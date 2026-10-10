"꿀벌이 돌아오는 당진"... 합덕제에 밀원식물 4600본 식재

큰사진보기 ▲합덕여중 환경동아리 소속 천예진·조가윤·강혜인·김아림 학생이 생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표와 함께 밀원식물을 심고 있다. 이날 활동에는 환경동아리 1학년 학생들이 참여해 꿀벌을 위한 생태정원 조성에 힘을 보탰다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표가 학새들에게 밀원식물을 심을 위치와 식재 방법을 안내하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진 마스터가드너 임선영 교육부장과 회원들이 합덕제에 밀원식물을 심으며 꿀벌을 위한 생태정원 조성에 힘을 보태고 있다 ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국립생태원 박경민 차장과 세계식물생태부 오창호 전문관이 참가자들과 함께 밀원식물을 심으며 생물다양성 보전 활동에 힘을 보태고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 11개 기관·단체 관계자와 일반 시민들이 합덕제에 모여 밀원식물 4600본을 심으며 생태환경 보전에 힘을 모았다. ⓒ 김정아 관련사진보기

꽃이 피면 벌과 나비가 찾아온다. 꽃 사이를 오가는 곤충은 꽃가루를 옮겨 식물의 번식을 돕고, 이러한 활동은 생태계가 유지되는 데 중요한 역할을 한다. 그러나 서식지 감소와 기후변화, 농약 노출 등으로 수분매개곤충이 위협받으면서 먹이와 번식 공간을 확보할 수 있는 환경을 조성하는 일이 생물다양성 보전의 과제로 떠오르고 있다. 충남 당진 합덕제에서 꿀벌을 비롯한 수분매개곤충의 먹이원을 확보하고 생태환경을 가꾸기 위한 시민 참여 활동이 진행됐다.지난 9일 오전 10시, 당진시 합덕읍 합덕제 일원에서 '꿀벌과 함께 만드는 더 건강한 생태환경'을 주제로 밀원식물 생태정원 조성 활동이 열렸다. 이번 활동은 LG헬로비전과 당진남부사회복지관이 추진하고 국립생태원이 협력하는 생물다양성 보전 캠페인 '당진 꿀벌 수호대 Bee Smile 시즌2'의 하나로 진행됐다. 지역 원예·생태환경 관련 단체와 공공기관, 기업, 개인 자원봉사자들 47명이 참여해 밀원식물을 심었다.이날 합덕제 일원에는 구절초, 자주꽃방망이, 섬백리향, 섬초롱, 두메부추, 범부채 등 6종의 밀원식물 4600본이 심겼다. 밀원식물은 꿀벌과 나비 등 꽃을 찾는 곤충에게 꿀과 꽃가루를 제공하는 식물이다. 꿀은 곤충의 주요 에너지원이며, 꽃가루는 단백질과 지방 등 필요한 영양소를 공급하면서 곤충은 꽃 사이를 오가며 꽃가루를 옮겨 식물의 수분과 번식을 돕는다. 이처럼 밀원식물은 곤충의 먹이원이자 식물과 곤충이 공존하는 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 한다.9일에 심은 6종은 꽃의 형태와 개화 시기가 서로 달라 계절에 따라 다양한 먹이를 제공할 수 있다. 무엇보다 식재는 꿀벌을 비롯한 수분매개곤충의 먹이원을 확보하고, 다양한 생물이 찾아와 살아갈 수 있는 환경을 조성해 지역의 생물다양성을 보전하기 위한 취지다.