가요?

큰사진보기 ▲왕선택 서강대 지식융합미디어대학 대우교수 ⓒ 이영광 관련사진보기

- 지뢰 매설에 대해 강신철 국방부 장관은 정전협정 위반이라고 했어요.

- 전문가 시각에서 이번 사안의 군사적·외교적 심각성은 어느 정도라고 보세요?

- 윤석열 정부 시절 대북 강경책의 영향일까요?

- 김여정 부부장이 9월 29일 담화를 통해 이번 DMZ 지뢰 폭발 사고를 '서울의 자작광대극'이라며 적반하장격으로 치부했습니다. 그건 어떻게 보세요?

- 국민의힘 일부 의원들은 보복을 이야기 합니다.

- 정부 대응은 어떻게 보세요?

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 정동영 통일부 장관이 지뢰 폭발 재발 방지를 위해 MDL 확인·측정을 위한 남북 소통을 제안했으나, 북한은 김여정 담화를 통해 이를 "망상"이라며 즉각 거부했잖아요. 이 부분은 어떻게 보세요?

- 지금 문제는 남북 간에 소통 창구가 아예 없는 거 아닌가요?

- 북미 관계에 따라 남북 관계가 바뀔까요?

- 11월 중순에 APEC 정상회의가 중국에서 열리는데, 시진핑 주석은 김정은 위원장을 오게 하려는 것 같아요.

- 대한민국도 어떤 역할을 할 수 있을까요?

