이 논쟁에는 상담비가 부담인 사람들이 빠져있다

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덧붙이는 글 | 필자는 지역자활센터에서 사례관리자로 일하고 있습니다. 이 글은 소속 기관의 공식 입장이 아닌 개인의 견해입니다. 심리상담의 전문성과 안전성을 확보하는 동시에, 경제적 어려움으로 상담을 망설이는 사람들의 이용 기회도 넓어지기를 바랍니다.

상담이 필요하다는 말과 실제로 상담받을 수 있다는 말 사이에는 거리가 있다. 상담비를 마련해야 하고, 시간을 내야 하며, 낯선 사람에게 자신의 어려움을 이야기할 용기도 필요하다. 생계를 꾸리는 일부터 버거운 사람에게 마음을 돌보는 일은 뒤로 밀리기 쉽다.지역자활센터에서 사례 관리자로 일하는 나는 심리상담을 둘러싼 최근 논쟁을 이런 질문으로 바라보게 된다. 누가 상담할 수 있는지 논의하는 동안, 정작 상담이 필요한 사람은 얼마나 가까이에서 도움받을 수 있을까.보건복지부는 지난 9월 7일 '정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행령' 일부개정령안을 입법예고했다. 정신건강전문요원의 공통 업무에 국가와 지방자치단체 등이 시행하는 심리상담 및 재난심리지원 사업 수행을 추가하는 내용이다. 의견 제출 기한은 10월 19일이다.개정 취지를 접했을 때 먼저 떠올린 것은 비용 때문에 상담을 망설이는 저소득 가정이었다. 공공영역에서 상담을 제공할 기반이 튼튼해진다면 반길 일이라고 생각했다. 그러나 개정안과 반대 의견을 살펴보면서, 상담 기회를 넓히는 일과 상담의 질을 보장하는 일을 함께 질문해야 한다는 생각이 들었다.먼저 구분할 사실이 있다. 이번 개정안은 저소득층을 위한 상담비 지원제도를 새로 만드는 내용이 아니다. 상담 지원 횟수나 예산을 늘리고 본인부담금을 낮추는 조항도 아니다.정신 건강 심리상담 바우처사업은 이미 시행 중이다. 복지부 안내에 따르면 정해진 대상 기준을 충족한 이용자에게 총 8회의 전문 심리상담을 지원한다. 소득 등에 따라 본인부담률이 달라지며, 본인부담이 없는 유형도 있다. 정신건강전문요원 역시 현재 서비스 제공인력에 포함돼 있다.복지부는 입법예고문에서 정신건강전문요원들이 2024년부터 심리상담 바우처사업에 참여했고, 재난 현장에서도 심리지원 핵심 인력으로 활동해 온 현실을 개정 이유로 제시했다. 이미 수행하는 사업을 시행령의 공통 업무에 명시하겠다는 설명이다.따라서 이번 개정으로 상담 기회가 얼마나 늘어날 것인지는 따로 확인해야 한다. 업무 근거를 정비하는 것과 이용자의 대기기간이 줄거나 이용할 수 있는 상담 기관이 늘어나는 것은 같은 결과가 아니다. 저소득층에게 실질적인 도움이 되는 변화인지 판단하려면 사업의 예산과 공급 여건, 이용 과정까지 살펴야 한다.개정안의 대상은 정신건강임상심리사, 정신건강간호사, 정신건강사회복지사, 정신건강작업치료사다. 일반 사회복지사나 간호사 자격만 있으면 누구나 해당 업무를 맡도록 하는 내용으로 이해해서는 안 된다.논란은 이들 직역의 교육과 수련이 서로 다르다는 데서 출발한다. 현행 시행령은 공통 업무와 직역별 개별 업무를 구분한다. 정신건강임상심리사의 개별 업무에는 심리평가와 심리교육, 심리상담 등이 명시돼 있다. 다른 직역에는 각각 간호활동, 사회복지서비스 지원에 관한 상담·안내, 작업치료 등의 업무가 규정돼 있다.반대 측은 이러한 차이가 있는 상황에서 상담 역량에 관한 기준을 함께 제시하지 않고 심리상담 사업 수행을 공통 업무로 추가하는 것이 적절한지 묻는다. 한국임상심리학회는 교육·수련 역량 검토와 직역 간 협의 과정에 대한 설명을 요구하고 있다.대학가에서도 반대 목소리가 이어졌다. 대학별 선언·성명을 소개한 자료에 따르면, 가톨릭대·한양대·부산대·충북대·서울대·단국대·경성대 등 7개 대학의 관련 학과 학부생·대학원생과 상담연구원 등이 시국선언 또는 공동 반대성명을 통해 우려를 나타냈다. 