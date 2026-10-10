윤석열이 무죄라고 오세훈이 안심할 수 없는 이유

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"피고인 명태균은 자신의 성장 배경과 학력 등에 대한 결핍, 그로 인한 인정 욕구가 비교적 강해졌고, 이를 자신의 정치적 영향력을 과시함으로써 대신 만족시키고자 하였던 것으로 보인다."

큰사진보기 ▲명태균씨가 7일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 윤석열 전 대통령의 무상 여론조사 관련 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고공판에서 무죄를 선고받은 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장. 2026-10-02 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난 7일 윤석열씨가 명태균씨로부터 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의에 대해 항소심에서 무죄를 선고받았다. 정치자금법 위반 혐의를 유죄로 인정하고 징역 2년을 선고한 1심 판단이 뒤집힌 것이다.오는 23일 항소심 선고를 앞둔 오세훈 서울시장 사건에도 관심이 쏠린다. 두 사건 모두 명씨의 여론조사를 둘러싼 정치자금법 위반 혐의다. 항소심 재판부도 서울고법 형사7부(재판장 구회근)로 같다.윤씨에게 무죄를 선고한 재판부가 오 시장 사건도 판단한다. 그렇다면 오 시장도 같은 결론을 기대할 수 있을까.두 사건에는 결정적인 차이가 있다. 윤씨 사건에서는 여론조사 무상 제공에 관한 합의가 입증되지 않았지만, 오 시장 사건에서는 실제 비용 지급이 확인됐고 1심이 일부 대납 혐의를 유죄로 인정했다. 같은 재판부라는 이유만으로 같은 결론을 예상하기 어려운 이유다.윤씨는 김건희씨와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 58차례, 약 2억7000만 원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의로 기소됐다.지난 7월 13일 1심 재판부인 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 이 가운데 14회, 2792만7200원 상당에 대해 유죄를 인정했다. 윤씨에게 징역 2년과 추징금 1396만3600원을, 명씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 1심의 핵심 논리는 '묵시적 의사 합치'였다. 반복된 여론조사 제공과 윤씨 부부·명씨의 정치적 관계를 종합하면 무상 제공에 관한 암묵적인 합의가 있었다고 본 것이다.그러나 항소심은 이를 뒤집었다. 명씨가 제공한 도움의 실질을 정치적 조언과 유력 정치인 소개 등으로 평가했다. 여론조사는 그러한 조언을 위한 수단이나 근거의 일부였다는 것이다. 특히 항소심 판결문 56쪽에는 명씨의 행동 동기에 관한 다음과 같은 판단이 담겼다.재판부는 명씨가 유력 정치인에게 자신의 영향력을 인정받기 위해 여론조사와 정치적 조언을 제공했을 가능성을 고려했다. 명씨의 행동을 설명할 다른 동기가 존재하는 만큼, 여론조사 제공 사실만으로 무상 기부에 관한 합의가 있었다고 단정하기 어렵다는 취지다.재판부는 윤씨 부부가 명씨를 위해 김영선 전 국민의힘 의원의 공천에 관여한 사실을 인정했다. 김건희씨가 윤씨와 정치적 공동체에 이를 정도로 적극적으로 활동했다고 평가한 내용도 판결문에 담겼다.그런데도 공천 관여가 여론조사 무상 제공의 대가였다는 점은 충분히 입증되지 않았다고 판단했다. 윤씨 개인이 명씨와 직접 합의하거나 김건희씨를 통해 공모했다는 점 역시 증명이 부족하다고 봤기 때문이다. 정치적 관계와 공천 관여 사실이 곧바로 불법 정치자금 수수의 대가관계나 공모를 입증하는 것은 아니라는 취지다.오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨에게 여론조사 10회를 의뢰하고, 사업가 김한정씨에게 비용 3300만 원을 대신 지급하도록 했다는 혐의로 기소됐다.지난 7월 1심 재판부인 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 이 가운데 5회, 2100만 원 상당에 대해 유죄를 인정했다. 