대구 팔공산 동화사 승시 축제, 내년에도 와야겠네

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"할머니, 어떤 아주머니가 좋은 일 하는 데 쓰라면서 만 원이나 주셨어요. 제 머리도 쓰다듬어 주셨어요."

"우리가 너무 빨리 걸었나 봐요. 어떤 할머니는 돈을 주시려고 헐레벌떡 뛰어오셨어요."

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"나는 스님 뒤에서 목탁을 쳤어요. 처음에는 잘못 칠까 봐 조금 무서웠는데, 스님이 잘한다고 칭찬해 주셨어요. 지나가던 사람들이 나보고 귀엽다고 사진도 찍었어요."

큰사진보기 ▲탁발스님과 함께 아이들이 탁발을 하는 모습 ⓒ 가족제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일대불전동화사 통일대불전 아래 체험 부스 풍경 ⓒ 박영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲3만배 챌린지두 손주가 모금을 위해 절을 하는 모습 ⓒ 박영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전 경내동화사 대웅전 마당에서 절을 하고 있는 사람들의 모습 ⓒ 박영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲안내 포스터승시축제 프로그램 안내를 위한 포스터 ⓒ 박영선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 전통을 이어가면서도 새로운 세대와 가까워지는 산사의 모습이 반가웠습니다.

첫째 손주가 신이 나서 이야기를 쏟아냈다.옆에 있던 둘째 손주도 질세라 입을 열었다.10월 9일, 대구 팔공산 동화사에서 열린 제16회 승시 축제 첫날. 두 손주는 스님과 함께 사찰 일원을 돌며 탁발 체험에 참여했다. 나는 먼저 도착한 딸 가족의 연락을 받고 뒤늦게 합류해 아이들에게 오전에 있었던 이야기를 들었다.탁발은 예부터 승려들이 발우를 들고 마을을 돌며 음식을 보시받던 수행 방식이다. 이날 아이들은 스님과 함께 모금 활동에 참여했다. 모인 성금은 네팔의 수해 피해 주민들을 돕는 데 사용된다고 한다.두 손주가 이 행사에 참여하게 된 것은 동화사에서 운영하는 '성불놀이터' 덕분이다. 지난 9월 창단식 이후 매주 일요일이면 사찰을 찾아 한자와 영어 놀이, 사찰음식 만들기, 숲속 체험 등 다양한 활동을 해왔다. 이번 축제에서는 스님과 함께 탁발을 경험할 기회가 마련된 것이다.승시는 옛 승려들의 산중 장터를 재현한 축제다. 올해로 16회를 맞았으며, 10월 9일부터 11일까지 사흘 동안 동화사 일원에서 열린다. 이전에도 승시 축제를 몇 차례 다녀온 적이 있다. 사찰 안에 장터가 펼쳐진 풍경은 갈 때마다 이색적이었다. 올해는 특히 어린이와 젊은 세대를 위한 프로그램이 많아진 점이 눈에 띄었다.승시마당에서는 물물교환 장터와 사찰음식 판매장, 지역 농산물 장터가 열리고 있었다. 먹거리와 체험 부스마다 방문객들의 발길이 이어졌다. 행사 안내에 따르면 전시마당에는 지호 스님의 사경과 민화, 사찰음식 전시 등이 마련되어 있었다.화창한 가을 날씨 덕분인지 행사장에는 많은 사람이 모여 있었다. 아이들의 손을 잡고 체험 부스를 둘러보는 가족들, 음식을 맛보며 이야기를 나누는 사람들로 산사는 활기가 넘쳤다.통일대전 특설무대에서는 영산회상 수륙대재가 열렸다. 불교의 전통 의식이 이어지는 한편, 다른 한쪽에서는 어린이들이 만들기 체험을 즐기고 있었다. 점심 때가 되자 아이들은 어묵과 떡볶이를 먹고 싶다고 했다. 사찰에서 점심 공양을 하는 대신 우리는 장터의 먹거리를 골랐다.행사장을 둘러보다 '3만 배 챌린지'라고 적힌 현수막이 눈에 들어왔다. 한 번 절할 때마다 100원씩 보시금을 내고, 참가자들이 릴레이로 이어가며 3만 배를 채우는 행사였다. 모인 보시금 역시 네팔 대홍수 피해 지원에 사용된다고 했다.두 손주도 참여했다. 아이들은 나란히 서서 열 번씩 절을 하고 각각 1000원을 모금함에 넣었다. 그동안 성불놀이터에서 배워서인지 제법 익숙한 모습으로 절을 했다. 오전에는 스님과 함께 모금에 참여했던 아이들이 이번에는 직접 보시금을 내는 사람이 되었다.대웅전 앞마당에는 사람들의 소원을 담은 등이 줄지어 걸려 있었다. 바람이 불 때마다 등이 가볍게 흔들렸다. 이번 축제에서는 전통적인 불교 행사와 현대적인 문화공연이 함께 마련되었다.행사 안내 프로그램에 따르면 10일에는 몽골불교 음악공연과 곽동현 콘서트, 합창제가 예정되어 있다. 마지막 날인 11일에는 씨름대회와 팔공문화원 음악회, 엘로스 하모니카 앙상블 공연 등이 이어진다. 사찰음식 대가 스님들이 참여하는 '마음 한 그릇 라이브'와 뉴진스님의 공연도 예정되어 있다.축제 기간 사흘 동안 오후 6시 30분부터 8시 30분까지는 미디어파사드와 한복 DJ 파티도 열린다고 한다. 산속 사찰을 배경으로 조명과 음악이 어우러지는 밤 풍경은 어떤 모습일지 궁금했다. 하지만 우리는 늦은 시간까지 머물 수 없어 야간 공연은 보지 못했다.몇 차례 승시 축제를 찾아왔지만 올해는 분위기가 조금 달랐다. 조용히 불공을 드리거나 경내를 둘러보던 사찰에서 아이들이 스님과 함께 목탁을 두드리고, 장터에서 음식을 먹고, 다양한 체험을 즐기는 모습이 새삼스럽게 다가왔다. 종교를 떠나 가족이 함께 가을 나들이를 즐기기에도 좋은 축제였다.아직 둘러보지 못한 부스가 많았다. 밤에 펼쳐질 공연도 궁금했다. 하지만 오전부터 탁발에 참여하느라 많이 걸었던 아이들을 생각하면 더 머물기는 어려웠다. 아쉬움을 뒤로하고 차에 올랐다. 팔공산 숲길을 내려오며 창문을 조금 내렸다. 선선한 바람이 차 안으로 들어왔다.아이들은 쉬지 않고 재잘거렸다. 오전에 탁발하며 만났던 사람들 이야기부터 체험 부스에서 만들었던 것들까지, 하루 동안 겪은 일을 하나씩 꺼내놓았다. 차창 밖으로 팔공산의 숲이 멀어지고 있었지만 아이들의 이야기는 집으로 돌아가는 길에도 좀처럼 끝나지 않았다.