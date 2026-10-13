"1년 안에 형사사법 시스템 난맥상 상당히 드러날 것"

큰사진보기 ▲서울 중구 수표동 중대범죄수사청(중수청)과 서울지방중대범죄수사청이 입주한 르네스퀘어 빌딩. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

- 지난 2일 검찰청은 문 닫고 중수청과 공소청이 출범했지만, 수장 없이 대행 체재예요.

- 가장 큰 문제는 뭐라고 보세요?

- 수사와 기소가 분리된 나라가 있는 걸로 알거든요. 수사 기소 분리가 우리나라 법 체계와 안 맞는 건가요, 아니면 수사 기소 분리가 원래 불가능한 건가요?

- 국민의힘은 기존 검찰에 문제없다는 건지 아니면 검찰에 문제가 있어 개혁 필요성엔 동의하지만, 민주당 방법이 틀렸다는 건지 궁금해요.

- 국민의힘도 검찰을 개혁해야 한다는 건 동의하는 건가요?

- 국민의힘은 중수청과 공소청 출범에 대해 지옥문이 열렸다고 했잖아요. 지옥문이 열렸다는 근거는 뭔가요?

- 그 예외 규정이 문제를 해결할 수 있나요?

- 한편으론 '국민의힘은 사법체계 변화가 잘 안 되기를 바라는 거 아니냐'는 시선도 있어요.

큰사진보기 ▲우크라이나의 북한군 포로 한국 송환 질의하는 한동훈 의원한동훈 무소속 의원이 6일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 우크라이나의 북한군 포로 한국 송환과 관련해 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 한동훈 의원이 고 노무현 전 대통령의 수사 기록과 3억 원대 시계 의혹을 다시 꺼내 들어서 논란입니다.

- 국민의힘은 검찰청 폐지를 두고 '지옥문 열렸다'고 하고, 여기에 한동훈 의원도 기여했다는 게 천하람 개혁신당 의원 주장이에요.

- 문재인 정부 때 검찰청 폐지까지 안 갔는데, 지금 폐지한 상황 사이 있었던 건 윤석열 정권이잖아요.

- 윤석열 대통령이 검찰을 이용한 것 아니냐는 주장도 있습니다.

