'패륜 영화' 낙인... 대구서 '암살자(들)' 보기 쉽지 않은 까닭

봤어도 몇 번은 더 봤을 법한 친구인데, 아직 못 봤다고 했다. 영화 <암살자(들)> 이야기다. 그는 자칭 '유해진 빠'여서 그가 주연한 영화라면, 개봉한 날짜에 영화관을 버선발로 찾아가는 친구다. 얼마 전 천만 관객을 동원한 영화 <왕과 사는 남자>를 무려 세 번이나 봤다는 그다.
"지금은 괜히 눈치가 보이고, 분위기가 좀 가라앉으면 볼 참이야. 그때까지 상영관에 걸려 있어야 할 텐데, 그게 좀 걱정이네."
그는 대구에 사는 몇 안 되는 친구다. 오래전 동아리 아이들과 함께 대구 근대 골목을 답사할 때 만났는데, 지금까지 관계를 이어오고 있다. 내게 이따금 대구 소식을 전해주는 '통신원'이며, 내가 대구에 갈 때마다 동향 보고하듯 연락해 안부를 묻는 귀한 인연이다.
"부지불식간에 패륜 영화로 낙인찍힌 탓에, 보는 사람은 패륜아인가 싶은, 괜한 자격지심이 들더라니까. 예전에 일본 제품 불매운동이 한창일 때, 옷 사러 유니클로에 들어가는 느낌이라고나 할까?"
그의 농반진반 같은 말에 함께 웃고 말았지만, '패륜'이라는 말이 목에 가시 걸린 듯한 찜찜함으로 남았다. 영화 속 어디에도 패륜과 관련된 내용은 없지만, 패륜 영화로 낙인찍은 정치인들의 발언이 언론에 도배되다 보니 여론이 부화뇌동하는 모양새다. 가히 프레이밍의 힘이다.
그는 주위에서 <암살자(들)>이라는 제목보다 '패륜 영화'라는 말을 더 자주 들었다고 했다. <암살자(들)>을 봤는지를 "패륜 영화 봤나?"라고 질문한다는 것이다. 물론, 대답은 정해져 있단다. 봤어도 안 봤다고 하고, 그 따위 영화를 왜 보느냐고 반문하는 게 '안성맞춤' 답변이라고 했다.
<암살자(들)>이 어떻게 패륜 영화인가
최근 주진우 국민의힘 의원의 발언이 이렇듯 당혹스러운 분위기에 기름을 끼얹었다. 지난 6일 국회 법제사법위원회의 대법원 국정감사 도중 서영교 위원장의 영화 <암살자(들)>을 봤느냐는 질문에 그는 이렇게 맞받아쳤다. "그런 패륜 영화 보는 거 자체가 정상입니까?"
정작 보지도 않았으면서 패륜 영화로 낙인찍는 그의 '결기'가 놀라웠다. 마치 인스타그램에 떠돌아다니는 몇십 초짜리 짧은 극우 콘텐츠를 본 뒤 "역사 왜곡 영화를 버젓이 상영해도 되느냐"고 물었던 아이의 말과 하등 다를 바가 없다. (관련 기사: '암살자(들)' 단체관람 보고하라? 이젠 사전 검열까지
)그런 그가 대한민국의 국회의원이다.
그가 '패륜'이라고 못 박은 건, 영화가 박정희 대통령(이하 호칭 생략)이 부인인 육영수를 살해했다는 걸 암시하고 있다는 점에서다. 상상에 상상을 더한다면 그렇게 생각하는 관객이 있을 수는 있다. 중앙정보부와 경호실의 대응을 대통령의 인식과 동일시하는 경우 그런 추론도 가능할 성싶다.
하지만 직접 영화를 본 사람이라면 모두 공감할 테지만, 영화 속 어디에도 박정희를 주범으로 그리는 대목은 없다. 사건 당시를 보여주는 흑백 TV 영상 외에는 그의 배역이 등장하는 장면조차 거의 없다. 영화의 핵심 얼개는 사건의 진상을 규명하려는 기자들과 진상규명을 방해하고 독점하려는 중앙정보부, 그리고 그 사이에서 희생양이 된 말단 공무원들의 이야기다.
주진우 의원을 비롯한 국민의힘 의원들의 '패륜 영화 프레이밍'이 의도대로 먹혀든 모양새이지만, 그건 하나만 알고 둘은 모르는 것이다. 박정희와 육영수라는 그들의 '성역'을 건드리지 말라는 엄포와 날 선 공격이 결국 자신들을 향해 갈 수밖에 없음을 직시해야 한다.
