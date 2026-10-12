일터에서 화장실도 못 가는 중증장애인의 현실

큰사진보기 ▲다사리장애인자립생활센터 사무실에서 업무 중. ⓒ 박병준 관련사진보기

큰사진보기 ▲다사리장애인자립생활센터 가정방문상담 중. ⓒ 박병준 관련사진보기

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덧붙이는 글 | * 이 글을 쓴 박병준 시민기자는 중증 뇌병변장애인으로, 다사리장애인자립생활센터에서 동료상담가 활동을 거쳐 현재 권리중심 일자리에 참여하고 있습니다. 최중증 장애인 당사자로서 현행 장애인 활동지원 및 근로지원 제도의 모순과 행정적 한계를 고발하고자 이 기사를 작성했습니다.



* 기사에 사용된 모든 사진은 작성자의 장애인활동지원사가 촬영 및 제공하였습니다.



중증 뇌병변장애인인 나는 장애인활동지원사의 지원을 받으며 사회 구성원이자 노동자로 살아가고 있다. 하지만 현행 제도의 한계로 인해 일터에서 기본적인 생존권조차 위협받고 있다. 문제의 핵심은 '근로지원인'과 '활동지원사'의 역할 분담과 법적 중복 금지에 있다. 현행 제도의 역할을 나누어 보면 다음과 같다.1. 근로지원인의 역할 : 장애인 노동자의 직업 생활을 돕기 위해 PC 입력, 서류 정리, 장비 조작 등 '업무 보조'를 수행한다. 그러나 법적으로 식사나 배변 같은 기본 생존 지원은 할 수 없다.2. 활동지원사의 역할 : 장애인의 일상생활과 사회활동 전반(식사, 배변, 이동 등)을 지원한다. 최중증 장애인이 일터에서 일하기 위해 반드시 필요한 보조자다.3. 내가 겪는 현실과 고충 : 현행법은 작업 시간 중 두 제도의 '중복 지원'을 엄격히 금지한다. 하지만 나는 혼자서 식사나 화장실 이용을 할 수 없는 최중증 장애인이다. 다사리장애인자립생활센터에서 3년간(2023.1~2026.1) 동료상담가로 일할 때도, 7개월을 쉬고 올해 9월부터 권리중심 일자리에 참여하는 지금도 '근로지원인'은 아무런 도움이 되지 못한다. 결국 나는 식사나 배변 등에 많은 고충이 있어왔다.근로지원인을 배치받아도 일터에서 화장실조차 가지 못하는 기막힌 현실, 제도 간 겹침을 막겠다는 행정 편의주의가 정작 가장 극심한 지원이 필요한 최중증 장애인을 일터에서 소외시키고 있다.중증장애인의 노동권을 보장하겠다는 제도가 도리어 최중증 장애인의 노동을 가로막는 비극이다. 근로지원인의 기본 생존 지원을 허용하든지, 작업 시간 중 활동지원사의 예외적 지원을 보장하는 법 개정이 시급하다.