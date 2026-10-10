천년고찰 구례 화엄사에서 펼쳐진 요가

큰사진보기 ▲10월 10일 오전 구례 화엄사 보제루 앞에서 열린 제6회 지리산대화엄사 요가대회 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

10일 오전, 전남 구례 화엄사 보제루 앞마당이 형형색색의 요가 매트로 가득 찼습니다.2026 화엄문화제 둘째 날 열린 '제6회 지리산대화엄사 요가대회' 현장입니다. 푸른 가을 하늘 아래 참가자들이 무대의 안내에 맞춰 동시에 몸을 숙였습니다. 뒤편으로는 화엄사의 고색창연한 전각과 지리산 숲 그리고 국보인 영산회괘불탱의 모사본이 펼쳐졌습니다.천년고찰과 현대의 요가가 한 공간에서 만나는 풍경이 낯설면서도 자연스러웠습니다. 이날 행사의 문구인 '내 안의 등불에서 세상의 등불로'도 눈길을 끌었습니다. 요가는 자신의 호흡과 몸에 집중하는 데서 시작합니다.불교 수행 역시 자신의 마음을 들여다보는 데서 출발합니다. 표현은 다르지만 자신을 바라보고 마음을 다스린다는 점에서 두 수행은 닮아 있습니다. 수많은 참가자들이 동시에 허리를 숙이는 모습을 바라보니 사찰에서 절을 올리는 장면도 떠올랐습니다. 경쟁을 위한 움직임이라기보다 각자의 몸을 낮추고 호흡을 가다듬는 시간처럼 보였습니다.문화유산은 오래된 건축물과 유물을 바라보는 것만으로 완성되는 것은 아닙니다. 오늘을 사는 사람들이 그 공간에 머물고 새로운 방식으로 의미를 경험할 때 문화유산은 다시 살아납니다.이날 화엄사는 단순히 '보는 사찰'이 아니었습니다. 참가자들은 천년의 시간을 품은 공간에 직접 앉아 숨을 들이마시고 내쉬며 화엄사를 몸으로 경험했습니다. 화엄문화제가 열리는 가을의 지리산은 조금씩 색을 바꾸고 있었습니다. 그 아래 수많은 사람들이 잠시 움직임을 멈추고 자신의 호흡을 바라봤습니다. 바쁜 여행길에서 더 많은 것을 보기 위해 서두르는 대신, 잠시 멈춰 자신을 들여다보는 시간. 천년고찰 화엄사의 가을 아침, 사람들은 '내 안의 등불'을 밝히고 있었습니다.