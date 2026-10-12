학교에선 한 팀인데 소년체전에선 왜 갈라놓나

지난 여름, 야구팬들 사이에서 화제가 된 뉴스가 있었다. 여자 선수로는 처음으로 U-12 야구 국가대표에 뽑힌 유소년 선수의 소식이었다. 메이저리거를 포함해 유명한 야구선수들을 배출한 학교의 야구부에서 주장으로 활약을 하고 있다고도 했다.
그 선수는 국가대표로 나선 대회에서 2경기에 선발 출전해 안타에 도루까지 하며 활약했고, 1타점 2득점을 기록하며 팀의 동메달 획득에 기여했다. 72년 만에 미국 여자프로야구(WPBL)가 부활했다는 소식까지 겹치며 더욱 많은 야구팬이 응원을 보냈다.
그런데 기사를 읽다 보니 이해되지 않는 부분이 있었다. 이렇게 맹활약을 한 선수가 국가대표 출전에 앞서 5월에 열렸던 전국소년체육대회(이하 소년체전)에는 '여자 선수'라는 이유로 출전할 수 없었다는 점이다. 소속 팀 감독이 대한체육회와 교육청에 문의해 봤지만 소용없었다고 했다. 2026년 대한민국, 매일 학교에서 함께 땀 흘리며 훈련하는 친구들과 대회를 나갈 수 없는 이유가 단지 '성별' 때문이었다니.
더욱 어처구니없는 건 대한야구소프트볼협회의 태도였다. 협회는 8월 7일 보도자료에서 이 선수가 "유일한 여자 선수로 당당히 태극마크를 달았다"며 홍보했다. 그런데 한 언론사가 소년체전 야구 종목에서 혼성 출전이 불가능한 이유를 묻자 "남녀 체급 차이에 따른 경기력 격차가 있어, 각 팀에서 여성 선수를 엔트리에 넣기 꺼리는 구조가 굳어진 것"이라고 설명했다(한국일보, 2026. 8. 22.
). 이토록 모순적일 수 있을까.
12세 이하(U-12) 유소년 시기는 남녀 간 신체 발달 차이가 거의 없거나 오히려 여학생의 성장이 더 빠른 시기다. 게다가 해당 선수는 이미 학교 야구부에서 또래 남자 선수들과 부딪히며 안전하게 국가대표 선발전까지 치러냈다. 세계 최대 규모인 미국 리틀야구 월드시리즈(LLWS) 등 국제 대회에서는 여자 선수들의 출전이 자연스러우며, 유소년 스포츠에서 성별 장벽을 허무는 것은 세계적인 추세다. '신체 차이' 때문이라는 변명이 궁색하게 느껴지는 이유다.
함께 땀 흘리는 어린 선수들, 어른들이 만든 문턱 앞에 좌절
관련된 자료를 더 찾아보니 이는 비단 한 야구 선수만의 일이 아니었다. 축구에서도 비슷한 일이 있었다. 2025년 2월 서울시축구협회 홈페이지에 올라온 서울소년체육대회 신청 안내 공문에는 '남자부'에 여자 선수 참가가 불가능하다는 내용이 적혀 있었다. 혼성 팀에서 뛰던 여자 선수들이 대회에 나가지 못하게 된 것이다.
이에 한 선수의 보호자가 국가인권위원회(아래 인권위)에 진정을 냈다. 인권위의 조사 과정에서 대한축구협회는 "남자팀에 등록한 여자 선수가 남자부에서 뛰는 것이 가능하다"는 유권해석을 내놓았다(한겨레, 2025. 8. 25.
). 올해 서울소년체육대회 요강을 살펴보니 축구 13세이하부에는 여자 선수가 출전 가능하다는 사실이 명시되어 있었다. 하지만 소년체전 요강에는 그 내용이 반영되어 있지 않았다.
학교와 클럽에서 선수들은 이미 함께 땀 흘리며 평등과 공정, 연대를 배우고 있다. 그러나 어른들이 붙인 '남자 팀', '남자부'라는 이름 하나가 이 아이들을 갈라놓고 있다. 또 다른 배움의 장이 되어야 할 소년체전에서 아이들은 세상을 반으로 가르고, 한쪽을 배제하는 문턱을 마주하게 된다.
기울어진 운동장, 평평하게 만들어야
무엇인가 해야겠다는 생각에 크보팬인권윤리감시단은 사이드 프로젝트로 모두의스포츠를 시작해, 9월 23일 빠띠에 서명 캠페인
을 열었다. 여자 선수가 함께 뛸 수 있도록 '남자부'만 있는 종목을 성별 구분 없는 '오픈부'로 바꾸라는 목소리를 함께 내줄 시민들을 모으기 위해서였다. 10월 11일 세계 소녀의 날을 맞아 세운 목표 1011명을 넘어 10월 9일까지 약 3300명이 서명했다.
서명자들은 최근 화제가 된 권성욱 캐스터의 오프닝 멘트를 인용하며 그라운드는 평평해야 한다는 글을 달아주기도 했고, 여성으로서 운동을 그만둔 경험 등을 나누며 후배 선수들에 대한 응원을 보내기도 했다. 꿈을 빼앗아가는 차별적 구조를 바꿔야 한다는 목소리도 많았다.
"여자야구를 하고 싶은 어린이가 없는 게 아니라 어른들이 없게 만든 것은 아닐까요?"
"더 이상 누군가가 개척자가 되지 않아도 되는 사회를 만듭시다."
"귀찮고 전례가 없어 움직이지 않은 것은 책임 있는 자리에서 행하는 방관"이라며 책임져야 할 주체들을 따끔하게 지적하기도 했다.
우리는 이 서명들을 10월 12일 대한체육회와 대한야구소프트볼협회에 공문으로 전달하고, 다음과 같이 요구할 예정이다.
첫째, 남자 선수들과 함께 뛰고 있는 여자 선수의 소년체전 출전 허용을 요강에 명시할 것.
둘째, 시대착오적인 '남자부'를 성별 구분 없는 '오픈부'로 전환할 것.
10월 11일은 세계 소녀의 날이었다. 유엔아동기금(UNICEF)의 2026 세계 소녀의 날 페이지에는 이런 말이 적혀 있다. "소녀라는 사실이 무엇을 할 수 있는지, 어디에 갈 수 있는지, 무엇이 될 수 있는지 결정해서는 안 된다. 그러나 세계의 많은 소녀들에게는 여전히 결정적이다." 한국 체육계는 어디쯤 서 있을까.
대한체육회와 대한야구소프트볼협회의 진정성 있는 답변을 기다린다.