식당 대신 공원으로 가는 직장인들... 한국과 무엇이 다를까

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큰사진보기 ▲사무실에서 샐러드로 간단히 점심을 해결하는 직장인 ⓒ Pixabay 관련사진보기

"오늘 뭐 먹을까요?" "팀장님은 같이 가신대요?"

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큰사진보기 ▲호주의 한 대형마트인 Coles에서 직장인들을 위한 간단한 음식을 진열해서 팔고 있다. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲Coles에서 판매하는 저렴한 조각 치킨도 고물가 시대의 인기있는 점심메뉴중 하나다. ⓒ 이민호 관련사진보기

오전 업무가 막바지로 향할 무렵이면 한국의 직장에서는 점심 이야기가 나오기 시작한다.식당을 정하고 자리를 잡는 일도 직장 생활의 일부다. 규모가 있는 기업이라면 영양사가 짠 균형 잡힌 식단을 저렴하고 편하게 먹을 수 있는 구내식당이 있어 메뉴 고민과 주머니 부담을 덜기도 한다. 밥을 먹고 커피까지 한잔한 뒤 사무실로 돌아오는 풍경은 우리에게 지극히 익숙하다.반면 호주에서는 구내식당이 갖춰진 회사를 찾아보기 힘들다. 글루텐 프리, 비건, 할랄 등 개인마다 제각각인 식단 요구사항(Dietary Requirements)을 일일이 맞추기 어려운 데다 높은 인건비와 운영비 부담 때문이다. 그러다 보니 호주에서 직장 생활을 하다 보면 자연스럽게 점심시간을 보내는 방식도 달라지게 된다.동료들과 함께 식당에 가는 사람도 있지만, 혼자 도시락을 먹거나 잠깐 밖에 나갔다 오는 사람도 많다. 점심을 함께 먹는 것보다 각자 편한 방식으로 시간을 보내는 모습이 눈에 띈다. ​호주 도심의 사무실 밀집 지역에서 점심시간을 보내다 보면 샌드위치나, 샐러드, 스시롤을 들고 다니는 직장인들을 쉽게 볼 수 있다. 길을 걸어가면서 한 손에 스시롤을 들고 입에 베어 물며 바쁘게 걸음을 옮기는 이들도 흔하다. 식당에 앉아 여유롭게 식사하기보다는 간단히 끼니를 때우고 남은 시간을 다른 데 쓰는 사람들이 적지 않다. ​집에서 싸 온 도시락도 흔하다. 호주에서 자주 듣는 말 중 하나가 '레프트오버(Leftovers)', 즉 전날 먹고 남은 음식이다. 저녁에 파스타나 카레, 볶음밥을 만들 때 다음 날 점심까지 생각해 조금 넉넉하게 준비한다. 남은 음식은 용기에 담아 냉장고에 넣어두었다가 다음 날 직장에 가져간다. 점심 한 끼를 위해 매일 따로 음식을 준비할 필요도 없고, 외식비도 아낄 수 있는 장점이 있다.​호주 직장에서 점심시간은 동료들과 반드시 함께 보내야 하는 시간이 아니다. 휴게실에서 도시락을 먹는 사람도 있고, 샌드위치를 들고 가까운 공원으로 나가는 사람도 있다. 혼자 책을 읽거나 산책을 하기도 하고, 운동을 하러 가는 사람도 있다. 각자 원하는 방식으로 식사하고 쉴 뿐, 혼자 밥을 먹는다고 눈치를 보거나 이유를 설명할 필요가 없다. ​물론 직장마다 분위기는 다르다. 동료들과 함께 점심을 먹으며 친분을 쌓는 곳도 있다. 다만 혼자 식사하는 것을 이상하게 보거나, 매번 동료들과 함께해야 한다고 생각하는 분위기는 상대적으로 덜하다. ​개인의 자유가 존중되는 만큼 공동 휴게실을 이용할 때는 다른 사람을 배려하는 에티켓도 철저하다. 음식을 데운 뒤 전자레인지를 깨끗하게 정리하고, 먹고 난 자리를 치우는 일은 기본이다. 냄새가 강한 음식을 먹을 때도 주변 사람을 생각하게 된다. 특별한 규칙이 없어도 여러 사람이 함께 쓰는 공간에서 지켜야 할 일들이다.호주에서도 점심값은 직장인들에게 만만치 않은 부담이다. 시드니나 멜버른 같은 대도시에서는 간단히 점심을 사 먹어도 15~20달러가 드는 경우가 있다. 매일 외식하다 보면 한 달 식비가 적지 않게 불어난다. ​도시락을 싸는 이유가 꼭 절약 때문만은 아니다. 먹고 싶은 음식을 직접 준비할 수 있고, 점심시간을 원하는 대로 쓸 수 있다는 장점도 있다. ​주말에 파스타 재료나 채소 등을 미리 준비해 두는 '밀프렙(Meal Prep)'도 활용할 만하다. 도시락을 준비하지 못한 날에는 콜스(Coles)나 울워스(Woolworths) 같은 대형 마트에서 포장 샐러드나 로스트 치킨 한 조각처럼 바로 먹을 수 있는 음식을 사기도 한다. 꼭 식당에 가서 한 끼를 해결해야 하는 것은 아니다. ​한국에서는 구내식당에서 든든하게 한 끼를 먹거나 동료들과 식사를 하며 이야기를 나누는 일이 직장 생활의 소소한 즐거움이 되기도 한다. 호주에서도 동료들과 함께 점심을 먹지만, 도시락을 챙겨 혼자 식사하거나 공원에서 쉬는 모습도 흔하다. 점심을 어떻게 보내느냐에 정답은 없다. 함께 밥을 먹으며 이야기를 나누든, 샌드위치를 들고 공원 벤치에 앉아 쉬든 각자 편한 방법이 있다. 바쁜 하루 중 주어진 짧은 시간만큼은 잠시 일을 내려놓고 쉴 수 있다는 것. 어쩌면 점심시간의 의미는 거기에 있는지도 모른다.