- 그럼, 올해 안에 뭔가 일이 있을까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

지난 9월 21일, 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발로 우리 군인이 부상을 입는 사건이 발생했다. 2015년 목함지뢰 도발 이후 11년 만이다. 사건 발생 직후 정동영 통일부 장관은 재발 방지 및 군사분계선(MDL) 확인·측정을 위한 남북 간 소통을 제안했으나, 북한은 김여정 노동당 부부장의 담화를 통해 이를 "망상"이라 일축하며 즉각 거부했다.이번 DMZ 지뢰 폭발 사고의 상징성과 강대강으로 치닫는 남북 관계의 현주소를 짚어보고자, 지난 7일 서울 경복궁역 인근에서 왕선택 서강대 지식융합미디어대학 대우교수를 만났다. 다음은 일문일답."안타까운 사건입니다. 인명 피해 자체도 문제지만, 남북이 전쟁을 완전히 끝내지 못하고 언제든 재발할 수 있는 조건에서 살고 있다는 걸 다시 확인시켜준 사건이에요. 군사적 소통이 끊긴 데다 군사분계선 위치 인식마저 서로 다른 상황이라, 우발적 사고가 대규모 충돌로 번질 수 있다는 우려를 보여줘서 더욱 유감입니다.""우리 정부 발표를 보면 북한이 지뢰를 매설한 것으로 추정되지만, 의도적인 무력 도발이라고 단정하기엔 아직 정보가 부족합니다. 지뢰가 MDL 남쪽에 매설됐고 지난해 말 해당 장소에서 북한군 작업이 포착된 점을 보면 도발로 볼 수 있지만, 사건 지점이 군사분계선에서 10m 남쪽으로 남북 간 인식이 엇갈리는 지역이라는 점도 고려해야 합니다. 북한이 우리 장병을 겨냥해 지뢰를 매설했다는 시나리오도 가능하지만, 국경 요새화 과정에서 자기네 구역으로 착각해 매설했다는 시나리오도 가능해요. 결과적으로 도발이지만, 의도적 도발로 단정하기는 어렵습니다.""1953년 정전협정 체결 당시 238km에 달하는 군사분계선을 설정하면서 남과 북이 표지판 1292개를 세웠는데, 세월이 지나며 천여 개가 유실돼 지금은 200여 개만 남아 있습니다. 238km 구간에 1km마다 하나씩 팻말이 있는 셈이에요. 그러다 보니 표지판 사이 구간에서는 군사분계선 위치에 대해 남과 북의 인식이 다를 수 있습니다.""2015년엔 군사분계선 남쪽 440m 지점, 우리 측 추진철책 통문 주변에서 지뢰가 폭발했습니다. 오해의 여지가 없는 우리 구역이었고, 매설된 북한 목함지뢰도 우리 장병들이 수색 작전에 쓰는 길 주변에 있었어요. 그래서 북한군이 군사분계선을 넘어와 통문 주변에 설치하고 돌아갔다고 판단했고, 의도적으로 우리 장병을 살상하려 한 도발로 볼 수밖에 없었습니다. 다만 북한은 끝까지 자기들 소행이라고 인정하지 않았고요. 이번에는 군사분계선에서 10m 남쪽에서 폭발했고, 평소 우리 장병들이 쓰는 수색로도 아니었습니다. 그래서 결과적으로 도발로 규정됐지만, 의도적인 도발이 아닐 가능성도 여전히 존재한다고 볼 수 있습니다.""강신철 장관은 의도와 상관없이 결과적으로 도발이라는 점을 말하는 겁니다. 북한이 의도했든 안 했든, 우리 입장에서는 북한이 군사분계선 남측, 즉 우리 구역에 지뢰를 매설했고 우리 장병이 부상했으니 도발로 규정하는 거죠. 유엔사령부도 정전협정 위반으로 인정하고 있습니다. 유엔사령부와 한국 정부 간에는 군사분계선 위치에 대해 의견이 다른 부분이 있기 때문에, 유엔사령부의 동의는 매우 중요한 변수입니다.""매우 심각합니다. 인명 피해와 국민적 공분이 일었고, 남북관계 개선에 애써온 이재명 정부도 이번 일로 어려움을 겪을 것으로 우려됩니다. 이번 폭발을 북한 도발로 규정한 만큼, 앞으로 우리 구역의 북한 지뢰를 찾아 제거해야 하는데, 북한이 이를 보복 빌미로 삼을 경우 전쟁 위험이 극도로 높아질 수 있습니다. 남북 간 소통이 없다면 군사분계선 교전은 피할 수 없고, 이번 사건은 한반도가 언제든 전쟁에 노출될 수 있는 불안한 정전 체제임을 보여주는 상징적 사건입니다.""그렇다고 생각합니다. 윤석열 정부는 2022년 5월 출범과 함께 대북 강경 정책을 채택했고, 북한도 그해 말부터 강경 맞대응에 나섰습니다. 결국 2023년 12월 북한은 적대적 두 국가 정책을 채택하며 민족·통일 담론을 제거하고, 이를 헌법과 노동당 규약에까지 반영했습니다. 그러면서 2024년 초부터 국경 요새화에 나섰어요. 남북 군사분계선을 더 이상 분단된 조국을 가르는 선이 아니라 나라와 나라를 가르는 국경선으로 규정하고, 이를 완전히 차단하겠다며 진행하는 작업이 바로 국경 요새화입니다. 북한이 이런 극단적 정책을 택한 빌미가 윤석열 정권의 대북 강경책이었다는 점에서 안타까운 일입니다.""북한 입장에서 보면, 의도적 도발이든 오해에 의한 결과적 도발이든 이번 사건에 대해 사과할 생각은 없을 것으로 봅니다. 두 시나리오 모두 북한은 지뢰가 폭발한 곳을 자신들의 구역이라고 주장할 게 확실하거든요. 그러니 남쪽 주장에 수긍할 필요도 느끼지 못할 겁니다. 충분히 예상된 반응이었다고 생각합니다.""