이는 대학 본부의 공식 입장과 구분되는, 해당 학과 학생과 연구원 등의 의견 표명이다.자료에 담긴 주장은 전문성 기준과 안전장치의 필요성에 모인다. 한양대 참여자들은 업무 확대에 앞서 전문성 기준을 마련해야 한다고 주장했다. 충북대 참여자들은 전문적인 교육과 수련을 근거로 심리상담의 업무 범위를 정해야 한다고 밝혔다. 부산대 참여자들도 전문 교육과 엄격한 수련을 강조했다.서울대 참여자들은 상담이 이미 이뤄지고 있다는 사실보다 이를 안전하게 수행할 최소한의 장치가 마련돼 있는지가 중요하다고 지적했다. 단국대 참여자들은 직역 간 협력의 출발점으로 각자의 전문성과 한계에 대한 존중을 제시했다.가톨릭대 참여자들은 정신건강서비스의 질과 안전성을 최우선 기준으로 강조했다. 경성대 심리학과 학부생·대학원생과 캄트리 심리연구소 역시 전문성에 기반한 안전한 심리상담 체계 확립을 요구했다.이러한 문제 제기를 단순한 직역 간 이해관계로만 치부할 수는 없다. 공공 상담을 이용하는 사람이 어떤 서비스를 받게 되는지, 그 서비스를 안전하게 제공할 기준은 무엇인지에 관한 질문이기 때문이다.그렇다고 반대 측의 우려를 특정 직역 전체의 상담 능력에 대한 결론으로 받아들여서도 안 된다. 직역별 교육과 수련이 다르다는 사실과 개별 전문가가 상담 역량을 갖췄는지는 구분해서 평가해야 한다.현장과 제도 사이의 간격을 줄여야 한다는 취지에도 귀를 기울일 필요가 있다. 복지부 설명대로 정신건강전문요원은 이미 공공 상담사업과 재난심리지원에 참여하고 있다. 이러한 활동을 안정적으로 수행하도록 업무 근거를 명확히 하려는 취지는 이해할 수 있다.그러나 이미 수행해 왔다는 사실만으로 필요한 역량이 충분히 검증됐다고 볼 수는 없다. 반대로 새로운 기준이 필요하다는 이유로 기존 인력의 경험을 평가 없이 배제하는 것도 적절하지 않다.정부는 개정안의 '사업 수행'이 구체적으로 어떤 활동을 포함하는지 설명해야 한다. 직접 심리상담을 제공하는 일과 사업을 기획·운영하거나 다른 기관으로 연결하는 일을 어떻게 구분할지도 밝혀야 한다. 상담을 직접 맡는다면 어떤 교육과 지도받은 실무 경험이 필요한지, 그 역량을 누가 확인하고 관리할지까지 논의가 이어져야 한다.반대 측에도 질문이 있다. 요구하는 전문성 기준은 구체적으로 무엇이며, 그 기준을 갖춘 서비스를 비용과 거리의 제약 없이 제공하려면 어떤 대안이 필요한가. 기존 인력이 추가 교육과 수련을 통해 참여할 수 있다면 그 경로도 제시할 필요가 있다.이용자에게는 전문가의 자격을 믿을 수 있는 근거와 실제로 상담받을 수 있는 여건이 모두 필요하다.사례 관리 현장에서 바라볼 때 상담 접근성은 가격만의 문제가 아니다. 이용 가능한 기관이 가까이 있는지, 근로시간을 피해 방문할 수 있는지, 자신의 어려움을 말해도 괜찮다고 느끼는지가 모두 중요하다. 지원받는 상담이 끝난 뒤에도 도움이 필요하다면 어디로 연결되는지도 살펴야 한다.제도를 평가할 때 제공인력의 수만 볼 수 없는 이유다. 실제 상담까지 걸리는 시간, 지역별 이용 여건, 중도에 상담을 그만두는 이유, 추가 지원으로 이어지는 경로가 함께 검토돼야 한다. 이용자가 자신에게 맞는 상담자를 선택하거나 변경할 수 있는지도 중요한 기준이다.상담의 질 역시 이용자가 혼자 판단하도록 남겨둘 문제는 아니다. 제공인력의 자격과 수련 내용을 이해하기 쉽게 안내하고, 상담에 문제가 생겼을 때 도움을 요청할 창구와 책임 체계를 갖춰야 한다. 공공 재정이 들어가는 서비스라면 비용 지원과 품질 보장이 함께 설계돼야 한다.이번 논쟁에서 이용자의 관점을 중심에 놓아야 하는 이유도 여기에 있다. 전문성을 강조하는 논의가 실제 상담 기회를 넓힐 방안으로 이어지고, 접근성을 강조하는 논의가 서비스의 질을 보장할 장치로 이어져야 한다.돈이 없어 상담을 포기한 사람에게 필요한 것은 상담받을 기회와 믿을 수 있는 상담이다. '누가 상담할 것인가'를 둘러싼 논의는 결국 '필요한 사람이 어떻게 적절한 상담을 받고 그 도움을 이어갈 수 있을 것인가'에 답해야 한다.