- 앞으로 어떻게 될 것으로 전망하세요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

10월 2일, 검찰청이 역사 속으로 사라지고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 공식 출범했다. 1948년 정부 수립 이후 78년 만에 맞이한 대대적인 형사사법 체계의 변화다. 그러나 출범과 동시에 기관장이 신속히 임명되지 못하면서, 일각에서는 '준비도 되지 않은 상황에서 왜 10월 2일 출범을 고집했느냐'는 거센 비판이 쏟아지고 있다.여기에 더해 최근 무소속 한동훈 의원이 한 토론회에 나와 민주당 의원들이 '검찰로부터 조작수사를 당했다'는 식의 가스라이팅을 했다며 "노무현 전 대통령이 조작수사에 당했다는 '노무현 신화'가 대표적"이라고 발언하면서 정치권 논쟁은 한층 더 달아올랐다.이처럼 거센 형사사법 체계의 대변혁과 최근 정치권 이슈에 대해 짚어보고자, 지난 7일 서울 용산역에서 국민의힘 전 대변인을 지낸 친한계 송영훈 변호사를 만났다. 다음은 송 변호사와 나눈 일문일답."굉장히 무책임하다고 생각해요. 야권은 수사·기소 완전 분리 시스템이 정상 작동할 수 없다고 계속 경고했는데도 강행했잖아요. 그런데 중수청은 수장도 못 뽑았고, 공소청은 검찰총장 공석으로 직무대행, 경찰청도 청장 없이 직무대행 체제예요. 세 기관 모두 직무대행인 건 이재명 대통령이 스스로 초래한 겁니다. 검찰총장 임명 안 한 기간이 1년 3개월, 경찰청장은 9개월이 넘었고, 중수청장도 출범 전에 임명을 마칠 수 있었는데 세 기관 모두 공석인 채로 출발했습니다. 이래서야 새 제도가 정상 작동하는 게 가능하겠습니까?""그동안 검찰의 잘못이 아무것도 없다고는 할 수 없어요. 그러나 검사라는 제도 자체는 근대 사법 제도의 산물입니다. 수사는 기본적으로 목적 지향적인 행위라서 경찰은 어떻게든 범인을 잡으려 하는데, 그 과정에서 생길 수 있는 문제를 적법하게 통제하는 기관이 검사입니다. 그런 검사의 역할은 수사 본연의 기능과 완전히 분리될 수 없는 거예요. 그런데 그게 분리될 수 있다고 강변하고, 더 나아가 수사와 기소의 완전 분리가 절대선인 것처럼 주장하면서, 결론을 정해놓고 거기에 끼워 맞춰 형사사법 체계를 개편한 겁니다. 제가 장담컨대 이 시스템은 제대로 안 돌아갑니다.""민주당이 당초 내세운 근거는 미국과 독일이었어요. 그런데 미국 검사도 수사에 전혀 관여하지 않는 게 아니라 오히려 긴밀하게 관여하고, 독일도 검사가 수사 지휘권을 갖고 경찰을 수족처럼 지휘할 수 있습니다. 그런데 우리나라는 검경 수사권 조정을 하면서 검사의 수사 지휘권도 없애고, 이번엔 보완수사권마저 완전히 없애버렸어요. 이런 식으로 완전 분리를 하는 건 불가능합니다.미국과 독일이 완전 분리가 아니라는 반박을 받자, 최근 민주당이 내세우는 모델은 영국이에요. 그런데 정작 그 근거로 드는 영국 필립스 위원회 보고서에는 '수사와 기소를 완전히 분리하기는 어렵다, 두 역할은 중첩되고 얽혀 있다, 순수한 분리는 현실에서 작동할 수 없다'고 명시돼 있습니다. 그런데도 우리나라는 과격하고 둔탁한 '완전 분리'를 주장하며 강행했으니, 이건 앞으로 제대로 안 돌아갑니다.""민주당처럼 하는 방식에는 동의할 수 없죠. 이런 식으로 하는 건 형사사법 시스템을 엉망진창으로 만드는 거예요. 제가 변호사지만, 지금 누가 고소 사건을 가져오면 일단 경찰에 접수해 놓고 어딘가로 이관된다고 쳐도, 앞으로 이 사건이 얼마나 걸릴지, 어떤 단계를 거칠지에 대한 불확실성이 너무 커서 명확하게 설명해 줄 수가 없는 상황이에요. 이게 정상인가요?""'검찰 개혁'이라고 추상적으로 말하지만, 어떤 개혁이냐가 중요합니다. 핵심은 수사·기소 기관을 정치적으로 중립화시키는 거예요. 제 개인 견해로는, 검찰총장 같은 수장을 국회 가중다수결로 임명 동의받게 법제화하면, 그렇게 임명된 총장은 훨씬 중립적으로 일할 거라고 봅니다.""10월 2일부터는 원칙적으로 검사에게 수사권이 없어요. 그러면 검찰이 들고 있던 사건들은 경찰로 보완수사 요구를 하거나 이관시켜야 하는데, 검사가 기록만 보고 기소·불기소를 결정할 수 있는 사건의 비율은 굉장히 제한적일 겁니다. 