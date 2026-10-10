"한글날엔 한글축제"… 중앙공원과 호수공원 품은 세종한글축제 개막

큰사진보기 ▲9일 개막한 2026 세종한글축제에서 하이라이트 행사로 펼쳐진 ‘한글 드론 대향연’ ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 세종한글축제 개막행사를 함께 즐기려는 나들이객으로 행사장이 하루종일 북적였다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 축제는 오전 7시 30분 중앙공원에서 출발한 ‘2026 한글런'으로 문을 열었다. ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 호수공원 매화공연장에서 열린 장원급제 유교대회 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲축제장 곳곳은 온 가족이 즐기는 배움과 놀이의 장으로 가득했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲호수공원 수상무대섬에서 열린 ‘세종거리예술가 콘서트’ ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲술술축제장을 찾은 조상호 세종시장이 세종시 양조기업 백경증류소 제품을 시음하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘제4회 한글 노래 경연대회’ 시상식에서 수상자들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 개막식에서 화려하게 공연된 국립정동극장 예술단의 창작 연희극 ‘광대 ' ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 ‘한글 드론 대향연’에서 행정수도특별법 제정을 향한 벅찬 염원까지 담아내며 첫날 밤을 거대한 감동으로 물들였다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 대학과 기업, 공공기관이 뜻을 모아 마련한 이색 프로그램들이 다채롭게 펼쳐졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 속 작은 축제 ‘전통 언간 쓰기’ 체험에 참여하고 있는 시민들 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

화창한 가을 하늘 아래, 대한민국 유일의 한글 문화축제인 '2026 세종한글축제'가 10월 9일 한글날의 감동 속에 화려한 막을 올렸다. 올해는 한글날 제정 100주년이자 훈민정음 반포 580주년을 맞은 뜻깊은 해로, 세종특별자치시가 주택하고 세종시문화관광재단이 주관하는 이번 축제는 11일까지 사흘간 이어진다.개막 첫날부터 공원은 나들이객으로 북적였다. 어린아이의 손을 잡고 나온 가족 단위 방문객과 삼삼오오 모여든 연인·친구들이 행사장인 세종호수공원과 중앙공원 일대를 가득 메웠고, 세종시민은 물론 다른 지역에서 찾아온 방문객들까지 더해져 온종일 활기가 넘쳤다.이날 축제는 오전 7시 30분 중앙공원에서 출발한 '2026 한글런'으로 문을 열었다. 한글날을 뜻하는 10.9km 코스와 세종대왕 나신 날을 뜻하는 5.15km 코스에 1만 5000여 명이 참가해 힘찬 첫발을 뗐다. 낮이 되면서 행사장 상공을 가르며 펼쳐진 블랙이글스 에어쇼가 축제 분위기를 한껏 끌어올렸고, 호수공원 매화공연장에서는 과거시험 체험과 장원급제 유교대회가 열려 조선시대로 시간 여행을 떠난 듯한 이색적인 풍경을 자아냈다.특히 이번 행사는 공간 활용 면에서 큰 호평을 받았다. 기존 호수공원에만 치중됐던 주무대를 세종중앙공원 도시축제마당으로 과감히 옮기면서, 호수공원과 중앙공원 일대 곳곳이 각양각색의 이벤트 무대와 다채로운 체험 부스로 채워졌다. 시민들과 방문객들은 두 공원을 유기적으로 오가며 구석구석 축제를 만끽했고, 간만에 세종시 전역이 거대한 축제의 장으로 탈바꿈하며 대규모 행사다운 면모를 유감없이 뽐냈다. 여기에 인근 비엔날레 전시관까지 연계되어 오는 11월 8일까지 한글의 예술성과 현대적 창조성을 조명하는 특별 기획전시 '세종과 남준'이 문을 열어, 축제의 공간적 확장성에 풍성한 문화적 깊이와 영감까지 더했다.이어지는 축제장 곳곳은 온 가족이 즐기는 배움과 놀이의 장으로 가득했다. 아이들을 위한 한글 놀이터와 에듀테인먼트 체험을 비롯해 공예 체험, 이색 포토트레일러, 돌봄 메시지 카드 만들기, 안전교실과 소방안전 체험, AI·로봇 및 드론 축구 체험 등 대학과 기업, 공공기관이 뜻을 모아 마련한 이색 프로그램들이 다채롭게 펼쳐졌다. 아이들의 끊이지 않는 웃음소리 속에 한글이 단순히 읽고 쓰는 문자에 머무르지 않고 놀이와 노래, 그림, 몸짓, 그리고 먹거리로 오감을 통해 체감되는 특별한 장이 됐다.