만약 북한이 해당 지역이 군사분계선 남쪽이라는 걸 알고도 우리 장병을 살상하려고 지뢰를 매설한 게 확실하다면 보복 조치가 필요합니다. 하지만 자기 구역이라고 착각하고 매설한 거라면, 이건 분단 상황에서 나타날 수 있는 오해에 의한 불행한 사건이에요. 그렇다면 남과 북, 유엔사 간 대화를 통해 경위를 조사하고 재발 방지 대책 마련에 집중하는 게 적절하다고 봅니다. 지금은 의도적 도발 여부 자체가 확인되지 않은 상태입니다. 그런 맥락에서, 지난해 말 우리 측이 군사분계선 확인을 위해 대화를 제안했는데 북한이 거부했던 것에 대해서는 문제를 제기할 수 있다고 생각합니다. 현재로서는 의도된 도발인지, 오해에 의한 결과적 도발인지 확인하는 게 먼저입니다.""일반적인 절차에 따라 대응하고 있다고 봅니다. 다만 초기 메시지 관리가 안 된 게 아쉬워요. 북한이 매설한 것으로 의심되는 지뢰로 장병이 중상을 입어 국민적 분노와 불안이 큰 상황이었던 만큼, 배경과 조치 사항을 더 자세히 설명했어야 합니다. 그러지 않으면 국민이 군과 정부를 불신하게 되고 유언비어나 감정적 대응이 커지거든요. 사고 조사가 즉시 이뤄지지 않은 데 비판이 컸는데, 그곳은 수색로가 아니라 추가 지뢰 가능성이 높아 안전에 유의해야 했고, 비무장지대 관할이 유엔사령부에 있어 협의도 필요했습니다. 이런 점을 국방부나 합참이 자세히 설명했다면 국민들이 더 잘 이해하고 기다렸을 텐데, 그 부분이 미진했다고 봅니다.""참 안타깝죠. 다만 북한이 남쪽에 대해 거친 화법을 쓰는 배경을 생각해볼 필요가 있습니다. 물론 욕설이 많아서 굉장히 불쾌한 일이지만, 남과 북은 분단돼 있고 체제 경쟁을 하는 게 현실이거든요. 그런데 지금은 남북 간 격차가 비교가 불가할 정도로 벌어졌습니다. 우리의 정치, 경제, 문화 발전상을 보면 북한이 열등감이나 콤플렉스를 느끼지 않을 수 없을 거예요. 그런 상황에서 북한이 택할 수 있는 방법이 공격적인 메시지 활용인 거고, 과민하게 반응하는 것도 어느 정도 예상 가능합니다. 그러니 힘의 균형이 무너진 상황에서는 남측이 유연한 태도로 소통하는 게 좋은 방법이라고 생각합니다. 북한이 욕하니 우리도 똑같이 욕할 수는 있지만, 그건 전혀 도움이 되지 않는 방식입니다.""큰 문제입니다. 이번 사건도 막을 수 있었던 사건이어서 유감입니다. 지난해 말에 우리 군 당국이 이미 북한에 군사분계선 위치와 관련해 협의를 요청했는데 북한이 거부했습니다. 그때 만약 대화가 이뤄졌다면 우리 장병들은 다치지 않을 수도 있었습니다. 다만 상황이 모두 종료된 것이 아니어서 지금이라도 다시 꾸준하게 북한에 대화를 제의해서 군사분계선 위치가 어디인지 협의하고 가능하다면 합의점을 만들어야 합니다. 남과 북이 대화하지 않는다면 이번 사건같은 일은 앞으로도 계속 재발할 것입니다. ""큰 틀에서 보면 북미 관계에 따라 남북 관계가 바뀌는 게 아니라, 오히려 남북 관계가 잘 풀려야 북미 관계도 잘 될 수 있다고 봅니다. 북미 사이엔 북핵, 미사일, 군사훈련 같은 근본적인 모순이 있는데, 트럼프 대통령의 입장은 아직 모호한 상황이에요. 미국 외교 기조상 북한이 요구하는 걸 트럼프가 선뜻 받아줄 수는 없으니, 북미 관계 개선 가능성은 희박하다고 봅니다. 그래서 북미가 직접 소통하기보다는, 남북 간 소통과 대화로 협력 분위기를 먼저 만드는 게 더 중요하다고 생각합니다. 남북 관계가 잘 풀리면 그걸 바탕으로 북미 관계도 개선될 수 있을 겁니다.""트럼프 대통령이 김정은 위원장을 만나고 싶어 한다는 건 모두가 알지만, 만나서 무슨 얘기를 할 것인가를 생각하면 회의적입니다. 김정은 위원장도 부른다고 그냥 가야 하는 처지는 아니거든요. 단순히 밥 먹고 사진 찍자는 거라면 안 만날 수도 있고, 중요한 현안을 논의하자면 결국 비핵화 문제가 나올 텐데 북한이 받아들일 수 없는 조건이죠. 이런 모순을 외교 언어로 우회할 아이디어가 없으면 북미 정상회담은 성사되기 어렵습니다. 그 중재 역할은 한국이 나서야 하는 몫이지만, 중국도 건설적인 역할을 할 수 있어요. 시진핑 주석이 그런 역할을 하려고 김정은 위원장을 APEC에 부르려는 것으로 생각합니다.""외교란 주어진 새로운 상황과 임무, 목표에 따라 계속 변화시키면서 새로운 국면을 만들어내는 과정입니다. 과거에 실패했으니 이번에도 실패할 거라고 생각할 필요는 전혀 없어요. 오히려 과거의 실패가 앞으로의 성공을 돕는 역할을 할 수 있습니다. 결국 대한민국이 개입하지 않고는 북한과 미국이 온전하게 대화하기 어렵다는 게 제 분석입니다.""지금이 10월인데, 지뢰 문제 하나조차 소통이 안 되고 있습니다. 한미 간에는 통상 문제가 있고, 트럼프 대통령이 동맹 관계에서 있을 수 없는 겁박성 발언을 계속 내놓고 있어요. 한미 간 신뢰도 약화된 상황이고 남북 간 신뢰는 거의 없다시피 합니다. 이런 상황에서 한국이 북미 정상회담 촉진자 역할을 하기는 어렵고, 두 달 안에 상황이 바뀔 것 같지도 않아요. 그래서 올해 안에는 어렵다고 생각합니다. 다만 그게 내년에도 안 된다는 뜻으로 받아들일 필요는 없습니다."