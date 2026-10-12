"은퇴 후 만난 이 일, 10점 만점입니다"

◈ 1989.01.~2016.06. IBK기업은행 춘의테크노지점장 명예퇴직(27년)

◈ 2016.07.~2017.07. 중소기업 전문경영인(1년)

◈ 2017.08.~2018.09. 기업성장협력재단 금융전문위원(1년)

◈ 2018.10.~2020.10. IBK신용정보 상무이사(2년)

◈ 2023.04.~현재 나무병원 근무 중

◈ 학위 : 경영학박사(2021), 농학사(2026)

◈ 자격‧면허 : 회생기업경영관리사(2016), 공인중개사(2018), 가구제작기능사(2021), 조경기능사(2022), 산림기능사(2022), 산림산업기사(2022), 나무의사(2023), 숲해설가(2023), 식물보호기사(2025)

큰사진보기 ▲인터뷰하는 이병호 나무의사 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 은행에서의 마지막 근무일이 떠오르시나요?

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- 오랜 시간 근무하셨던 은행을 명예퇴직하신 후, '자연 속에서 살고 싶다'는 소망을 현실로 옮기게 된 결정적인 계기는요?

- 인문계 금융권 출신으로서 자연 계열의 생소한 산림·수목 공부 과정이 쉽지 않았을 텐데, 치열했던 수험 생활 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲병원 입원실에서 요약 노트로 공부하는 모습 ⓒ 이병호 관련사진보기

큰사진보기 ▲요약 노트를 기반으로 편저한 나무의사 수험서.수험서 앞표지에 "2+2" 마크는 양성기관 수료하고 2개월 준비하고 병원에서 2개월 공부해서 1차 시험 합격했다는 의미라고 한다. ⓒ 이병호 관련사진보기

큰사진보기 ▲느티나무 알락진딧물 ⓒ 이병호 관련사진보기

- 나무병원에 취업하신 후 처음으로 아픈 나무를 진단하고 처방하러 현장에 나갔던 날의 기억이나 첫 느낌은 어떠하셨나요?

- 실제 나무의사의 일과는 어떻게 이루어지나요?

큰사진보기 ▲소나무 외과적 치료.아프거나 죽어가는 나무를 살려낸다는 건 쉽지 않다고 한다. ⓒ 이병호 관련사진보기

- 이 직업의 만족도는 어느 정도이며, 아픈 나무를 치료하고 살려내면서 느끼는 나무의사만의 보람이나 감동적인 순간은 언제인가요?

- 인생 2막으로 나무의사나 새로운 전문직을 꿈꾸는 은퇴자들에게 꼭 해주고 싶은 조언이 있으신가요?

큰사진보기 ▲숲해설가 대상 강의 모습.나무의사이자 숲해설가로서의 생각을 정리하여 나무의 삶을 통해 사람의 삶과 어떻게 연결되는지를 느낄 수 있게 하고 싶다고 한다. ⓒ 이병호 관련사진보기

- 앞으로 나무와 함께 걸어갈 인생 2막의 최종 목표나 꿈은 무엇인가요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 브런치에도 실립니다. 현재까지 총 79화의 인터뷰를 진행했습니다. 이전 인터뷰 기사가 궁금하시면 책 <퇴직 후 나는 다른 일을 한다>(https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000202999879)을 참고하시기 바랍니다.

