몇 명이 휴가 썼느냐 물었더니 '정보부존재'였습니다

▲서울의 한 고교대상 교원은 해당 연도 3월 1일 기준으로 우리 학교에 근무하며 그 구간의 휴가를 아직 쓰지 않은 사람이다. 전입과 구간 진입으로 해마다 달라진다. 기간제 교사는 이 휴가의 대상이 아니어서 표에 없다. 나의 셈에서도 그들은 빠져 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기