어르신 마음을 먼저 헤아리는 미용사

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큰사진보기 ▲손사래 치던 어르신들도 장 원장의 다정한 손길에 마음을 열고 눈썹을 맡겼다. ⓒ 김 수 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수 개도 화산마을 한 어르신의 손, 살아온 세월이 고스란히 내려앉은 손에 화사한 꽃이 피어났다. ⓒ 김 수 관련사진보기

"그분들 자존심이나 마음 상처를 안 드리려고 많이 노력을 해요."

"어르신의 의사에 따라 저는 되도록이면 짧게 안 잘라요."

큰사진보기 ▲밭일을 하다 머리를 손질하러 온 어르신이 장 원장에게 머리를 맡기고 있다. ⓒ 김 수 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수 개도 화산마을에서 지난 8일 머리카락이 다듬어지고, 흐트러진 눈썹이 정리되고, 손톱에 붉은색이 입혀졌다. 그 사이사이에 웃음이 피어났다. ⓒ 김 수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

주름진 손등 위로 붉은 손톱이 반짝였다. 살아온 세월이 고스란히 내려앉은 손이었다. 그 손끝에 작은 꽃이 핀 듯했다.지난 8일, 여수시 화정면 개도리 화산마을. 어르신들을 위한 이·미용 봉사 현장에서 기자의 눈길을 붙잡은 것은 단정해진 머리만이 아니었다. 처음에는 손사래를 치던 어르신들이 머리를 맡기고, 손을 내밀고, 어느새 웃음을 짓는 모습이었다.이날 어르신들의 머리와 손끝을 돌본 이는 장춘희 원장이다. 여수시 여서동 은현교회 앞에서 장미용실을 운영하는 그는 20대 초반 미용을 배우기 시작해 40년 넘게 가위와 빗을 놓지 않았다. 누군가를 돕는 일도 그 시간 곁에서 함께 이어졌다.장 원장의 곁에서 보조하며 지켜본 풍경은 '봉사하는 사람'과 '봉사받는 사람'이라는 말만으로 설명하기 어려웠다. 그는 오래 알고 지낸 이웃처럼 어르신들과 이야기를 나눴다. 머리를 손질하는 동안 웃음이 오갔고, 기다리는 어르신들도 그 자리에 함께했다.잠시 마을을 찾아온 미용사라기보다, 늘 그곳에서 함께 살아온 주민처럼 느껴졌다.처음부터 모두가 선뜻 머리와 손을 맡긴 것은 아니었다. 그저 구경하겠다는 어르신도 있었다. 하지만 한 사람이 손질을 받고 나자 다른 어르신들의 마음도 조금씩 움직였다. 장 원장은 여러 봉사 현장에서 이런 모습을 만났다고 했다. 먼저 해달라고 나서지는 않아도, 권하면 조심스레 마음을 여는 분들이 많다는 것이다.그날도 그랬다. 처음에는 하지 않겠다던 어르신들이 머리를 다듬고, 눈썹을 손질하고, 손톱에 색을 입혔다. 들어올 때와 돌아갈 때의 표정이 달랐다. 사진 속 한 어르신의 손톱에는 붉은색이 곱게 앉아 있다. 장 원장은 그 작은 색이 봉사가 끝난 뒤에도 기쁨으로 남는다고 이야기했다. 손톱을 바라볼 때마다 이날의 즐거움을 떠올릴 수 있기 때문이다.머리를 손질하고 손톱을 칠하는 일은 짧은 시간에 끝날 수 있다. 그러나 누군가 내 손을 살펴주고, 내 얼굴을 마주하며 시간을 내주었다는 기억은 조금 더 오래 남을 것이다. 