은행 지점장 출신 은퇴자가 우연한 기회에 산림기능사 학원에 등록하고 공부하던 중 나무의사가 되는 길을 알게 되어 바로 도전, 재수해서 합격하고 나무병원에 재취업한 이병호 나무의사(65)를 지난 9월 말 인천 카페에서 만나 수험생활과 나무의사 이야기를 들었다."퇴직 후 바로 중소기업에 전문경영인(1년)으로 들어갈 자리가 있어서 은행에서의 마지막 근무일은 큰 의미가 없었어요. 나이가 됐으니까 떠나는 것에 미련은 없었어요. 하지만 전문경영인 자리도 오랜 기간을 보장받기 어렵다는 것을 알기에, 모아 둔 돈도 없고 어떤 주특기를 찾아야 할지 몰라 고민하면서 스트레스가 있었죠. 그렇다고 돈을 번다는 욕심보다는 무언가 현장에 다니면서 할 수 있는 일을 찾고 싶은데 택시 운전처럼 장시간 체력이 소모되는 일은 자신이 없고, 자연스럽게 자격증으로 쏠린 거죠.'나중에 할 게 없으면 공인중개사라도 해야지'라는 생각에 일종의 보험 성격으로 자격증을 따두었는데, 써먹지는 못하고 있네요. 퇴직하고 2년 뒤, 전에 직장에서 모셨던 은행장님이 저를 자회사인 'IBK신용정보' 임원으로 발탁해 주셨어요. 그곳에서 하는 일 중에 모회사인 기업은행 영업점에서 취급하는 대출 관련 현장 조사 업무가 있는데, 컴퓨터만 있으면 낮에 출장 다니면서 조사 후 집에서 보고서를 작성·제출하는 업무였어요. 퇴직 후 조사 업무를 하고 싶어서 담당 부장에게 자리를 부탁했는데 젊은 직원들이 불편해 한다는 얘기를 듣고 포기했어요.""저는 귀촌을 하고 싶어 인천농업기술센터에서 귀농·귀촌 교육을 3개월 받았어요. 근데 썩 마음 내켜 하지 않는 아내 때문에 포기했죠. 그 무렵 동네를 산책하다가 우연히 산림기능사 학원 간판이 눈에 띄었어요. 자격증을 취득하면 산불감시요원 하면서 산에도 다닐 수 있겠다는 순진한 생각으로 학원에 들어갔다가 나무의사라는 직업을 처음 들었어요.강사 선생님이 같은 금융권 출신 나무의사였고, 은행원도 (산업)기사 자격증만 있으면 나무의사가 될 수 있다는 것도 알게 되었죠. 공원이나 숲에서 나무를 보며 일을 한다는 것이 저에게는 안성맞춤 직업으로 느껴졌고 이왕 자격증 공부를 시작했으니 의사라는 직함을 한번 따보자고 도전했어요.""제가 느티나무도 구별할 줄 모르는 사람이라 모든 과목이 다 생소하고 어려웠어요. 하다못해 가장 아래 단계 자격증인 기능사 시험 볼 때조차도 모든 단어가 낯설었으니까요. 그래도 스마트폰이 있어서 공부하기 수월했어요. 모르는 단어를 스마트폰으로 찾아가면서 어렵게 공부했어요.제가 교육받은 나무의사 양성기관은 경기도 성남시에 있었어요. 평일반 오전 9시부터 오후 6시까지(9 to 6), 화요일부터 토요일까지 주 5일간 한 달 동안 매일 같은 자리에 앉아서 수업받았어요. 인천 집에서 다닐 엄두가 안 나서 성남에 월세 100만 원짜리 방을 얻었어요. 한 달 동안 아침에 일어나 강의실 가서 수업 듣고 저녁에 밥 먹고 그날 배운 거 펼쳐 보았지만 안개처럼 희미해졌답니다.스트레스 때문에 산책을 하면서 우연히 유튜브에서 젊은 강사가 하는 무료 강의를 듣던 중 공부의 방향을 찾았어요. 중요한 내용은 동영상 강의를 정지시킨 상태에서 일일이 받아 적고, 부족한 부분은 기본서를 찾아 채우고, 그렇게 과목별로 '요약 노트'를 만들었어요. 나무의사 양성기관을 2월 초에 수료하고 갈팡질팡하다가 2월 말부터 3월 말까지 한 달 동안 하루 13~15시간씩 작업해서 만들었어요.지난 3월 하순에 스트레스도 풀 겸 친구들과 바닷가 야산에 도보 여행하다가 실족해서 닥터 헬기 신세를 질 정도로 크게 다치는 사고가 났어요. 무릎 수술까지 하고 거의 한 달여 공부를 못 했어요. 동네 재활병원으로 옮긴 뒤 두 달 동안 제가 직접 만든 '나만의 요약 노트'만 수십 번 읽으며 공부했고, 시험 당일은 아들이 저를 시험장까지 데려다줬어요. 목발 짚고 시험장에 들어가서 1차 시험을 봤는데 겨우 합격했어요. 그렇게 공부한 그 요약 노트를 기본으로 <나무의사 하이패스>(출판사 방아)라는 수험서까지 출간하게 되었네요.1차 시험 후에도 아직 앉아 있기 힘들 정도로 몸이 완전치 않은 상태라 2차 시험용 요약 노트는 못 만들었어요. 인터넷 유료 강의를 신청했는데 들어봐야 또 남의 자료잖아요. 유료 강의는 몇 번 듣지도 못한 채 2차 시험 떨어지고 또 나만의 자료를 혼자 만들었어요. 