검찰이 들고 있는 사건은 접수된 지 석 달 안 된 사건과 석 달 넘은 '미제 사건'으로 나뉘는데, 미제 사건이 올해 8월 말 기준 16만 4822건이에요. 저는 예전부터 이 사건들이 한꺼번에 경찰로 내려가면 경찰 수사가 마비될 거라고 경고했습니다. 그래서인지 9월에 대통령령을 개정해서, 일정 요건을 갖춘 사건은 검사가 석 달간 계속 수사할 수 있는 예외를 뒀어요.""예외 요건이 굉장히 불명확합니다. 첫 요건인 '공소시효 완성이 임박한 사건'은 얼마나 남아야 임박한 건지 객관적 기준이 없어요. 검사가 이걸 믿고 수사하다 기소했는데 나중에 위법 판단을 받으면 증거가 배제되거나 공소 기각될 위험까지 있습니다. 다른 요건들도 '통일적 처리가 곤란한 경우', '검사의 수사가 불가피한 사건'처럼 매우 추상적이라, 법정에서 다투면 뭘 근거로 반박할지 막막해요.이렇게 불명확하니 검사들은 결국 사건을 경찰로 내려보내게 될 겁니다. 보완수사 요구는 원칙적으로 한 달, 연장해도 두 달 안에 처리해야 하는데 그게 가능하겠습니까? 올가을부터 일선 경찰서에 사건이 감당할 수 없이 쌓여 마비될 거고, 그것부터가 이미 시스템이 정상 작동하지 않는다는 뜻입니다.""망하라고 고사 지내는 게 아닙니다. 그동안 보완수사로 진실이 밝혀진 사례가 여럿 있었는데, 검사가 직접 수사 못 하고 요구만 하게 되면 경찰이 스스로 결함이나 오류를 잘 바로잡을 거라고 기대할 수 있을까요? 그런 사례가 많기 때문에 범죄 피해자가 신속하고 정확하게 구제받기 어려울 거라는 뜻에서 '지옥문이 열렸다'고 한 겁니다. 누구도 정말 지옥문이 열리길 원하지는 않아요.""한동훈 의원이 갑자기 이 얘기를 꺼낸 건 노무현 전 대통령이나 유족에게 상처를 주려는 게 아니에요. 보완수사권을 완전 폐지한 형사소송법 개정안이 국회를 통과한 직후, 민주당 김용민 의원이 봉하마을에 가서 영전에 '형사소송법 개정안' 봉투를 올려놓고 조각상 옆에서 인증샷을 찍으며 '대통령님, 숙제 다 했습니다'라고 SNS에 올렸거든요.그런데 노 전 대통령은 생전에 검찰 폐지를 주장한 적이 없습니다. 민주당은 검찰을 끊임없이 악마화하며 검찰 폐지까지 만들어냈는데, 그 과정에서 노무현 전 대통령을 억울한 피해자로 프레이밍하며 '노무현 신화'를 검찰을 공공의 적으로 만드는 동력으로 써온 거예요. 이번 시스템 파괴의 근원을 밝히려면 그 신화의 과장된 부분을 짚지 않을 수 없다는 게 첫 번째 말씀입니다.""무슨 이야기인지 이해를 못 하겠어요. 검찰이 처리해 온 사건 중 정치적 사건은 아무리 많아야 1%도 안 됩니다. 그 소수 사건을 빌미로 검찰을 없애려 한 집단이 누구인지 보세요. 검찰을 없애 수사 기능을 약화시키면 결국 좋아지는 건 힘 있는 정치인들뿐입니다. 그걸 폐기해 나라를 아수라장으로 만드는 게 '노무현 정신'에 맞는 일인지 근본적으로 묻고 싶습니다.""윤석열 정권 때문에 검찰이 폐지됐다는 논리라면, 과거에 5.16이 있었으니 육사를 폐지해야 한다는 논리와 다를 바 없어요. 윤석열 전 대통령이 12.3 비상계엄을 한 건 200% 잘못됐습니다. 그런데 그게 검찰을 동원해서 한 일인가요? 아니잖아요. 그런데 왜 검찰을 폐지해서 국민 다수가 불안을 겪고 피해를 입어야 합니까?""구체적으로 뭐가 잘못됐는지 제시해야죠. 윤석열 정부 때 검찰이 조작 수사를 했다고 계속 주장하는데, 대북송금 사건이 조작입니까? 그게 조작이면 이화영 전 경기도 평화부지사 1, 2, 3심이 모두 유죄를 인정할 수 있습니까? 뭐가 조작이라는 건지 모르겠어요. 정확히 뭐가 조작이고 그게 왜 검찰 '폐지'의 이유가 되는지 설명할 수 있어야 하는데, 아마 어려울 겁니다.""아무리 길게 잡아도 한 1년 안에 형사사법 시스템의 혼란과 난맥상이 상당히 드러날 거예요. 그러면서 이걸 바로잡아야 한다는 국민적 공감대가 넓어질 겁니다. 문제는 형사사건이라는 게, 한 사건 한 사건이 다 각자의 삶에 걸려 있다는 거예요. 피의자든 피해자든요. 그런데 그렇게 한 사람 한 사람의 삶이 굴절되고 난 뒤에야, 이 잘못된 법을 만든 사람들이 선거에서 떨어진다고 책임을 지는 건 아니잖아요. 이미 누군가의 삶은 굴절된 뒤인데, 그 법을 만든 사람들이 선거에서 떨어진다고 그게 책임을 지는 거라고 할 수 있습니까?"