백 보 양보해서, 박정희가 부인인 육영수 피살에 관여되어 있다는 건 영화적 상상력에 기인한 패륜이지만, 박정희 정권 내내 자행된 역사 속 패륜 행위는 차마 일일이 서술하기에도 끔찍하다. 박정희가 주범일 수밖에 없는 그들의 억울한 죽음이 육영수보다 '목숨값'이 덜하진 않을 테다.
박정희 정권의 패륜적 통치 행위
18년 동안 장기 집권한 박정희 정권의 패륜 행위를 일일이 거론하자면 책 한 권으로도 부족하다. 그중에 우리 현대사에 조금이라도 관심이 있는 이라면 기억할 만한 굵직한 사건 몇 가지만 언급하고 가자. 참고로 모두가 알고 있지만, 중고등학교 교과서에는 수록돼 있지 않다.
우선, 1967년 동백림(동베를린) 사건. 1967년 6.8 부정 선거를 규탄하는 시위가 전국적으로 확산하고 있었다. 당시 집권 여당이던 민주공화당은 박정희의 3선 출마를 위한 개헌 목적으로 조직적 부정 선거를 자행했다. 시위에 당황한 박정희 정권은 국면 전환을 위해 독일 유학생과 교민, 예술인 등을 간첩으로 조작했다.
중앙정보부 요원들이 독일까지 가서 그들을 불법 납치해 국내로 연행하는 등 천인공노할 만행을 저질렀다. 이들 중엔 세계적인 작곡가 윤이상과 화가 이응노 등도 포함되어 있었다. 당시 독일(서독) 정부는 주권 침해라며 반발했고, 국제 사회의 압박에 못 이겨 그들을 슬그머니 석방했다. 이후 고문을 통해 허위 자백을 강요한 박정희 정권의 조작 사건임이 밝혀졌다.
1974년 인민혁명당 재건위원회 사건을 빼놓긴 어렵다. 대학가를 중심으로 유신 반독재 투쟁이 불붙자, 박정희 정권은 반헌법적 긴급 조치권을 발동하여 학생 조직인 민주청년학생총연맹(민청학련)의 배후에 북한의 지령을 받은 인민혁명당 재건위원회라는 간첩 조직이 있다고 날조했다.
관련자들을 영장도 없이 구금한 뒤 잔혹한 고문을 통해 허위 자백을 받아냈고, 대법원에서 사형이 확정된 지 불과 18시간 만에 전격 집행했다. 더욱 놀라운 건, 고문을 자행한 사실이 드러날까 봐 유족들로부터 시신을 강제 탈취해 화장하는 등 극단적인 짓도 서슴지 않았는 점이다.
국제 법학자협회는 사형이 집행된 1975년 4월 9일을 '세계 사법사상 암흑의 날'로 규정하며, 박정희 정권을 규탄하였다. 사건 발생 33년 만인 지난 2007년 서울지방법원은 재심을 통해 희생자 전원에 무죄 판결을 내렸고, 국가 권력에 의한 조작 사건이자 사법 살인이라고 결론지었다.
하나만 더 짚고 가자. 부도덕한 정권의 패륜적 통치 행위는 사회적 영향력이 컸던 지식인과 대학생만 옥죈 게 아니다. 1974년 봄, 울릉도라는 절해고도의 무고한 민간인들까지 간첩으로 내모는 등 반공 이데올로기를 활용해 전국적으로 확산한 반유신 독재 투쟁을 잠재우려 했다.
영문도 모른 채 끌려온 그들을 박정희 정권이 간첩으로 조작하는 방법은 똑같았다. 지하 밀실에 감금하고 잔혹한 고문을 통해 허위 자백을 받아내는 것이다. 결국 그들은 간첩이 되어야 했고, 가족들은 연좌제의 굴레 속에서 평생을 감시와 고통 속에서 지내야 했다. 지난 2015년 그들 역시 재심을 통해 무죄가 선고됐다.
국민의 생명과 안전을 보호하기는커녕 권력의 유지를 위해 무고한 시민은 잔인하게 고문하고 살해한 박정희 정권의 만행이야말로 패륜 행위다. 애꿎은 상업 영화 한 편을 두고 패륜 영화라며 입에 거품을 물기 전에 역사적 평가는 물론, 사법적 판단조차 끝난 박정희 정권의 패륜적 통치 행위에 대한 성찰이 먼저 아닐지.
사족. 백문이 불여일견인 법, 주진우 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 함께 영화 <암살자(들)>을 관람하기를 바란다. 직접 본 뒤 서로의 감상평을 나누고 토론을 벌여 봤으면 좋겠다. 어떤 장면과 대사가 역사 왜곡이고 패륜적인 내용인지 그들의 생각을 묻고 싶고, 듣고 싶다. 불러만 준다면, 역사 교사로서 언제든 토론을 벌일 준비가 되어 있다.