이와 함께 수상무대섬에서는 신나는 선율의 '세종거리예술가 콘서트'가 펼쳐져 축제장의 활기찬 열기를 한층 더 고조시켰고, 이어 중앙공원 주무대에서 열린 '제4회 한글 노래 경연대회'에서는 국내외 참가자들이 외국어 가사를 참신한 우리말로 바꿔 부르며 관객들의 뜨거운 박수갈채를 받았다.또한 인근에 세종창조경제혁신센터가 주관한 '한글상품박람회 with 술술축제' 부스 역시 한글 콘텐츠 양조업체들이 대거 참여해 전통주를 시음하려는 시민들로 북적였다. 오득창 세종창조경제혁신센터장은 현장 인터뷰에서 "한글 조리서 덕분에 집집마다 가양주를 빚던 전통문화에서 착안해 올해는 작년보다 규모를 2배 이상 키워 전통주 축제를 열었다"며, "지역 청년 창업가들의 도전이 지역 쌀 소비와 농식품 산업을 거쳐 실제 경제 성과로 이어짐으로써, 세종이 문화산업의 중심지로 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.이날 술술축제장을 찾은 조상호 세종시장은 시민들을 향한 현장 발언을 통해 "'술술'이라는 말처럼 여러분 가정의 모든 일이 순조롭고 평탄하게 잘 풀리기를 바라고, 우리 세종시가 열심히 추진하고 있는 행정수도 완성 또한 술술 잘 풀리도록 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.이어 안신일 세종시의장 또한 "아들만 넷을 키우는 아빠로서 아이들의 행복한 웃음소리가 가득한 현장에 함께해 기쁘다"며, "취임 후 100일간 의원들과 함께 행정수도 완성을 위해 매진해 온 만큼, 내년에는 진정한 '행정수도 세종'의 위상 속에서 축제가 개최될 수 있도록 의정 역량을 모아 최선을 다하겠다"고 강조했다.해가 질 무렵, 나들이객들의 발걸음은 저녁 개막식이 열리는 중앙공원 주무대로 향했다. 올해 개막식의 가장 큰 특징은 형식적인 내빈 소개와 축사를 없앤 '의전 최소화'였다. 아나운서의 선창에 맞춰 어린이와 시민들이 한목소리로 "한글날엔", "한글축제!"를 외치며 세종의 하늘을 뜨거운 한글축제의 함성으로 채웠다.이어 인파로 가득 찬 메인 무대에서는 축제의 하이라이트를 장식할 두 개의 중요한 공연이 연속해서 이어지며 가을밤의 정취를 최고조로 끌어올렸다. 먼저 지역 현대무용단의 가족형 무용극 <문>에 이어 국립정동극장 예술단의 창작 연희극 '광대'가 무대에 올라 세종대왕이 등장하는 특별 레퍼토리로 한글 창제의 뜻깊은 순간을 전통 연희의 신명으로 풀어냈다.곧이어 세종대왕이 창제한 28글자의 소중한 가치와 한글날에 태어난 세종시민 100인의 이름을 밤하늘에 아로새긴 '한글 드론 대향연'이 화려하게 펼쳐졌다. 첨단 스마트 기술과 한글의 아름다움이 어우러진 이 쇼는 행정수도특별법 제정을 향한 벅찬 염원까지 담아내며 첫날 밤을 거대한 감동으로 물들였다.이날 축제장을 찾은 시민들의 발걸음 속에는 남다른 기대와 반가움이 묻어났다. 천안에서 아이와 함께 축제장을 찾은 강석기(52) 씨는 "아이가 글을 배우며 한글에 관심이 많아 구경 시켜주려고 처음으로 찾아왔는데, 지역에 이런 멋진 축제가 있다는 것만으로도 앞으로 더욱 활성화되었으면 좋겠다"고 소감을 전했다. 다만, "안내 표지판이나 동선 설명이 조금 더 보완되어 처음 찾아오는 방문객들이 주무대를 더 쉽게 찾을 수 있었으면 좋겠다"는 조언도 남겼다.세종시 다정동에서 여섯 살 자녀와 함께 온 김현주(38) 씨도 "생각보다 코스가 다양하고 어린이 체험 프로그램이 잘 갖춰져 있어 아이와 함께 가을 날씨를 만끽하기에 더없이 좋은 시간이었다"고 활짝 웃으면서 "행사장 주변에 편의시설이나 생수를 살 수 있는 매점이 조금 더 가까이 있으면 더욱 편리할 것 같다"고 말했다.특별기획전 '세종과 남준' 전시 현장에서 도슨트로 활동 중인 김금하 강사는 "타도시에서 찾아와 길을 물어보는 관람객이 많을 정도로 외지 발걸음이 이어지고 있다"며, "시민과 관람객들이 나누는 뜨거운 반응 속에서 세종시가 진정한 문화 도시의 축제다운 분위기를 만들어가고 있음을 온몸으로 실감하고 있다"고 현장의 생생한 열기를 전했다.한편, 축제 이틀 차인 오늘(10일)과 마지막 날인 11일에도 세대와 세계를 잇는 다채로운 프로그램이 이어진다. 10일에는 태권도 시범과 K-댄스 공연, 밤하늘을 수놓을 불꽃·드론 멀티미디어쇼가 축제의 밤을 달구고, 11일에는 청소년 댄스 본선과 E스포츠 대회, 황금 종을 울려라 등 경연과 함께 국립 심포니 콘서트오케스트라의 웅장한 폐막 연주로 사흘간의 여정이 마무리된다.남궁호 세종시 문화체육관광국장은 현장 인터뷰를 통해 "올해는 기존 호수공원 중심에서 중앙공원까지 공간을 대폭 확장해 시민들이 더욱 안전하고 쾌적하게 즐길 수 있도록 준비했다"며, "시민이 중심이 된 행사로 꾸민 만큼 앞으로 남은 기간 가족과 함께 가벼운 마음으로 산책 오시듯 중앙공원을 찾아주시길 바란다"고 당부했다.이어 "아이들을 위한 한글 놀이터와 다채로운 체험 부스는 물론, 새롭게 문을 연 '세종과 남준' 특별전시 등 눈과 귀가 즐거운 프로그램들이 가득하니 꼭 함께 둘러보시길 추천한다"고 강조했다.