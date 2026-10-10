"아이처럼 좋아하셨다"... 섬마을 어르신들 손에 쥐어진 특별한 '청춘사진'

▲“세월의 흔적도 아름다워” 서산시 지곡면 섬마을 ‘우도’ 주민들의 얼굴에 한가득 웃음꽃이 만발했다. 정주은 관련영상보기

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큰사진보기 ▲9일 열린 청춘사진 전달식 기념촬영 모습. ⓒ 정주은 관련사진보기

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서산시 지곡면 섬마을 '우도(도성2리)' 주민들의 얼굴에 한가득 웃음꽃이 만발했다. 9일 평생 잊지 못할 활력과 추억을 선사하는 특별한 선물, '청춘사진' 액자가 전달됐기 때문이다.이번 청춘사진은 지역소멸 위기에 놓인 농촌·섬마을 주민들의 사기를 높이고 삶의 희망을 전하기 위해 정주은 작가가 기획한 '청춘사진 힐링프로젝트'에 (주)대산토탈 최태환 대표가 적극 동참하면서 이뤄졌다.이번 프로젝트의 뒤편에는 숨은 세 명의 주인공이 있다. 액자 제작을 적극 지원한 (주)대산토탈 최태환 대표, 재능기부로 어르신들의 빛나는 순간을 카메라렌즈에 담아낸 (주)청춘작가 정주은 대표, 그리고 어르신들의 화사한 미모를 완성해 준 분홍무지개 문영실 원장이 그 주인공이다.이들은 지난 6월 26일과 7월 30일 두 차례에 걸쳐 섬을 찾아 어르신들의 메이크업과 헤어를 정성껏 단장하고 사진 촬영을 진행했다.세월의 흐름을 단순히 지우는 것이 아닌, 어르신들이 살아온 고단하지만 아름다운 삶의 궤적을 그대로 담아낸 사진이 마침내 액자에 담겨 전달되자 섬마을 주민들은 아이처럼 기뻐했다.특히 인근 웅도 주민이기도 한 최태환 대표는 어르신들에게 전달할 사진액자를 본인의 배에 직접 실어 우도까지 운반하는 남다른 정성을 보이기도 했다.이영구 우도 이장은 "멋지게 꾸미고 찍은 사진 한 장이 주민들에게 평생 오래도록 간직할 수 있는 소중한 인생의 기록이 됐다"며 깊은 고마움을 전했다.최태환 대표는 "작은 선물에도 어린아이처럼 좋아하시는 어르신들을 보니 '왜 진작 시작하지 못했을까' 하는 아쉬움이 남는다"면서 "ESG 경영실천과 연계한 다양한 지역사회 공헌활동을 늘려 앞으로도 지역 어르신들을 보살피고 온정을 나누는 일에 적극 앞장서겠다"고 소회를 밝혔다.재능기부로 뜻을 모은 정주은 대표와 문영실 원장 역시 "우리가 가진 작은 재능으로 누군가에게 행복을 줄 수 있다는 것이 오히려 우리에게 더 큰 행복과 감동으로 돌아온다"며 "앞으로도 기회가 닿는 대로 힘닿는 데까지 재능기부 봉사를 이어가겠다"고 다짐했다.