그렇게 재수해서 2차 시험에 합격했어요. 공부하면서 든 비용은 양성기관 수업료, 책값, 성남시 공부방 월세 포함 300만 원 이상 들었어요. 공부 시간은 하루 14시간 이상 했어요.""처음 간 현장이 병해충 확인하러 간 인천시청 앞 공원이었어요. 가서 보니까 느티나무에 '알락진딧물'이 눈에 띄었어요. 시험공부할 때 사진으로 보았던 진딧물을 실물로 처음 본 거죠. 엄청 반가웠어요. 책에서 많이 봤던 녀석이 붙어 있으니 자신 있게 처방전을 쓸 수 있었죠. 업계에 아는 사람이 없다 보니 누구에게 현장 실습을 배울 기회도 없었고, 저는 혼자 다 배운 거예요.시험공부도 혼자 했고, 4년 동안 현장 경험 쌓는 것도 혼자 다니면서 직접 찾고 관찰하고 또 공부했던 기억을 더듬어가며 처방전도 쓰고 있어요. 나무의사협회 활동하면서 간간이 경험 많은 다른 나무의사에게 많이 배우기도 하구요.""나무병원을 함께 운영하는 조경회사에 채용되면 대개 주 5일 근무를 요구해요. 일반적으로 조경 현장도 있고 나무병원도 있으니까 두 가지를 다 해주기를 원해요. 저는 처음부터 봉급 많이 안 받아도 괜찮으니 주 3일 나무의사 일만 하겠다는 기준을 제 나름대로 정했어요. 인생 2막을 너무 일에 쫓기고 싶지 않았거든요. 그렇게 해서 나무병원 첫 직장에 들어가서 다녔던 거고, 회사 옮길 때마다 주 3일 근무조건을 가장 먼저 제시했어요.보통 하루는 공원 등 현장에서 수목 병해충을 예찰하고 또 하루는 사무실에서 진료부와 처방전 쓰고 정리하면서 엑셀로 작업해요. 회사가 인천 영종도에 있어요. 가까운 현장은 예찰 후 사무실에서 처방전을 작성하지만, 현장이 집에서 가까운 경우에는 예찰 후 집으로 바로 퇴근해서 처방전을 작성합니다.하루 근무시간도 원칙적으로 9시부터 6시까지이지만, 여름에는 9시에 나가면 더우니까 조금 시원한 새벽 6시에 나가요. 날이 훤하니까 이른 시간부터 현장에서 예찰 사진 찍고 사무실에 들어와 정리하죠. 회사 대표님도 너무 시간에 구애받지 말고 다니라고 했어요. 사무실과 현장 근무 비율은 대략 4 대 6 정도로, 업무의 60~70%는 현장에서, 30~40%는 사무실에서 이루어집니다. 일단 무조건 현장부터 나갔다 와야 해요.""직업 만족도는 10점 만점에 10점입니다. 아프거나 죽어가는 나무를 살려낸다는 게 쉽지는 않아요. 하지만 나무가 왜 아픈지, 왜 죽어가는지 원인을 찾아가는 과정이 재미있고, 그 원인을 처치하여 다시 싱싱하게 살아가는 모습을 보면 정말 보람 있죠. 지인 한 분이 전원주택을 짓고 들어가면서 벼락 맞은 소나무 하나를 심었어요.옛날부터 벼락 맞은 대추나무로 도장을 만들면 행운을 부르고 악귀를 쫓는다고 하잖아요. 근데 이 소나무는 벼락 맞은 부위가 푸석푸석 다 썩었어요. 그대로 두면 계속 더 썩어들어가니까 다 걷어내고, 방부제 바르고 치료해 줬죠. 지금도 잘 크고 있고 더 이상 썩지 않는다고 하더라고요. 가끔 볼 때마다 뿌듯했어요.""저는 이 일을 은퇴자들에게 적극 권하고 싶어요. 나무나 식물 쪽에 조금이라도 흥미가 있다면 정말 추천하고 싶은 직업이지만 시험이 결코 쉽지는 않아요. 하지만 의사라는 직업이 주는 사회적 명예와 높은 연봉에 대한 기대만 접는다면 정말 좋은 직업이 될 수 있을 거예요. 꼭 이런 일이 아니더라도 뭘 할까 고민하지 말고 어디든 가서 두드려 보세요. 기능사라도 해보세요. 그러다 보면 그 옆에 자기가 몰랐던 다른 게 보일 수도 있어요. ​저도 나무의사를 그렇게 찾았으니까요.""목표는 70대 중반까지 일하는 거예요. 현재 상황이라면 할 수 있지 않을까 싶은데, 그때 가면 기동력이 떨어질 수밖에 없으니까 회사에서 더 이상 필요 없을 수도 있잖아요."실질적인 마지막 꿈은 개인적으로 '원스톱 풀 서비스'라는 개념을 참조해서 '원맨 풀 서비스'라는 걸 생각한 게 있어요. 초등학교나 중학교에 가면 제가 은행원 출신 경영학박사니까 경영이나 경제 교육은 기본적으로 할 수 있고, 또 가구제작기능사 자격증을 활용해 목공 수업도 할 수 있고, 숲해설가이자 나무의사니까 숲과 나무 관련 수업도 할 수 있잖아요. 돈벌이가 아니라 봉사활동, 재능기부를 하는 거죠. 최근에는 인천 서해구에서 구민정원사들에게 무료 강의도 했는데, 제가 그동안 키워왔던 다양한 지식과 역량으로 사회에 기여하고 싶은 게 마지막 꿈입니다."