그날 어르신들의 웃음에는 머리와 손끝을 가꾸는 즐거움, 그리고 다정한 돌봄을 받는 기쁨이 함께 담긴 듯했다.장 원장이 오랜 봉사에서 배운 것은 미용 기술만이 아니었다. 도움을 건네는 사람의 말과 태도가 상대의 마음에 어떻게 닿는지도 배웠다.그는 한 사람 한 사람에게 건네는 말을 살핀다고 했다. 누구에게는 다정하게 하고, 누구에게는 무심하게 대하는 것으로 느껴지지 않도록 마음을 쓴다. 무료로 서비스를 받는다는 이유로 마음까지 작아지는 사람이 없기를 바라는 것이다.요양시설에서 머리를 손질하던 때의 이야기도 꺼냈다. 어르신은 예쁘게 다듬어달라고 했지만, 돌보는 사람은 관리하기 편하도록 짧게 잘라달라고 요청하는 경우가 있었다. 그럴 때 장 원장은 머리를 맡긴 어르신의 바람을 먼저 헤아렸다.거울을 보며 자신의 모습을 살피는 일이 그분에게는 소중한 즐거움일 수 있기 때문이다. 머리카락의 길이를 정하는 작은 선택에도 한 사람의 취향과 바람이 담겨 있었다. 화산마을에서 느낀 그의 친근함도 그런 마음에서 비롯된 것은 아닐까. 오랜 경험이 손을 능숙하게 했다면, 상대를 존중하려는 노력은 그 손길을 편안하게 만들었을 것이다.미용실을 운영하는 사람에게 가게를 비우는 일은 가볍지 않다. 찾아오는 손님을 놓칠 수 있고, 그만큼 수입도 줄어들 수 있다. 장 원장 역시 형편이 어려울 때는 망설였다고 털어놓았다. 그럼에도 그는 자신의 시간 일부를 꾸준히 다른 사람에게 내어줬다.젊은 시절에는 아동복지시설의 아이들을 도왔고, 이후에는 시각장애인과 요양시설의 어르신들을 만났다. 지금도 복지관과 마을을 찾아 미용 봉사를 이어가고 있다. 도움의 손길이 필요한 곳에서 자신이 할 수 있는 일을 찾으며 살아온 것이다.그 시작에는 친정 부모님의 삶이 있었다. 어려운 이웃을 돕던 부모님의 모습이 자신에게도 이어졌다고 했다. 그렇게 배운 마음은 다시 자녀들에게 전해졌다. 어린 시절부터 어머니의 봉사를 보며 자란 자녀들은 이제 봉사를 나서는 그에게 응원을 보낸다.장 원장은 아들의 자기소개서를 보고 가슴이 뭉클했던 순간도 떠올렸다. 어머니의 삶을 보며 배운 봉사의 마음이 아들의 글에 담겨 있었기 때문이다. "어떻게 살았냐가 참 중요하다"는 장 원장의 말처럼, 그가 이웃에게 내어준 시간은 누군가의 머리를 단정하게 하고, 그 모습을 지켜본 자녀들의 마음에는 나눔의 가치를 조용히 새겼다.그날 화산마을에서는 머리카락이 다듬어지고, 흐트러진 눈썹이 정리되고, 손톱에 붉은색이 입혀졌다. 그 사이사이에 웃음이 피어났다. 장 원장은 봉사하며 느끼는 행복과 기쁨이 다시 봉사에 나서게 한다고 했다. 누군가에게 내어준 손길이 웃음으로 돌아오는 순간, 그 역시 힘을 얻는 것이다.기자에게도 그 웃음이 번졌다. 곁에서 작은 일을 거들었을 뿐인데, 어르신들의 달라진 표정을 바라보는 것만으로 마음이 밝아졌다.누군가의 하루를 환하게 하는 데 거창한 일이 필요한 것은 아니다. 머리를 정성껏 다듬는 손길, 조심스레 손을 잡는 마음, 원하는 모습을 먼저 묻는 다정한 한마디로도 웃음은 피어날 수 있다.이날 화산마을의 주름진 손끝에는 붉은 꽃이 피었다. 장춘희 원장이 오랜 세월 건네온 마음도 그렇게, 누군가의 평범한 하루에 작고 환한 꽃을 피우고 있었다.