특히 이번 활동에는 ▲당진남부사회복지관 그린리더 ▲ 당진 국화연구회 ▲ 당진 야생화연구회 ▲마스터 가드너 당진시지부▲ 숲인들 두드림 ▲ 생태환경교육연구소 풀씨▲ 합덕읍 새마을협의회·부녀회▲ 당진도시공사▲ LG헬로비전▲ 국립생태원 관계자와 개인 자원봉사자 등 모두 47명이 참여했다. 참가자들은 호미와 모종삽으로 흙을 고르고 모종을 심은 뒤 뿌리 주변을 흙으로 덮으며 식재 작업을 이어갔다. 각기 다른 단체와 기관에서 모인 참가자들은 같은 공간에서 손을 보태며 합덕제의 생태환경을 가꾸는 데 힘을 모았다.생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표는 "지난해 우강면 행정복지센터에 이어 두 번째 생태정원 조성에 참여해 뿌듯하다"며 "올해는 꿀벌하우스뿐 아니라 새집과 물그릇도 설치하고, 합덕중학교 1학년 학생들과 새 먹이대도 마련해 다양한 생물이 찾아오는 공간으로 가꾸겠다"고 말했다. 이어당진남부사회복지관 지형원 팀장은 "지역 단체와 기관, 시민이 함께 생태환경 보전에 참여한다는 점에서 의미가 크다"며 "식재한 밀원식물이 잘 자라 꿀벌을 비롯한 다양한 생물이 찾아올 수 있도록 지속적인 관심과 실천을 이어가겠다"고 전했다.꿀벌을 비롯한 수분매개곤충은 야생식물의 번식과 농작물 생산에 중요한 역할을 한다. 유엔식량농업기구(FAO) 등이 소개한 자료에 따르면 세계 주요 식량작물 유형의 약 75%는 동물의 수분활동에 적어도 부분적으로 의존한다. 이는 전체 식량 생산량의 75%가 수분활동에 의존한다는 뜻이 아니라, 주요 작물 유형 상당수가 동물의 수분활동과 관련돼 있다는 의미다.무엇보다 수분매개곤충의 역할은 농작물 생산에 그치지 않는다. 야생식물이 번식하면 다른 생물에게 먹이와 서식처를 제공하는 데도 도움이 된다. 반대로 서식지 감소와 단절, 농약 노출, 기후변화, 병해충 등으로 곤충의 생존 여건이 나빠지면 식물의 번식과 생태계 내 여러 생물의 관계에도 영향을 미칠 수 있다.밀원식물 식재는 지역사회에서 실천할 수 있는 생물다양성 보전 활동 가운데 하나다. 식재 이후에는 식물이 잘 자라 꽃을 피우는지, 꿀벌을 비롯한 곤충이 실제로 찾아오는지 관찰할 필요가 있다. 식물을 심는 데서 그치지 않고 생육 상태와 곤충의 방문 양상을 살펴야 활동의 생태적 효과도 구체적으로 확인할 수 있다. 사실, 이번 캠페인은 기업과 복지기관, 생태환경 전문기관, 지역 단체와 시민이 생물다양성 보전이라는 공동의 과제를 실천했다는 점에서도 의미가 있다. 기관별 전문성과 지역사회의 참여를 연결해 식재 활동을 진행한 만큼, 이후에도 관심과 협력이 이어지는지가 중요하다.오창호 국립생태원 세계식물생태부 전문관은 "식물을 심는 일은 단순히 땅에 모종을 심는 것을 넘어 식물이 살아갈 터전을 마련하는 일"이라며 "한 포기 한 포기 정성껏 심은 식물들이 건강하게 뿌리내리고 자랄 수 있도록 관심을 기울여 달라"고 당부했다. 아울러 박경민 국립생태원 차장은 "밀원식물은 꿀벌뿐 아니라 다양한 곤충이 살아가는 데 중요한 자원"이라며 "이번 활동이 합덕제의 생태적 가치를 높이고, 지역사회와 함께 생물다양성 보전의 의미를 현장에서 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편, 합덕제에 심은 밀원식물 4600본은 뿌리를 내리고 꽃을 피우는 과정을 거쳐 꿀벌과 나비 등 수분매개곤충의 먹이원이 된다. 식물이 자라 꽃을 피우고 곤충이 찾아오는 변화는 밀원식물이 생태계 안에서 제 역할을 하는지 보여주는 지표다. 무엇보다 이번 식재가 일회성 행사에 머물지 않고 합덕제의 생물다양성 보전으로 이어지도록, 식물을 가꾸고 그곳을 찾는 생물들의 변화를 꾸준히 기록하는 일이 앞으로의 과제로 남았다.