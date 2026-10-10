"대추 맛보고, 흥겨운 노래에 어깨춤"… 논산 연산의 가을밤 들썩

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 대추 판매장에서 노부부가 손발을 맞춰 손님을 맞고 있다. 할머니가 대추를 정성스럽게 손질하는 동안 할아버지는 판매대 앞 관광객에게 대추의 특징을 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"대추야, 넌 내 거야!"

큰사진보기 ▲9일 오후 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 꿈의 무용단 어린이들이 현대무용을 선보이고 있다. 어린 무용수들은 음악에 맞춰 몸짓 하나하나에 정성을 담아 무대를 꾸몄다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막 축하공연에서 인기가수 박상철이 자신의 히트곡을 열창하고 있다. 박상철의 힘찬 노래와 흥겨운 무대에 관객들도 박수로 장단을 맞추며 가을밤의 열기를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 유흥식 축제추진위원장이 지역 발전과 축제 활성화에 힘써온 공로자들에게 감사패를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 도중선 전 충남도청 예산담당관, 유흥식 추진위원장, 김동식 대추작목반장, 하봉수 전 연산면장 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 유흥식 축제추진위원장이 개막을 선언하자 관람석 위로 오색 실이 터져 내리고 있다. 화려한 오색 실이 축제장을 수놓는 가운데 유 위원장이 무대에서 내려오고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 백성현 논산시장이 관람객들을 향해 거수경례를 하고 있다. 백 시장은 국방도시 논산의 특색을 살린 인사로 관광객들에게 친근하게 다가가며 축제 분위기를 띄웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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"제가 '육군' 하면 여러분은 '병장'이라고 외쳐주십시오. 육군!"

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 이건창 논산시의회 의장이 축사를 하고 있다. 이 의장은 축제장을 찾은 관광객들에게 환영의 뜻을 전하며 대추나무의 뿌리와 가지, 열매에 빗대 연산의 역사와 전통문화가 지닌 의미를 풀어냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 황명선 국회의원이 축사를 하고 있다. 황 의원은 축제를 준비한 지역 주민과 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전하고, 관광객들에게 연산의 넉넉한 인심과 가을 정취를 만끽하길 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 주요 내빈과 시민, 관광객들이 두 손을 들어 “파이팅!”을 외치고 있다. 참석자들은 한마음으로 축제의 성공을 기원하며 가을밤을 뜨거운 함성과 박수로 물들였다. 이날 개막식에는 백성현 논산시장, 이건창 논산시의회 의장 및 시의원, 김종욱·기호엽 충남도의원 등 각급기관단체장이 참석했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 저녁 충남 논산시 연산대추문화축제 개막식에서 황산벌 취타대가 힘찬 나팔 소리로 행사의 시작을 알리고 있다. 주요 내빈들이 취타대의 연주에 맞춰 입장하면서 전통 악기 소리가 축제장에 울려 퍼져 개막식의 분위기를 한층 고조시켰다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