오 시장에게 벌금 1000만 원과 추징금 2100만 원을 선고했다. 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 벌금 300만 원, 김씨에게는 벌금 500만 원을 선고했다.두 사건의 차이는 돈이 실제로 지급됐는지에 그치지 않는다. 윤씨 사건에서는 여론조사 결과의 무상 제공이 정치자금 기부에 해당하는지, 당사자 사이에 이에 관한 합의가 있었는지가 쟁점이었다. 반면 오 시장 사건에서는 제3자의 비용 지급이 확인된 만큼, 오 시장이 조사를 의뢰하고 그 비용을 대신 내도록 요청했는지가 핵심이다.1심 재판부는 2021년 1월 22일 첫 번째 비공표 여론조사를 비롯해 두 번째부터 네 번째 조사, 2월 18일 여섯 번째 조사 등 다섯 차례만 유죄로 판단했다. 여론조사 실시 시점과 김씨의 입금 시점이 맞아떨어지고, 강철원씨 등 오 시장 측이 공표 전부터 조사 결과를 받아봤다는 점 등이 근거로 제시됐다. 반면 네 차례는 오 시장이 의뢰했다고 인정하지 않았다. 열 번째 조사에 대해선 의뢰는 인정했지만 비용 대납이 증명되지 않았다고 봤다.1심은 이처럼 '조사 의뢰'와 '비용 대납'을 별개의 증명 대상으로 판단했다.지난 2일 열린 항소심 결심공판에서 오 시장은 눈물을 보였다. 오 시장은 자신이 주도한 정치개혁 3법 개정 과정을 언급했다. 2004년 기업의 정치자금 후원 금지 등을 골자로 한 공직선거법·정치자금법·정당법 개정을 이끌었던 이른바 '오세훈 법'이다.오 시장은 "제 자리를 잃는 게 두렵지 않습니다"라면서도 정치적 원칙이 명씨 때문에 훼손됐다는 취지로 호소했다. 여론조사 비용 대납을 요청했다는 혐의는 자신의 신념과 양립할 수 없다고 주장했다.또 명씨가 김영선 전 의원을 통해 접근했지만 신뢰하기 어려운 사람이라고 판단했고, 강철원씨에게 관계 정리 여부를 맡겼다고 설명했다. 문제 된 조사가 실시된 시기는 출마 선언 직후여서 여론조사 결과의 유불리에 크게 집착할 상황도 아니었다고 반박했다. 명씨를 단호히 끊어내지 못해 국민에게 심려를 끼쳤다며 사과하기도 했다.반면 특검은 오 시장에게 1심과 같은 징역 1년 6개월을 구형하고, 여론조사 대납 비용 3300만 원의 몰수를 요청했다. 강씨와 김씨에게는 각각 징역 1년을 구형했다.특검은 오 시장이 여론조사 범행의 '최종적인 이익의 귀속 주체'라고 주장했다. 정치자금법을 누구보다 준수해야 할 위치에서 법정 절차를 거치지 않고 제3자가 여론조사 비용을 지급하도록 했다는 것이다.오 시장 사건에서 1심 재판부는 명씨 진술을 전부 받아들이지 않았다. 오 시장이 울면서 전화했다거나 SH공사 사장 자리를 약속했다는 취지의 진술은 신빙성이 부족하다고 봤다. 반면 문자메시지와 카카오톡 대화, 통화 기록 등 객관적 자료와 부합하는 일부 진술은 받아들였다. 윤씨 사건에서 명씨의 인정 욕구가 언급됐다고 해서 그의 모든 진술이 거짓이라는 의미는 아니다.항소심에서는 2021년 3월 명씨와 김한정씨 사이의 통화 녹취도 새롭게 등장했다. 명씨가 오 시장은 모른다는 취지로 말한 대목이 포함돼 있다.오 시장 측은 여론조사 의뢰나 비용 대납 요청이 없었다는 주장을 뒷받침하는 자료로 제시했다. 반면 명씨는 당시 야권 후보 단일화 전략과 관련된 발언이었다는 취지로 반박했다. 특검은 녹취의 전체 맥락과 원본성 등을 문제 삼았다. 재판부는 이 녹취를 명씨 진술의 신빙성을 다투기 위한 탄핵증거로 채택했다.그러나 '오세훈은 모른다'는 말이 무엇을 가리키는지에 따라 법적 의미는 달라진다. 여론조사 실시인지, 김씨의 비용 지급인지, 후보 단일화 전략인지가 구분돼야 한다.오 시장 항소심의 핵심 쟁점은 세 가지다. 오 시장이 명씨에게 여론조사를 의뢰했는지, 강철원씨에게 명씨와 상의해 조사를 진행하도록 지시했는지, 김한정씨에게 비용 지급을 요청했는지다.오 시장이 조사를 의뢰했다고 해서 김씨에게 대납을 요청했다는 사실까지 자동으로 증명되지는 않는다. 김씨의 송금 내역도 실제 지급을 뒷받침할 뿐, 그 자체로 오 시장의 요청을 입증하지는 않는다. 오 시장 측도 새 녹취와 명씨 진술의 모순을 들어 1심이 인정한 연결고리가 부족하다고 주장한다. 특검은 조사 시점과 입금 내역, 연락 기록 등을 종합하면 의뢰와 대납 요청이 입증된다는 입장이다.결국 두 사건의 증거와 입증 구조가 다른 만큼, 윤씨의 무죄만으로 오 시장의 무죄를 예상할 수는 없다. 윤씨 사건과 같은 재판부가 판결한다는 이유만으로 오 시장 측이 안심하기 어려운 이유다.오는 23일 오후 2시 항소심 선고가 예정돼 있다. 정치자금법 위반 혐의로 벌금 100만 원 이상의 형이 최종 확정되면 오 시장은 시장직을 잃게 된다.