빨갛게 익은 대추가 가을 손님을 불러 모았다. 아삭하고 달콤한 대추를 맛보려는 관광객들의 발길이 이어지고, 해가 저물자 흥겨운 노랫소리가 축제장을 가득 채웠다. 충남 논산시 연산면이 대추 향기와 음악이 어우러진 가을 잔치로 들썩였다.제25회 연산대추문화축제가 9일 연산역 일원에서 막을 올렸다. '대추야, 넌 내 거야'를 주제로 11일까지 사흘간 열리는 이번 축제는 연산의 대표 농산물인 대추를 알리고 지역 농산물 판매를 늘리기 위해 마련됐다.이날 오전부터 축제장에는 가족과 친구, 연인 단위 방문객들의 발길이 이어졌다. 대추 판매장에서는 탐스럽게 익은 대추를 맛보고 고르는 손님들이 눈에 띄었다. 지역 농산물로 만든 다양한 먹거리도 관광객들의 입맛을 사로잡았다.축제 분위기는 오후 6시 30분 개막식과 함께 한층 달아올랐다. 식전 공연에서는 꿈의 무용단 어린이들이 무대에 올라 현대무용을 선보이며 관객들의 박수를 받았다. 어린 무용수들의 공연이 끝나자 축제장은 본격적인 가을밤 잔치 분위기로 바뀌었다.개막 축하공연에는 인기 가수 현숙과 박상철이 무대에 올라 흥겨운 노래를 선사했다. 가수들의 무대가 이어지자 관객들은 박수로 호응하며 공연을 즐겼다. 마리의 전자바이올린 연주도 축제의 흥을 더했다.이날 개막식에서는 축제를 준비하고 지역사회 발전에 힘써온 주민들의 노고를 격려하는 자리도 마련됐다.유흥식 연산대추문화축제추진위원장은 도중선 전 충남도청 예산담당관과 하봉수 전 연산면장, 김동식 대추작목반장에게 감사패를 전달했다. 오랜 기간 축제와 지역 발전에 힘을 보탠 데 대한 감사의 뜻을 담았다.유 위원장은 개막선언에 앞서 "축제의 성공적인 개최를 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않은 백성현 논산시장과 이건창 논산시의회 의장, 황명선 국회의원께 깊이 감사드린다"고 말했다.이어 "25회를 맞은 연산대추문화축제가 연산뿐 아니라 논산 전역에서 생산되는 우수 농산물의 판매를 촉진하고 농업경제에 보탬이 되는 산업형 관광축제로 성장했다"며 "그 바탕에는 논산시민들의 각별한 사랑과 관심이 있었다"고 강조했다.백성현 논산시장은 환영사에서 관람객들과 특별한 인사를 나눴다.백 시장의 선창에 관객들이 "병장!"이라고 화답했다. 논산시가 우수 농산물에 사용하는 공동브랜드 '육군병장'을 알리기 위한 깜짝 구호였다.백 시장은 "육군병장은 논산에서 생산되는 우수 농산물에 붙이는 상표"라며 "국방도시 논산의 특성을 농산물 브랜드에 담았다"고 설명했다.그는 "가을은 한 해 동안 흘린 땀의 결실을 거두고 그 풍요로움에 감사하는 계절"이라며 "연산대추의 달콤한 맛과 함께 아름다운 가을의 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.백 시장은 내년 2월 26일부터 3월 21일까지 열리는 '2027 논산세계딸기산업엑스포'도 소개했다. 그는 "세계 각국의 관광객들이 논산을 찾아 딸기를 비롯한 지역 농산물의 우수성을 확인하게 될 것"이라며 시민들의 관심과 참여를 당부했다.이건창 논산시의회 의장은 연산이 품고 있는 역사와 전통문화의 가치를 강조했다.이 의장은 "연산에는 돈암서원의 선비정신과 연산백중놀이에 담긴 공동체 문화가 살아 숨 쉬고 있다"며 "대추를 맛보는 즐거움과 함께 연산의 역사와 문화도 마음에 담아 가시길 바란다"고 말했다.황명선 국회의원도 연산의 역사적 가치를 소개하며 관광객들을 환영했다.황 의원은 "연산은 삼국시대 황산벌의 역사가 남아 있고 세계유산인 돈암서원을 품은 고장"이라며 "주민과 지역 단체들이 힘을 모아 준비한 축제인 만큼 가족, 친구, 이웃과 함께 따뜻한 가을의 정을 나누길 바란다"고 말했다.연산대추문화축제는 대추를 사고파는 장터를 넘어 지역의 역사와 문화, 농산물이 어우러지는 행사로 자리 잡고 있다. 특히 축제를 준비하는 주민과 농업인, 상인들의 참여는 25년 동안 축제를 이어온 힘이 되고 있다.축제 둘째 날인 10일에도 다양한 공연과 체험행사가 이어진다. 오카리나와 텅드럼 연주를 비롯해 노래교실, 라인댄스 등 지역 예술인들의 공연이 펼쳐진다. 양안다 작가의 북콘서트와 연산대추가요제 예선도 열린다.이어 가수 하나영과 히든싱어 출연자들의 공연, EDM DJ 무대 등이 마련돼 축제장을 찾는 관광객들에게 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.축제는 11일까지 이어진다. 가을 햇살을 머금고 익은 대추를 맛보고, 음악과 함께 추억을 쌓을 수 있는 연산의 가을 잔치는 이번 주말까지 계속된다.